Contenting
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici Yasin Simsek
-
Contenting, kişiselleştirilmiş içerik akışı sağlayan yeni nesil içerik asistanı.
Contenting, internette kaliteli ve ilginizi çekebilecek içeriklere erişmenizi kolaylaştıracak, yapay zekadan güç alan eşsiz bir mobil uygulama. Türkiye ve Dünya gündemi, eğlence, bilim ve teknoloji, spor, iş ve kariyer, kültür ve sanat, yaşam, hobi gibi farklı kategorilerde içerikleri kişiye özel sunan uygulama harika bir içerik asistanı. Kullanıcı tercihlerini hiçe sayarak akışı karıştıran sosyal medya platformlarından sıkıldıysanız, yerli bir mobil uygulama olan Contenting’i tavsiye ederiz. Türkçe ve İngilizce dilde içerik öneren uygulamayı Google Play Store’dan telefonunuza/tabletinize ücretsiz indirebilirsiniz.
Contenting – İçerik Asistanı İndir
İçerik tüketim alışkanlıklarınızı baz alarak ilginizi çekebilecek içerikler öneren bir içerik asistanı. Facebook veya Google hesabınızla giriş yapıp ilgi alanlarınızı seçerek başlıyorsunuz. İçerik önerisi için en az 4 kategori seçmeniz gerekiyor. Birçok kategori ve alt başlık listeleniyor. Diğer haber uygulamalarının aksine içerikler tek tek sunuluyor. Kaydırma hareketiyle içeriği beğenip beğenmediğinizi belirtiyorsunuz. Yapay zeka destekli algoritma seçimlerinize paralel olarak gelişmeye başlıyor ve siz uygulamayı kullandıkça daha iyi öneriler karşınıza çıkıyor. Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz içerikler ayrı bir yerde toplanıyor. Dilerseniz içeriği sonra göz atmak üzere kaydedebiliyorsunuz.
Son derece sade, modern, basit kullanıcı arayüzüyle gelen içerik asistanı, belirlediğiniz kategorilerde, ilginizi çeken alanlarda sadece kaliteli, diğer yayıncılara örnek olan, geleceği gören içerikler üreten içerik üreticileri bünyesinde tutuyor.
- Contenting, seçimlerinize göre yurt içi ve yurt dışından önemli gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlar.
- Contenting, yapay zekadan güç alan bir algoritmaya sahiptir. Uygulamayı kullanım şeklinize paralel olarak gelişmeye başlar ve her kullanımdan sonra size daha iyi öneriler sunar. Yapay zeka destekli algoritma sayesinde dijitalde harcadığınız zaman kaybının önüne geçer.
- Contenting, içerik önerilerini kaydırmalı olarak kart biçiminde sunar. Sonsuz akışlar içinde kaybolmazsınız. Sayfanın uzun süre açılmasını beklemek zorunda kalmazsınız.
- Kaydetme seçeneği, dikkatinizi çeken ancak detaylı görüntülemek için vakit bulamadığınız içeriklere daha sonra bakmanızı sağlar.
- Contenting, algoritmasında barındırdığı içerik üreticilerini titizle seçer. Nitelikli içerik üreten, vizyoner, ilham veren, yeni nesil yayıncılarla çalışır.
Contenting
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Yasin Simsek
-
Contenting, iPhone modelleri üzerinden kullanılabilecek, kişiselleştirilmiş ve yapay zeka destekli içerik önerileri sunan bir uygulamadır.
Contenting, telefonda okuyacak bir şeyler arayanlar için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir içerik asistanı olarak ön plana çıkıyor.
Uygulama, her kullanıcısının isteklerine ve okuma alışkanlıklarına göre farklı öneriler hazırlıyor. Böylece Contenting'e giriş yaptığınızda, her seferinde ilginizi çekecek içeriklerle karşılaşabiliyorsunuz.
Hangi içeriklerin ilginizi çektiğini anlamak için ise çok basit bir yöntem kullanıyor: Sağa ya da sola kaydırma... Uygulamaya girdiğinizde ekranınızda çeşitli yazılar ve içerikler görüyorsunuz. Bunlardan sevdiklerinizi sağa, sevmediklerinizi ise sola doğru kaydırıyorsunuz. Böylece bir süre sonra uygulamanın arka planında çalışan yapay zeka sistemi, sizin hangi içeriklerden hoşlandığınızı anlamlandırabiliyor.
Uygulama içerisinde gösterilen içerikler ise sadece "güncel haber" kategorisi ile sınırlı kalmıyor. Sosyal medyada ya da internet üzerinde görebileceğiniz içeriklerin neredeyse hepsi uygulama içerisinde listelenmiş halde karşınıza çıkıyor. Böylece hem gündemi takip edebiliyorsunuz hem de ilgi çekici yazılara ulaşabiliyorsunuz.
Contenting Özellikleri
• Son Dakika Haberleri: Contenting, seçimleriniz doğrultusunda hem yurt içinden hem yurt dışından en önemli gelişmeleri bildirim olarak almanızı sağlar.
• Yapay Zeka: Contenting’in yapay zeka destekli algoritması, uygulama içindeki davranışlarınıza ve içerik tüketim alışkanlıklarınıza paralel olarak gelişmeye başlar ve her kullanımdan sonra size daha iyi öneriler sunar.
• Zaman Kazandırır: Contenting’in olayı, yapay zeka destekli algoritması sayesinde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasıdır. Bu sayede dijitalde harcadığınız zaman kaybının önüne geçer.
• Odaklı Tüketim: Contenting her kaydırmadan sonra size tek bir içerik önerir. Her ekranda tek bir içeriği odaklanmanızı ister ve kontrollü bir içerik tüketimi sunar. Dolayısıyla karmaşık içerik kartları arasında ve sonsuz akışlar içinde kaybolmazsınız.
• Kaydet: Dilediğiniz içeriği daha sonra göz atmak üzere kaydedebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz içeriklere de dilediğiniz zaman kolayca ulaşabilirsiniz.
• Hızlı Erişim: Contenting içeriklere en hızlı şekilde erişim sağlar. Sayfanın uzun süre açılmasını beklemek zorunda kalmazsınız.
• Kişiselleştirilmiş Akış: Contenting kısa bir süre içinde sizi tanıyarak sadece ilginizi çekecek olan içerikler sunmaya başlar. Bu dakikadan sonra hiçbir yerde bulamayacağınız kusursuz bir akışa sahip olursunuz.
• Nitelikli İçerik: Contenting, algoritmasında barındırdığı içerik üreticilerini büyük bir titizlikle seçer. Nitelikli içerik üreten, vizyoner, ilham veren, yeni nesil yayıncılar ile çalışır.