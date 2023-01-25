Google Drive'da Verilerinizi Nasıl Yedekleyebilirsiniz?

Google Drive, pek çok kullanıcının bulut dosya depolama ihtiyaçları ve yedeklemeler için kullandığı kaliteli servisler arasında yer alıyor. Ancak zaman zaman bu tip servislerde de sorunlar ortaya çıkabildiği için kullanıcıların buralarda yer alan verilerini yedeklemeleri gerekmekte. Dolayısıyla sizler için hazırladığımız Google Drive dosya yedekleme rehberimize göz atabilirsiniz. Gelin, bu işlemlere yakından bakalım.

Google Drive Dosya Yedekleme Nasıl Yapılır?

Google Drive'da yer alan depolama alanınızı bilgisayarınızı kullanarak açtığınızda, karşınıza ilk olarak sahip olduğunuz dosyalar çıkacaktır. Eğer dosyalar gelmediyse sol menüden Drive'ım seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu noktada ilk olarak varolan dosyalardan bir tanesinin üzerine sadece tek tıklama yapıyor ve dosyayı seçiyoruz.

İlk dosyamızı seçtikten sonra klavyemizden "CTRL + A" tuş kombinasyonuna basarak Drive'da yer alan tüm dosyaları tek seferde seçebiliyoruz. Eğer hepsini değil de belli başlı dosyaları yedeklemek isterseniz "SHIFT" butonuna basılı tutarken farenizle istediğiniz noktaya kadar olan dosyaları seçebilir, "CTRL" butonuna basılı tutarken farenizle tek tek çoklu dosya seçimlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

Dosyalarımız seçildikten sonra seçili olanlardan bir tanesinin üzerine sağ tıkladığınızda karşınıza "İndir" seçeneği çıkacaktır. Bu buton sayesinde seçili dosyalarımız indirilmek için hazırlanacaklar.

Butona bastığınızda ilk olarak elinizdeki dosya sayısına bağlı olarak bir sıkıştırma süreci ortaya çıkacaktır. Burada maalesef beklemekten başka bir çare yok. Aynı zamanda dokümanların formatlarının Microsoft Office formatlarına dönüştürülmeleri de yine bu işlem esnasında gerçekleştiriliyor.

Sıkıştırma işlemi bittiğinde indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Artık web tarayıcınızın indirilenler bölümünde inen ZIP dosyasını açabilir ve içindeki belgelerinizi dilediğiniz yere kaydederek yedeklemeyi tamamlayabilirsiniz.

Google Drive'a Verileri Nasıl Aktarırsınız?

Google Drive 'ı açın.

'ı açın. Sağ üst köşeden Drive'a gidin seçeneğine tıklayın.

Gmail hesabınızla giriş yapın.

Yeni seçeneğine tıklayın.

Dosya ya da klasöt yükleme kısmına tıklayın.

Dosyanızı seçin.

Bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Google Drive hakkında birçok işleme değindik. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, Google arama geçmişi nasıl silinir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.