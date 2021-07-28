Contenting, kişiselleştirilmiş içerik akışı sağlayan yeni nesil içerik asistanı.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Contenting, internette kaliteli ve ilginizi çekebilecek içeriklere erişmenizi kolaylaştıracak, yapay zekadan güç alan eşsiz bir mobil uygulama. Türkiye ve Dünya gündemi, eğlence, bilim ve teknoloji, spor, iş ve kariyer, kültür ve sanat, yaşam, hobi gibi farklı kategorilerde içerikleri kişiye özel sunan uygulama harika bir içerik asistanı. Kullanıcı tercihlerini hiçe sayarak akışı karıştıran sosyal medya platformlarından sıkıldıysanız, yerli bir mobil uygulama olan Contenting’i tavsiye ederiz. Türkçe ve İngilizce dilde içerik öneren uygulamayı Google Play Store’dan telefonunuza/tabletinize ücretsiz indirebilirsiniz.

Contenting – İçerik Asistanı İndir

İçerik tüketim alışkanlıklarınızı baz alarak ilginizi çekebilecek içerikler öneren bir içerik asistanı. Facebook veya Google hesabınızla giriş yapıp ilgi alanlarınızı seçerek başlıyorsunuz. İçerik önerisi için en az 4 kategori seçmeniz gerekiyor. Birçok kategori ve alt başlık listeleniyor. Diğer haber uygulamalarının aksine içerikler tek tek sunuluyor. Kaydırma hareketiyle içeriği beğenip beğenmediğinizi belirtiyorsunuz. Yapay zeka destekli algoritma seçimlerinize paralel olarak gelişmeye başlıyor ve siz uygulamayı kullandıkça daha iyi öneriler karşınıza çıkıyor. Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz içerikler ayrı bir yerde toplanıyor. Dilerseniz içeriği sonra göz atmak üzere kaydedebiliyorsunuz.

Son derece sade, modern, basit kullanıcı arayüzüyle gelen içerik asistanı, belirlediğiniz kategorilerde, ilginizi çeken alanlarda sadece kaliteli, diğer yayıncılara örnek olan, geleceği gören içerikler üreten içerik üreticileri bünyesinde tutuyor.