Epic Games Launcher Çalışmama Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Dijital oyun mağazası Epic Games Store, kısa sürede dünya genelinde popüler bir hale gelmeyi başardı. Düzenli olarak sunulan ücretsiz oyunlar ve Fortnite, Epic Games Store'un bu kadar popüler olabilmesindeki en büyük etkenler arasında yer alıyor. Epic Games Store üzerinden satın alınan oyunlar yalnızca Epic Games Launcher üzerinden oynanabiliyor. Bazen oyuncular, Epic Games Launcher çalışmama sorunu ile karşılaşabiliyor. Peki, bu sorun nasıl düzeltilir?

Epic Games Launcher Çalışmama Sorunu Düzeltmek İçin Yapılabilecekler

Epic Games üzerinden satın aldığınız oyunları Epic Games Launcher üzerinden oynayabiliyorsunuz ancak Epic Games Launcher bazen çalışmayabiliyor. Peki, bu sorun nasıl çözülür? Bu sorunu düzeltmek için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Bu yazıda, Epic Games Launcher çalışmama sorununu nasıl düzeltebileceğinizi açıkladık. İşte, Epic Games Launcher çalışmadığında yapılabilecekler!

1. WebCache Klasörünün İçindeki Dosyaları Silin

Epic Games Launcher'da karşılaşılan bu sorunu düzeltmek için WebCache klasörünün içerisinde yer alan dosyaları silebilirsiniz. Peki, bu işlem nasıl gerçekleştirilir? Aşağıda yer alan adımları uygulayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

⦁ İlk olarak "Windows tuşu + R" klavye kısayolunu kullanarak "Çalıştır" penceresini açın.

⦁ Daha sonra Çalıştır penceresinde yer alan kutuya "%localappdata%" komutunu yazın ve hemen ardından "Enter" tuşuna basın. Bu işlemin ardından Dosya Gezgini üzerinden klasör listesi açılacaktır.

⦁ Açılan listede "Epic Games Launcher" klasörünü bulun ve üzerine çift tıklayın.

⦁ "Saved" klasörüne çift tıklayın. Bu işlemin ardından "Webcache" klasörünü göreceksiniz. "Webcache" klasörünün içerisinde yer alan dosyaları silin.

⦁ Son olarak, Epic Games Launcher programını tekrar açmayı deneyin.

2. Ekran Ayarlarını Kontrol Edin

Daha önce değiştirdiğiniz ekran ayarı, Epic Games Launcher'ın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı böyle bir sorun ile karşılaştığınızda ekran ayarlarını kontrol etmelisiniz. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak ekran ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

⦁ İlk olarak "Windows tuşu + I" klavye kısayolunu kullanarak Windows Ayarları'nı açın.

⦁ Windows Ayarları penceresinde yer alan "Sistem" kategorisine tıklayın.

⦁ Sol kısımda yer alan "Monitör" sekmesine tıklayın.

⦁ Son olarak, "Ölçek ve düzen" kısmında yer alan "Metin, uygulama ve diğer ögelerin boyutunu değiştir" ayarının %100 seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

3. Görev Yöneticisi Üzerinden Epic Games Launcher İşlemini Sonlandırın

Görev Yöneticisi üzerinden Epic Games Launcher işlemini sonlandırmak, karşılaştığınızın bu sorunun düzeltilmesine yardımcı olabilir. Görev Yöneticisi üzerinden Epic Games Launcher işlemini sonlandırmak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

⦁ "Ctrl + Shift + Esc" klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi programını açın.

⦁ Görev Yöneticisi üzerinde yer alan Epic Games Launcher programına tıklayın.

⦁ Son olarak, Görev Yöneticisi'nin sağ alt köşesinde bulunan "Görevi sonlandır" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Epic Games Launcher işlemi sonlandırılacaktır.

4. Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Eski ekran kartı sürücüsü böyle bir hataya neden olabilir. Bu sebepten ötürü eski bir ekran kartı sürücüsüne sahipseniz ekran kartınızın sürücüsünü güncellemeniz gerekiyor. Ekran kartınızın sürücüsünü manuel olarak ekran kartınızın resmi web sitesi üzerinden indirebilir veya Driver Easy gibi bir program kullanarak otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

5. Epic Games Launcher'ı Onarın

Epic Games Launcher'ın dosyalarında meydana gelen bir hasar nedeni ile çalışmama sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda Epic Games Launcher dosyalarınızı onarmanız gerekiyor. Peki, bu işlem nasıl gerçekleştirilir? Epic Games Launcher dosyalarını onarmak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

⦁ İlk olarak Başlat butonunun sağ kısmında yer alan arama butonuna tıklayın ve hemen ardından "Denetim Masası" yazın. Sonuçlarda yer alan Denetim Masası'na tıklayın.

⦁ "Programlar" kategorisine tıklayın ve hemen ardından "Programlar ve Özellikler" yazısına tıklayın. Bu işlemin ardından bilgisayarınızda yüklü olan programların listesi açılacaktır.

⦁ Açılan program listesi üzerinden Epic Games Launcher'ı bulun ve üzerine sağ tıklayarak "Onar" seçeneğini seçin.