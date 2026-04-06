Data Center, kendi veri merkezinizi kurup yönetebildiğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 21 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Data Center oyununda sıfırdan bir veri merkezi kurup yönetiyorsun.

Oyunda veri akışı kabloların içinde renkli paket topları olarak gözüküyor, böylece ağ tıkanıklıklarını ve hataları görüp sistemi optimize edebiliyorsun.

Müşteriler uygulama ve kapasite ister, sen yeterli server bağlayıp sistemi çalıştırırsın.

Waseku tarafından geliştirilen ve yayınlanan Data Center, kendi veri merkezinizi kurup yönettiğiniz bir simülasyon oyunudur. Sıfırdan bir veri merkezi işlettiğinizi unutmayın. Merkezinizi sürekli geliştirmeli ve boş rafları doldurmalısınız.

Veri merkezinize gelen müşteriler, uygulama gereksinimleri ve çeşitli kapasite istekleriyle karşınıza çıkar. Yeterli sunucuyu sağlamak, veri akışını sürdürmek ve verileri başarıyla aktarmak ana görevinizdir. Yaptığınız işlerden sonra kazandığınız paralarla birlikte yeni cihazların kilidini açabilir ve arızalı ekipmanlarınızı onarabilirsiniz.

Son zamanlarda piyasaya sürülen simülasyon oyunları, görselliğin yanı sıra oynanışıyla ön plana çıkmaktadır. Kapsamlı içerikleri, gerçekçi simülasyon deneyimi ve sürekli gelişen yapısıyla karşımıza çıkan Data Center oyunu da bu kümede yer almaktadır.

Data Center Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10+

İŞLEMCI: Intel Core i5 - 4670 or AMD equivalent

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 960 or AMD equivalent

DIRECTX: Sürüm 11

DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan