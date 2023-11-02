En İyi Ücretsiz WordPress Temaları

Ücretsiz WordPress temaları, web sitesinin yeni bir görünüme sahip olmasını sağlar. Bu, web sitesinin genel kullanım deneyinimini önemli ölçüde olumlu etkiler. Günümüzde blogdan haber sitelerine çevrim içi dergilerden e-ticaret sitelerine kadar site türüne hitap eden çok sayıda tema bulunuyor.

Piyasada yer alan temaların çoğu hem ücretli hem de ücretsiz sürümler sunuyor. Peki, blog, haber siteleri veya e-ticaret sitesinde kullanılabilecek en iyi ücretsiz WordPress teması hangisi? Bu rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Blog İçin Ücretsiz WordPress Temaları

Blossom Travel

Vilva

Hemingway

Ashe

Chic Lite

Blog temasına sahip web sitelerinde kullanılabilecek bedava WordPress tema önerilerini sıraladık. Listede yer alan temaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Blossom Travel

Moda, seyahat ve kişisel bloglara uygun olan Blossom Travel, çok şık görünüme sahip bir temadır. Temada ziyaretçilerin bültene abone olmasını sağlayacak bir abonelik bölümü de bulunuyor. Bunun yanı sıra paylaşımlar için Instagram bölümü de mevcut.

Vilva

Seyahat, güzellik, spor ve yemek blogları için ideal bir tema olan Vilva, ana sayfaya bülten ya da abonelik bölümü eklenebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede kullanıcılar kolayca bültene abone olabilir. Sosyal medya entegrasyonu ile beraber gelen temada çok sayıda yazı tipi desteği mevcut.

Hemingway

Klasik iki sütunlu tasarıma sahip olan Hemingway, blog web sitesi için ücretsiz WordPress teması arayan kişilere hitap ediyor. Sade görünümü ile dikkat çeken tema, kolay kullanıma sahip. Temayı pratik şekilde özelleştirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ashe

Ashe teması seyahat ve yemek gibi konulara odaklanan blog siteleri için daha uygundur. Çok şık bir görünüme sahip olan tema çeşitli düzen seçenekleri sunuyor. Temada ayrıca bültenler için abonelik bölümü de bulunuyor.

Chic Lite

Blog web sitelerinda kullanılabilecek ücretsiz WordPress temaları arasında Chic Lite da bulunuyor. SEO dostu bir tema olan Chic Lite makyaj, seyahat, yemek tarifleri ve moda dahil olmak üzere çeşitli konular için uygundur.

Dergi ve Haber Siteleri İçin Ücretsiz WordPress Tema Önerileri

ColorMag

MH Magazine Lite

SuperMag

News Portal

Newsup

Çevrim içi dergi ve haber sitelerinde kullanılabilecek ücretsiz Wordpress tema tavsiyelerini sıraladık. Listede yer alan temaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

ColorMag

ColorMag hem çevrim içi dergi siteleri hem de haber siteleri için uygundur. Sayfa yükleme hızıyla dikkat çeken temada ana sayfasının üst kısmında önemli içerikler eklenebilir. Çeşitli görünümler içeren temayı özelleştirebilirsiniz.

MH Magazine Lite

Haber siteleri ve çevrim içi dergiler için kullanılabilecek temalar arasında MH Magazine Lite da bulunuyor. SEO dostu bir tema olan MH Magazine Lite, ana sayfada bir slider bölümü sunuyor. Bu slider kısmı, bazı yazılara kolayca erişilebilmesine imkân tanıyor.

SuperMag

Web sitenin görünümünü manuel olarak özelleştirebilmenize imkân tanıyan SuperMag isimli tema, ana sayfanın üst kısmında hem slider hem de çeşitli yazıları sabitleyebileceğiniz dört farklı kutucuk sunuyor. Ana sayfanın alt kısımlarında ise kategorilere ayrılmış içerikler yer alıyor.

News Portal

Modern görünümü ile dikkat çeken News Portal hem çevrim içi dergiler hem de haber web siteleri için uygundur. Her kategorinin etiketinin rengini özelleştirilebiliyor. Bu, sitede daha kolay gezinilmesine yardımcı oluyor. Ana sayfada hem slider hem de yazıların sabitlenebileceği dört adet kutucuk mevcut.

Newsup

Haber siteleri ve çevrim içi dergiler için uygun olan Newsup modern arayüzü ile dikkat çekiyor. Ana sayfanın üst kısmında son yazıların yer aldığı bir satır bulunuyor. Bu satırın altında son yazılar, popüler yazılar ve trend olan yazıların yer aldığı bir bölüm mevcut. Temada ayrıca bazı sosyal medya butonları da yer alıyor.

E-Ticaret Siteleri İçin Ücretsiz WordPress Tema Önerileri

Orchid Store

Botiga

Woostify

Flash

Storefront

E-ticaret web siteleri için ücretsiz WordPress temaları sıraladık. Listede bulunan temaların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Orchid Store

E-ticaret web sitelerinde kullanılabilecek Orchid Store isimli tema çok şık bir görünüme sahip. Web sitesinde kolayca gezinilmesine yardım eden bir menü mevcut. Temayı yükledikten sonra özelleştirme işlemini gerçekleştirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Botiga

Çeşitli özelleştirme seçenekleri sunan Botiga temasında insanların sayfadan ayrılmadan ürünün detaylarına bakabilmesine imkân tanıyan bir özellik bulunuyor. Bu, genel deneyimi olumlu yönde etkiliyor. Temada ayrıca blog desteği de mevcut.

Woostify

Performans odaklı bir tema olan Woostify, kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyen özellikler sunuyor. SEO dostu bir tema olan Woostify'de özelleştirme seçenekleri mevcut. Temada blog desteği de bulunuyor.

Flash

Flash hem mağaza hem de blog bölümlerinin yer aldığı bir temadır. Kolayca özelleştirilebilen temada birden fazla blog düzeni ve renk seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli özelleştirme seçenekleri mevcut.

Storefront

WooCommerce ile uyumlu olan Storefront'ta mağaza ve blog bölümleri bulunuyor. Çeşitli özelleştirme seçenekleri sunan temada ana sayfanın alt kısmında en yüksek puan alan ürünler de listeleniyor.

Bu rehberde en iyi ücretsiz WordPress temaları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı bedava WordPress teması hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.