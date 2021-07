Contenting, iPhone modelleri üzerinden kullanılabilecek, kişiselleştirilmiş ve yapay zeka destekli içerik önerileri sunan bir uygulamadır.

Ramazan Tugay Kahraman - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Contenting, telefonda okuyacak bir şeyler arayanlar için geliştirilmiş, yapay zeka destekli bir içerik asistanı olarak ön plana çıkıyor.

Uygulama, her kullanıcısının isteklerine ve okuma alışkanlıklarına göre farklı öneriler hazırlıyor. Böylece Contenting'e giriş yaptığınızda, her seferinde ilginizi çekecek içeriklerle karşılaşabiliyorsunuz.

Hangi içeriklerin ilginizi çektiğini anlamak için ise çok basit bir yöntem kullanıyor: Sağa ya da sola kaydırma... Uygulamaya girdiğinizde ekranınızda çeşitli yazılar ve içerikler görüyorsunuz. Bunlardan sevdiklerinizi sağa, sevmediklerinizi ise sola doğru kaydırıyorsunuz. Böylece bir süre sonra uygulamanın arka planında çalışan yapay zeka sistemi, sizin hangi içeriklerden hoşlandığınızı anlamlandırabiliyor.

Uygulama içerisinde gösterilen içerikler ise sadece "güncel haber" kategorisi ile sınırlı kalmıyor. Sosyal medyada ya da internet üzerinde görebileceğiniz içeriklerin neredeyse hepsi uygulama içerisinde listelenmiş halde karşınıza çıkıyor. Böylece hem gündemi takip edebiliyorsunuz hem de ilgi çekici yazılara ulaşabiliyorsunuz.

Contenting Özellikleri

• Son Dakika Haberleri: Contenting, seçimleriniz doğrultusunda hem yurt içinden hem yurt dışından en önemli gelişmeleri bildirim olarak almanızı sağlar.



• Yapay Zeka: Contenting’in yapay zeka destekli algoritması, uygulama içindeki davranışlarınıza ve içerik tüketim alışkanlıklarınıza paralel olarak gelişmeye başlar ve her kullanımdan sonra size daha iyi öneriler sunar.



• Zaman Kazandırır: Contenting’in olayı, yapay zeka destekli algoritması sayesinde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasıdır. Bu sayede dijitalde harcadığınız zaman kaybının önüne geçer.



• Odaklı Tüketim: Contenting her kaydırmadan sonra size tek bir içerik önerir. Her ekranda tek bir içeriği odaklanmanızı ister ve kontrollü bir içerik tüketimi sunar. Dolayısıyla karmaşık içerik kartları arasında ve sonsuz akışlar içinde kaybolmazsınız.



• Kaydet: Dilediğiniz içeriği daha sonra göz atmak üzere kaydedebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz içeriklere de dilediğiniz zaman kolayca ulaşabilirsiniz.



• Hızlı Erişim: Contenting içeriklere en hızlı şekilde erişim sağlar. Sayfanın uzun süre açılmasını beklemek zorunda kalmazsınız.



• Kişiselleştirilmiş Akış: Contenting kısa bir süre içinde sizi tanıyarak sadece ilginizi çekecek olan içerikler sunmaya başlar. Bu dakikadan sonra hiçbir yerde bulamayacağınız kusursuz bir akışa sahip olursunuz.



• Nitelikli İçerik: Contenting, algoritmasında barındırdığı içerik üreticilerini büyük bir titizlikle seçer. Nitelikli içerik üreten, vizyoner, ilham veren, yeni nesil yayıncılar ile çalışır.