THY Filosunda Kaç Tane Uçak Var? (Güncel Liste)

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde en çok noktaya uçan havayollarından biri olarak bilinir. Airbus ve Boeing başta olmak üzere farklı tiplerde uçaklarla sürekli yenilenen bir filoya sahip olan THY, toplam 492 adet uçağıyla hizmet vermektedir. Bu genç filo, hem bakım maliyetlerinin düşüklüğü hem de uçuş güvenliği açısından önemli avantajlar sunar.

THY Filosunda Kaç Tane Uçak Var?

Türk Hava Yolları filosunda Airbus ve Boeing markalarından güncel olarak toplam 492 adet uçak bulunmaktadır.

Airbus (11 model) A350-900 (24 adet) A321-200 (78 adet) A330-200F (10 adet) A320-200 (24 adet) A310-300F (3 adet) A330-300 (37 adet) A320 NEO (14 adet) A321-200 P2F (3 adet) A321 NEO (68 adet) A319-100 (6 adet) A330-200 (12 adet)

Boeing (7 model) B737 MAX 9 (5 adet) B777-300 ER (34 adet) B737-800 (94 adet) B737 MAX 8 (34 adet) B787-9 Dreamliner (23 adet) B737-900 ER (15 adet) B777F (8 adet)



Geniş uçuş ağıyla 130’dan fazla ülkeye sefer düzenleyen Türk Hava Yolları oldukça genç bir filoya sahip. Şirket her yıl yaptığı yeni planlamalar sayesinde filosuna yeni uçaklar alarak, filosundaki eski uçakları da emekliye ayırıyor. Böylelikle hem filosunu genç tutuyor hem de bakım maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlıyor. Ayrıca tüm bunlar uçuş güvenliğine de pozitif etki ediyor.

THY’nin 492 uçaklık filosu, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlara uçuş yapabilmesini ve yolcularına daha güvenli, daha konforlu seyahat imkânları sunmasını sağlıyor. Peki siz bu büyüklükteki filo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın!