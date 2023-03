Destiny 2: Lightfall, FPS serisi Destiny serisine yeni gelen bir güncellemedir. Destiny 2: Lightfall oyunun bir önceki sürümünde sonra eren Witch Queen döneminde geçiyor.

Destiny 2 serisinin yeni güncellemesi Lightfall oyun severleri yeni maceralara davet ediyor. Destiny 2: Lightfall çok oyunculu moduyla büyük keyif verecek hikayeleri işliyor. Güncellemeyle birlikte Light and Darkness güçleri çok güçlenirken, Calus ve Shadow Legion ile karşılaşmak için Neptunia’nın Neomuna’ya gitmesi gerekecek.

Destiny 2: Lightfall, The Traveler’ın The Last City’den gitmesiyle biten Witch Queen döneminde geçecek. Oyuncular bu evrende Cyberpunk temalı Neomuna kentine gidecek. Neomuna’da keşifler yapılırken, karanlık güçler devreye girecek, yeni silahlar kullanılacak ve savaşın ortasına girilecek.

Destiny 2: Lightfall Özellikleri

Kuşatma altındaki Neptün şehrinde her şey kötü giderken Muhafızlarla gücü bulmak gerekiyor. Sefer özelliğiyle Destiny 2: Lightfall’da yeni ödüllerin ve karanlık güçlerin kilidini açacaksınız.

Yenilikleri keşfederken karanlığı kullanabilir ve gerçeklikle yollar çizebilirsin. Lightfall güncellemesindeki tüm yeni elementleri kullanmak oyuncuların elinde. Elementleri işleyerek mükemmel yapı oluşturulabilir.

Destiny 2’nin yeni hikayesinde Neptün’e seyahat edilecek. Oyunda daha önce görülen hiçbir yere benzemeyen bu gezegende Bulut Yolgezerleri ve Gölge Lejyonu’nun mücadelesine katıl. Teknolojik olarak gelişmiş gizli şehir Neomuna’nın yıkılmasını engelle.

