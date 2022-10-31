iPhone ve Mac’de Game Center Nasıl Kullanılır?

iPhone ve Mac’de Game Center kullanarak arkadaşlarınıza arkadaşlık istekleri gönderebilirsiniz. Ayrıca profilinizi yöneterek oyunlarda başarı elde edebilirsiniz. Oyun puan cetvelinde üst sıralarda yer almada önemli rol oynuyor. Apple Oyun Merkezi olan Apple’ın geliştirip piyasaya sunduğu online çok oyuncudan oluşan sosyal ağ, Game Center şeklinde ifade ediliyor. Game Center hem iPhone hem de Mac cihazlarda kullanılabiliyor.

iPhone ve Mac’de Game Center Profili Oluşturma

Özelleştirilen baş harf ve kişiselleştirilmiş memojilerle Game Center üzerinden profil oluşturabilirsiniz.

1. Mac’de Game Center Profili Oluşturma

Mac cihazlarda Game Center profili oluşturabilmek için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak App Store uygulamasına giriş yapınız.

Game Center’in açık olup olmadığını kontrol edip değilse açınız. Daha sonra Apple kimliğiniz aracılığıyla sisteme giriş sağlayınız.

Apple menüsü üzerinden Apple’in simgesi > Sistem Tercihleri bölümünü seçiniz. Akabinde İnternet Hesapları kısmına tıklayınız.

Beraber oyun oynayacağınız arkadaşlarınızın görmesini sağlayacak şekilde ad girişini sağlamak için Game Center Kimliği üzerine tıklayınız. Game Center Kimliği’nin ardından Ayrıntılar sekmesine basınız. Eğer bu aşamada aklınıza herhangi bir isim gelmediği takdirde rastgele oluşturulmuş olan önerilerden de seçim yapabilirsiniz.

2. İPhone, iPod Touch ve iPad’ta Game Center Profili Oluşturma

iPhone, iPod Touch ve iPad’tan “Ayarlar” sekmesine tıklayınız. Ayarlar üzerinden Game Center’in olduğu alana giderek üzerine dokununuz.

Bazen Game Center açık olmayabiliyor. Açık değilse açarak Apple kimliğinizle girişi sağlayınız.

Takma Ad alanından oyun oynayacağınız arkadaşlarınızın göreceği şekilde isim belirleyiniz.

Takma isminizle beraber görünen resmin kişiselleştirilmesi adına sayfanın en üst tarafındaki “Düzenle” butonuna tıklayınız. Bu kısımda emoji oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda mevcut “Memoji” kullanma şansınız da var. Takma isim baş harflerinin görünme şeklini de özelleştirme imkanına sahipsiniz.

iPhone ve Mac’de Game Center Profiline Arkadaş Ekleme

Game Center profilinize arkadaş ekleyip beraber oyun oynayabilirsiniz.

1. Mac’de Game Center Profiline Arkadaş Ekleme

İlk Apple menüsü üzerinden Apple simgesi > Sistem Tercihleri alanını seçiniz.

İnternet Hesapları alanına tıklayıp Game Center Kimliğinizin olduğu butona basınız.

Arkadaş Ekle butonuna basıp Game Center üzerinde arkadaş olmak için davet gönderdiğiniz kişilere ait e-posta adresi ya da telefon numarasını yazınız. Ayrıca kişi listenizdekilerden dilediğinizi Game Center’ davet etme için (+) Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

2. iPhone, iPod Touch ve iPad’ta Game Center Profiline Arkadaş Ekleme

Cihazınızdan öncelikle “Ayarlar” sekmesine tıklayınız.

Game Center’i bulup üzerine tıklayınız.

Arkadaşlarınızın listesinin olduğu “Arkadaşlar” sekmesine tıklayınız.

“Arkadaş Ekle” kısmına dokunup davet isteği göndereceğiniz kişinin telefon numarasını ya da e-posta adresini giriniz. Ayrıca kişi listenizden arkadaş eklemek içinde Ekle (+) düğmesine dokunmanız yeterli olacak.

“iPhone ve Mac’te Game Center Nasıl Kullanılır?” başlığı altında; profil oluşturma ve arkadaş ekleme aşamalarından bahsettik. Bununla birlikte alternatif olarak Netflix Hesabınızdan Nasıl Oyun Oynarsınız? başlıklı yazımıza da göz atmanızı öneriyoruz.