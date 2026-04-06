Data Center
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Waseku
Data Center, kendi veri merkezinizi kurup yönetebildiğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Data Center oyununda sıfırdan bir veri merkezi kurup yönetiyorsun.
- Oyunda veri akışı kabloların içinde renkli paket topları olarak gözüküyor, böylece ağ tıkanıklıklarını ve hataları görüp sistemi optimize edebiliyorsun.
- Müşteriler uygulama ve kapasite ister, sen yeterli server bağlayıp sistemi çalıştırırsın.
Waseku tarafından geliştirilen ve yayınlanan Data Center, kendi veri merkezinizi kurup yönettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Sıfırdan bir veri merkezi işlettiğinizi unutmayın. Merkezinizi sürekli geliştirmeli ve boş rafları doldurmalısınız.
Veri merkezinize gelen müşteriler, uygulama gereksinimleri ve çeşitli kapasite istekleriyle karşınıza çıkar. Yeterli sunucuyu sağlamak, veri akışını sürdürmek ve verileri başarıyla aktarmak ana görevinizdir. Yaptığınız işlerden sonra kazandığınız paralarla birlikte yeni cihazların kilidini açabilir ve arızalı ekipmanlarınızı onarabilirsiniz.
Son zamanlarda piyasaya sürülen simülasyon oyunları, görselliğin yanı sıra oynanışıyla ön plana çıkmaktadır. Kapsamlı içerikleri, gerçekçi simülasyon deneyimi ve sürekli gelişen yapısıyla karşımıza çıkan Data Center oyunu da bu kümede yer almaktadır.
Eğer siz de simülasyon oyunlarını seviyorsanız, Data Center indirin ve kendi veri merkezinizi yönetin!
Data Center Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10+
- İŞLEMCI: Intel Core i5 - 4670 or AMD equivalent
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 960 or AMD equivalent
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Data Center nasıl bir oyun?
Server kurma, ağ kablolama ve veri merkezi yönetme simülasyon oyunudur.
Data Center ne zaman çıkacak?
Oyunun çıkış tarihi 31 Mart 2026 olarak planlanmıştır.
Data Center multiplayer var mı?
Şu an tek oyunculu bir simülasyon oyunudur.
Data Center zor mu?
Network ve server mantığı olduğu için teknik bir simülasyon sayılır, öğrenmesi biraz zor olabilir.
Data Center Demo var mı?
Evet, Steam’de ücretsiz demo sürümü bulunmaktadır.