Dünyanın En Hafif Arabası: Peel P50

Peel P50, ilk olarak İngiltere’nin Isle of Man adasında 1960’lı yıllarında üretilmeye başladı. Günümüzdeyse Peel P50 yeniden piyasaya çıktı. Yalnız yeni çıkan model, eskisinden daha farklı. Yenilenen model, kendi üreticisinden değil de internetten P50 Cars isimli ekip tarafından satışa çıkartıldı. P50 Cars ekibi tarafından kendin yap kiti vb. parçalarla 1960’lı yıllarda üretilen Peel P50’e benzer araçlar satılıyor.

P50 Cars ekibi kendi sitelerinde bir duyuru yaptı. Bu duyuruya göre araç, ihtiyacı olan tüm parçalarla piyasaya sunulacak. P50 Cars ekibi aynı zamanda müşterilerine kendi sitelerinden farklı özelleştirme ve konfigürasyon seçeneği de sunacak. Araca kullanıcılar isteklerine göre elektrikli veya benzinli motorda ekleyebiliyor.

Peel P50 Özellikleri

Peel P50, dünyanın hem hafif hem de yavaş aracıdır. P50’te 3 farklı motor var. Aynı zamanda araçta 3 farklı tipte gövde bulunuyor. Aracın gövdelerinin renkleri değişiyor. Araçlardaki gövde uzunluğu ortalama 1370 mm’dir. P50’nin ortalama genişliği 1040 mm, yüksekliğiyse 1181-1200 mm arasında değişiklik gösteriyor.

Aracın gövdesine göre ağırlığı, 98-105 kg arasındadır. Yerden yüksekliğiyse 127 mm civarında değişiyor. P50 Cars web sitesinde aracın motor seçenekleri değişiyor. GT EV 72v ve E.50 48v elektrik motor çeşitleri dikkat çekiyor. Araçta Limited Edition Orijinal DKW isimli 2 zamanlı olarak tasarlanan 49cc benzin motoru da var.

P50 Cars sitesinde yer alan bilgilere göre orijinal P50 ile aracın tüm gövde boyutları aynıdır. Ancak motor tipine göre ağırlıklarda değişiklik olabiliyor.

Peel P50 Fiyatı

P50 Cars web sitesinde seçilen aracın rengi, gövdesi ve motoru seçilebiliyor. Bu seçilen özelliklere aracın fiyatı değişiyor.

Peel P50 fiyatı, 18.838 Euro (690.687,73 TL) ile 28.681 Euro (1.051.577,39 TL) arasındadır.