Custom ROM Nedir? Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Custom ROM nedir sorusunun yanıtı, Android işletim sistemine sahip mobil cihaz kullanan çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda kullanıcılara çeşitli avantajlar sunan Custom ROM hakkında merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Custom ROM Nedir?

Android, dünyanın en popüler mobil işletim sistemlerinden biridir. Aynı amanda en aktif geliştirici topluluklarından bir tanesine sahip olan Android, açık kaynak kodludur. Dolayısıyla işletim sisteminin kaynak kodu, geliştiricilerin kulanıma açıktır. Bu, geliştiricilerin kendi Android yazılımını yapabileceği anlamına gelir.

Üreticiler OneUI, MIUI ve EMUI gibi çeşitli yazılımlar geliştirmiştir. Örneğin Samsung marka telefonlarda OneUI yer alırken Xiaomi marka cihazlarda MIUI bulunur. Ayrıca bireysel geliştiriciler de custom ROM olarak isimlendirilen özel Android yazılımları oluşturabilir.

Custom ROM kullanmak, bize cihazlarımızla gelen Android işletim sisteminin ötesinde, özelleştirilmiş farklı altyapıları işletim sistemi olarak tercih etmek anlamına gelir. Custom ROM tabir edilen bu işletim sistemleri yine Android altyapısını temel olarak kullansalar da farklı avantajlar sağladıkları için tercih edilirler.

Custom ROM kullanmak ve bunu cihazlara uygulayabilmek belli bir birikim ve tecrübe gerektirir. Dolayısıyla söz konusu işlemi yaparken dikkatli olunması gerekiyor.

Custom ROM'un Avantajları Neler?

Kişiselleştirme ve güvenlik özgürlüğü

Bloatware kaldırma imkânı

Cihazları daha uzun süre kullanma imkânı

Açık kaynak kodlu uygulamalar

Daha uzun pil ömrü

Akıcı arayüz deneyimi

Yukarıdad özel Android yazılımlarının sağladığı bazı avantajlar bulunuyor. Listede yer alan avantajların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca APK hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız APK nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.

Kişiselleştirme ve Güvenlik Özgürlüğü

Cep telefonlarımız artık hayatımızın bir parçası olmuşken, kişiliğimiz yansıtmalarını da istiyoruz. Yani, bizden bir şeyler taşısalar, rengimiz yansıtsalar fena mı olur? Elbette olmaz. Custom ROM’lar bize Google’ın Android işletim sisteminin klişe karakterinden kurtulabilme özgürlüğü sunuyor.

Temalar kullanarak değiştirdiğimiz cihaz ara yüzümüzü daha farklı seçeneklerle zenginleştirebiliyor, temaların sınırlı dünyasına mahkum olmuyoruz. Custom ROM’lar Playstore’dan indirdiğimiz uygulamaların izinlerini kendi isteğimize göre düzenleme şansı verebiliyor. Özellikle CyanogenMod bu konuda kullanıcılarına mahremiyet sağlamasıyla ünlü.

Bloatware Kaldırma İmkânı

Google Android işletim sistemi açık kaynaklı olduğu için OEM telefon üreticileri tarafından kurcalanan ve bu şirketlerin işletim sistemine gömdüğü farklı ve faydasız uygulamalar barındırabiliyor. Bazen bu uygulamaların sayısı o kadar fazla oluyor ki cihazın performansını da etkiliyorlar.

Bloatware adı verilen bu uygulamaları çoğu zaman kaldırmak, ya da durdurmak mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden Custom ROM kullanmak kullanıcıların tercih ettiği bir durum. Çünkü fazladan hiçbir yazılım barındırmıyorlar. Siz istediklerinizi kendi kafanıza göre yükleyebiliyorsunuz.

Cihazları Daha Uzun Süre Kullanma İmkânı

Bilgisayar aldığınızda eskiyen bileşenleri değiştirme şansınız var. Ancak akıllı telefonlar için böyle bir şansımınız yok. Neredeyse her akılı cihaz en fazla 2 ya da üç sene kullanılabiliyor. Bu durum zaten güncellemeleri geç gelen Android cihaz kullanıcılarının aynı işletim sistemine mahkum olmalarına sebep oluyor.

Custom ROM’lar kullanıcının istediği zaman güncellenebiliyorlar. Böylece aynı işletim sistemine zorunlu kalma olasılığı ortadan kalkıyor. Bir telefonu yıllarca kullanabiliyorsunuz. Öte yandan Android’in güvenlik açıkları artık "efsaneleşmiş" durumda. Custom ROM’lar da bu sıkıntı yaşanmıyor.

Android alt yapısını hedefleyen tehditler Custom ROM’ları etkilemiyor. Unutmayın ki, Android telefon üreticileri telefonlara yeni Android sürümü göndermemesinin sebebi cihazın bu güncellemeyi kaldıramaması değil, bu güncellemeyi yeni bir cihazla pazarlamayı seçiyor olmaları. Custom ROM’ların böyle bir sıkıntısı yok, en son sürümlerine her zaman ulaşabiliyorsunuz.

Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar

Custom ROM ile beraber açık kaynak kodlu uygulamalar kullanarak daha hızlı ve daha işlevsel bir akıllı telefona sahip olabiliyorsunuz. AOSP adı verilen Android Open Source Project çalışmaları ile pek çok açık kaynak kodlu ofis, tarayıcı, mesajlaşma ya da işe yarar benzeri uygulamalar ulaşmanız mümkün.

Daha Uzun Pil Ömrü

Söz konusu özel yazılımların sağladığı bir diğer avantaj ise daha uzun pil ömrüdür. Elbette bunun tüm Custom ROM'lar için geçerli olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bazı yazılımların cihazın genel kullanımını olumsuz yönde etkileyebilme ihtimali mevcut.

Akıcı Arayüz Deneyimi

Custom ROM olarak adlandırılan özel Android yazılımlarının kullanıcılara sağladığı faydalar arasında akıcı arayüz deneyimi de bulunuyor. Custom ROM'ların bir kısmı, sade bir arayüze sahiptir. Bu, düşük donanıma sahip olan akıllı telefonların arayüzünde kasma ve donma gibi sorunların yaşanmamasına yardımcı olur.

Custom ROM'ların Dezavantajları Neler?

Cihazınızın garantisi devre dışı kalabilir.

Bazı Custom ROM'lar risklidir.

Cihazınıza zarar verme ihtimali mevcut.

Tüm veriler silinir.

Custom ROM isimli özel yazılımların bazı dezavantajları da bulunuyor. Bazı şirketler, Custom ROM'un yüklenmesi hâlinde cihazı garanti dışı bırakır. Öte yandan bazı yazılımlar risklidir. Bu nedenle yaygın olarak kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış olan yazılımları tercih etmek daha mantıklıdır.

Söz konusu işlem belirli bir bilgi gerektirir. Eğer bu konuda bilginiz yoksa cihazınıza kurulum esnasında zarar verme ihtimaliniz mevcut. Ayrıca tüm verileriniz silinir. Böyle bir olumsuz durum ile karşılaşmamak için verilerinizi yedekleyebilirsiniz.

Bu yazıda Custom ROM nedir, avantajları ve dezavantajları neler sorularını yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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