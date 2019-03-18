Apple’ın 25 Mart’ta Düzenleyeceği Etkinlikten Neler Bekliyoruz?

ABD’li teknoloji devi Apple, bu yılın ilk büyük etkinliğini 25 Mart Pazartesi günü gerçekleştirecek. Apple Park’ta bulunan Steve Jobs Theatre’ın ev sahipliği yapacağı etkinlik, her zaman olduğu gibi birçok yeniliğe sahne olacak. Bu blog yazımızda, etkinlikte görmeyi beklediğimiz şeyleri sizler için kaleme aldık.

Apple, her yıl ortalama üç veya dört etkinlik düzenliyor: Mart ayında bir bahar etkinliği, haziran ayında Worldwide Developers Conference (WWDC), yeni iPhone modellerine odaklanan bir eylül etkinliği ve son olarak da yeni iPad ve Mac’lerin gün yüzüne çıktığı sonbahar etkinliği.

Apple’ın yol haritasındaki en yakın etkinlik, 25 Mart’ta düzenlenecek. Söylentilere göre şirket, bu etkinlikte yeni hizmetlerini tanıtacak. Buna ek olarak donanım tarafında da önemli güncellemeler göreceğiz. Yeni iPad Mini, kablosuz şarj standı AirPower ve AirPods 2, ufukta görünen ürünlerden.

İşte etkinlikte gün yüzüne çıkmasını beklediğimiz her şey:

Apple Haber Servisi

Apple, kullanıcıların ayda 9.99 dolar karşılığında The New York Times ve Washington Post gibi yayıncılara ait makalelerin tümüne erişebilecekleri haber odaklı bir abonelik servisi üzerinde çalışıyor.

Bu hizmetin aynı zamanda, Apple’ın 2018’de satın aldığı dergi uygulaması olan Texture gibi büyük bir dergi yelpazesine sahip olması bekleniyor.

Haber sitelerinin, abonelik hizmetinden elde edilen gelirin yüzde 50’sini istemesi Apple’ı pek memnun etmese de, iki taraf arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dijital Yayın Platformu

Apple, streaming yayın piyasasının en önemli oyuncusu olan Netflix’e rakip olmaya hazırlanıyor. Kendi online dizi ve film izleme platformunu 25 Mart’ta tanıtacak olan Cupertinolu şirket, kullanıcılara geniş bir yelpaze sunabilmek için tabiri caizse bir ton orijinal içerik üzerinde çalışıyor.

Apple’ın orijinal serileri arasında, Jason Momoa’lı bilim kurgu dizi See, Steve Carell'in oynadığı sabah programıyla ilgili bir drama, bilim kurgu efsanesi Amazin Stories remake’i, Hailee Steinfeld'in oynadığı komedi serisi Dickinson, David Goyer ve Josh Friedman'dan Defending Jacob ile Battlestar Galactica‘nın yapımcısı Ron Moore’dan bir uzay dizisi bulunuyor.

HBO, Showtime ve Starz gibi birçok kablolu televizyon kanalı ile görüşme halinde olan Apple, orijinal içeriklerin yanı sıra, bu kanallara ait üçüncü taraf içerikleri de kullanıcılarla buluşturacak.

Apple’ın çevrimiçi yayın platformu için aylık ne kadarlık bir ücret talep edeceği ise henüz belli değil.

Şu anda beta sürecinde olan iOS 12.2, etkinlik gerçekleştikten çok kısa bir süre sonra iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanacak. Zaten Apple’ın haber odaklı yeni abonelik hizmetine dair ilk ipuçlarını da iOS 12.2 beta sürümünde görmüştük.

Yeni iOS sürümünde, yeni Animoji karakterleri ve üçüncü parti TV’ler için HomeKit TV desteği olmak üzere bir düzine değişiklik göreceğiz.

“Peki, iOS 13 ne zaman yayınlanacak?” diye soruyorsanız, bunun için 3 Haziran - 7 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği WWDC 2019 etkinliğini beklemeniz gerekiyor.

Apple Pay

Wall Street Journal gazetesine göre Apple, 25 Mart’ta uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ile birlikte çıkaracağı kredi kartına zemin hazırlayacak olan yeni Apple Pay özelliklerini tanıtacak. Aynı zamanda Apple Wallet uygulamasıyla da derin bir entegrasyon sunması beklenen kredi kartı, şirketin önemli bir gelir kalemi olacak gibi görünüyor.

Apple'ın bu anlaşmadaki asıl hedefi ise, mobil ödeme hizmeti Apple Pay'in çok daha fazla kişi tarafından tercih edilmesini sağlamak.

Donanım

Etkinlikte tüm bu hizmetlerin yanı sıra, iPad mini, iPad, AirPods ve iPod Touch gibi çeşitli Apple ürünleri için de önemli güncellemeler bekliyoruz. Ayrıca yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı bir türlü kullanıcılarla buluşamayan kablosuz şarj standı AirPower’ın da bu sefer piyasaya sürüleceğini tahmin ediyoruz.

Bununla birlikte, ufukta görünen etkinliğin ana odak noktası hizmetler olacak. Dolayısıyla yukardaki ürünleri etkinlikte görmezseniz şaşırmayın; ancak yine de özellikle AirPods 2 ve AirPower hakkında birkaç kelime duyacağımızı söyleyebilirim.

Pek çok söylenti, Apple’ın 25 Mart etkinliğinde yeni bir donanım tanıtmayacağı yönünde olsa da, DigiTimes ’ın iddiası tam tersi yönde. Site, şirkete yakın kaynaklara dayandığı raporlarında Apple’ın etkinlikte yeni donanım duyuruları yapacağını öne sürüyor.

Etkinlik Detayları

Apple’ın bahar etkinliği, Apple Park kampüsündeki Steve Jobs Tiyatrosu'nda 25 Mart Pazartesi günü Türkiye saati ile 18:00’da gerçekleşecek.

Birçok yeniliğe sahne olacak etkinliği, Apple’ın web sitesinden ve Apple TV’deki "Etkinlikler" uygulamasından takip edebilirsiniz.