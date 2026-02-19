Custom Cars: Online Drive APK, araç özelleştirme sistemi ve gerçek zamanlı online sürüş modu sunan çok oyunculu bir araba oyunudur.

Yiğit Kaan Kızlıer - 10 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Custom Cars: Online Drive, online çok oyunculu sürüş deneyimine odaklanır.

Custom Cars: Online Drive, katı yarış sistemi yerine serbest keşif temelli yapı sunar.

Custom Cars: Online Drive, araç özelleştirme görsel detaylar üzerine kuruludur.

Custom Cars: Online Drive APK, aracınızı modifiye etmeye ve serbest sürüş deneyimine odaklanan çok oyunculu bir araba oyunudur. Oyunda, kendi araçlarınızı görsel olarak özelleştirerek kişisel tarzlarına uygun hale getirebilir ve ardından doğal ortam temalı haritalarda sürüşe çıkabilirsiniz.

Oyunda, katı yarış kuralları yerine rahat ve özgür bir sürüş atmosferi sunulur. Dağ yolları, orman rotaları ve açık keşif alanlarında diğer oyuncularla gerçek zamanlı olarak karşılaşabilir, birlikte sürüş yapabilirsiniz. Her oturumda farklı oyuncularla etkileşim kurulabildiğiniz için dinamik bir deneyim sağlar.

Online mod sayesinde aynı harita üzerinde eş zamanlı olarak farklı oyuncularla sürüş yapabilirsiniz. İster sakin bir şekilde manzaranın tadını çıkarın, ister modifiye ettiğiniz aracınızı zorlu arazi koşullarında test edin.

Custom Cars: Online Drive APK İndir

Custom Cars: Online Drive APK, Android cihazlarınız için sunulan çok oyunculu bir serbest sürüş oyunudur.

Eğer siz de, araç özelleştirme ve online sürüş deneyimi arıyorsanız, Custom Cars: Online Drive APK'yı indirin!

Custom Cars: Online Drive Oyun Özellikleri

Gerçek zamanlı çok oyunculu online sürüş

Araç özelleştirme ve görsel modifiye seçenekleri

Orman ve dağ yollarında serbest dolaşım

Açık rota keşif sistemi

Rahat ve baskısız sürüş deneyimi

Doğa temalı harita tasarımı

Dinamik ve oyuncu etkileşimli ortam