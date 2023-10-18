Oynamaya Doyamayacağınız En İyi 15 ChromeOS Oyunu

Eskiden sadece günlük ve temel ofis kullanımına uygun olarak tasarlanan Chromebook, ChromeOS'ta yapılan yenilikler sayesinde yeni fonksiyonlar kazanıyor. Bunlardan biri de bulut tabanlı oyunlar olarak karşımıza çıkıyor.

ChromeOS'ta bulut oyun hizmetlerini kullanarak basit bir donanımla bilgisayarda oyun oynamanın keyfini sürebilirsiniz. Peki, ChromeOS'ta oynayabileceğiniz en iyi oyunlar hangileri?

Bu yazımızda birbirinden eğlenceli ve sürükleyici ChromeOS oyunlarını sizin için sıralıyoruz. İşte, ChromeOS'un en sevilen oyunları!

ChromeOS'ta Oynayabileceğiniz En İyi 15 Oyun

Roblox

SuperTuxKart

Doom & Destiny Advanced

Sonic the Hedgehog Classic

Rusted Warfare - RTS Strategy

Riptide GP: Renegade

Stardew Valley

Icewind Dale: Enhanced Edition

Animal Super Squad

Asphalt 8: Airborne

Beholder

Project Highrise

Slayaway Camp

Into the Dead 2

Death Road to Canada

1. ROBLOX

Çevrimiçi bir oyun oluşturma platformu olarak bilinen ve aslında günümüzün 'lego oyunu' gibi düşünebileceğimiz bir oyun: ROBLOX. Bu oyunda sanal dünyanızı oluşturup diğer kullanıcılarla etkileşime geçebiliyorsunuz.

Dünya çapında oldukça popüler. Aynı zamanda ebeveyn kontrolü mevcut. Çocukların hayal gücünü geliştirmesine katkı sağlayan, kreatif bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

ROBLOX'u ChromeOS üzerinden oynayabilir, diğer oyuncularla iletişime geçerek sosyal bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

2. SuperTuxKart

Açık kaynaklı yazılımlara ait maskotların yer aldığı eğlenceli bir go kart oyunu olarak biliniyor. Sıradan bir araba yarışından farklı olarak bu oyunda ana karakter Tux ve arkadaşları yarış dünyasına giriş yapıyor. Super Mario'dan ilham alınarak geliştirilen bu oyuna isterseniz dışardan farklı araç ve pistler yükleme şansınız var.

3. Doom & Destiny Advanced

Rol yapma oyunu olarak isimlendirilen Doom & Destiny Advanced'de dört arkadaş fantastik bir dünyaya ışınlanıyor. Bu sırada yaşanan ilginç olaylarda karakterleri yönetmeniz gerekiyor.

Hikayenin kurgusuna paralel olarak çeşitli görevleri yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda farklı ekipman ve yetenekler kazanma şansınız oluyor.

4. Sonic the Hedgehog Classic

Nostaljik bir video oynu olan Sonic the Hedgehog Classic'te ünlü karakter Sonic'in planını gerçekleştirmeye yardım ediyorsunuz.

Dr. Robotnik adlı karakterin planladığı kötülükleri durdurmak esas amacınız oluyor. Hızlı bir kahraman olan Sonic'i yönetirken Dr. Robotnik'in kurduğu tuzaklara ve onun için çalışan robotlara karşı temkinli olmanız gerekiyor.

5. Rusted Warfare - RTS Strategy

Adından da anlaşılacağı üzere bir strateji oyunu olarak biliniyor. Herhangi bir hikaye veya kurguya dayanmıyor. Kendi stratejinizi oluşturup ordunuzu yönetebileceğiniz bu oyunda kullanabileceğiniz farklı silah seçenekleri mevcut.

Dilerseniz çoklu oyuncu moduna geçip çevrimiçi veya çevrimdışı çok kişilik oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Kendinize özgü haritalar oluşturup yeni teknolojiler geliştirebiliyor, farklı fiziksel koşullara sahip savaş alanlarında düşmanlarınızla karşı karşıya gelebiliyorsunuz.

6. Riptide GP: Renegade

Araba yarışı yerine farklı bir alternatif denemeye hazırsanız Riptide GP: Renegade ile jet ski yarışlarına başlayabilirsiniz. Oyunun hikayesine göre 'haksız yere tutuklanmış bir su jeti yarışçısı' olarak oyuna başlıyorsunuz.

Ardından birbirinden farklı su jeti araçları ile çeşitli yarışlara katılıyor, rakiplerinizi geride bırakmaya çalışıyorsunuz. Bu yarışlar sayesinde karakterinizin kariyerini geliştiriyorsunuz. Dilerseniz çok oyunculu moda geçip bu oyunu arkadaşlarınızla veya diğer çevrimiçi kullanıcılarla birlikte deneyimleyebilirsiniz.

7. Stardew Valley

Kendi çiftliğini kurmak isteyenler ChromeOS'ta Stardew Valley oynayarak keyifli zaman geçirebilir. Bu oyunda eski bir çiftliği yenileyip kendinize özgü hale getirebiliyorsunuz. Yeni bitkiler yetiştirebiliyor, dilediğiniz hayvanları besleyerek yeni bir yaşam alanı oluşturabiliyorsunuz.

8. Icewind Dale: Enhanced Edition

Rol yapma ve strateji oyunu diyebileceğimiz Icewind Dale: Enhanced Edition fantastik bir dünya olan Forgotten Realms'ın "Barrow's Deep" bölgesinde geçiyor.

Kendi yönettiğiniz karakterler izlediğiniz stratejiler sonucunda yeni yetenekler kazanıp seviye atlayabiliyor. Bu sırada takım çalışması da büyük bir önem taşıyor. Yaptığınız hikaye seçimleri ve izlediğiniz seçimler doğrultusunda oyunun akışı değişebiliyor.

9. Animal Super Squad

İlginç araçlarla zorlu bulmacaları çözerek ilerleyeceğiniz bu oyunda bilmecelerin yanı sıra eğlenceli yarışlar da sizi bekliyor. Hayvanlardan oluşan karakterleri yöneterek çeşitli engelleri aşacağınız bu oyun bir yandan eğlenip bir yandan hayal gücünüzü kulanmanıza olanak tanıyor.

10. Beholder

Özgün bir hikayesi olan Beholder'da "apartman yöneticisi" olarak görev alacağınızı biliyor muydunuz? Ancak bu yönetici, sıradan bir yönetici değil.

Distopik bir apartman yönetimi bu oyunda sizi bekliyor. Bazı devlet politikalarını uygulamak için yöneticisi olduğunuz apartmanın sakinlerini dikkatli bir şekilde gözlemlemeniz gerekiyor. Yapacağınız hikaye seçimleri oyunun farklı sonuçlara ulaşmasına neden olabiliyor.

11. Project Highrise

Gökdelen yapımı ile ilgili bir oyun olarak karşımıza Project Highrise çıkıyor. Simülasyon oyunları arasında yer alan bu oyunda çeşitli gökdelenler inşa edip bu binaların katlarında gerçekleşecek işlemleri kendiniz yönetebiliyorsunuz.

12. Slayaway Camp

Kanlı bir bulmaca oyunu olarak bilinen Slayaway Camp'te ikonik katillere dönüşüyorsunuz. Korku sineması sevenlerin ilgisini çeken bu oyunun konusu, 1980'lerde sıkça kullanılan 'kampa giden ve dehşet verici bir olay yaşayan gençler' hikayesindeki katilleri esas alıyor.

Piksellerden oluşan bulmacalar ve tuzaklar bu oyunu daha heyecanlı hale getiriyor. Seviyeniz yükseldikçe yeni bölümlere geçme ve yeni silahlar edinme şansınız oluyor.

13. Into the Dead 2

Kıyametin ardından zombilerle savaştığınız bir oyun: Into the Dead 2. Bu oyunda hayatta kalmak için zombi kıyameti sonrası etrafınızı saran zombiler karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Bunun için çeşitli silahları kullanabiliyor, zombilere meydan okuyabiliyorsunuz.

14. Death Road to Canada

Diğer bir zombi oyunu ise Death Road to Canada olarak karşımıza çıkıyor. Zombi istilasından kurtulan ve Kanada'ya göç etmeye çalışan bir ekibin hayatını yönetiyorsunuz. Oyunun geneli yolculuk teması üstüne kurulu. Bu göç yolculuğunda zombilerden kurtulan kişilerin kontrolü ise sizin elinizde!

15. Asphalt 8: Airborne

Lüks arabaların yer aldığı bir yarış oyunu Asphalt 8: Airborne bilgisayarda araba yarışı oynamayı sevenler için ideal seçeneklerden birisi. ChromeOS üzerinden kolayca oynayabileceğiniz bu oyunda heyecan dolu yarışlara en lüks arabalarla katılabilirsiniz.

ChromeOS Oyunları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

1. ChromeOS Flex Oyun Oynanır mı?

Eğer Chromebook kullanıcısıysanız oyun oynama fonksiyonu için ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun haricinde ChromeOS Flex eklentisini bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra ChromeOS'un bulut tabanlı oyunlarını oynayabilirsiniz.

2. ChromeOS ile Neler Yapılabilir?

Sadece web tarayıcısı ile birçok işi yapmanıza imkân tanıyor. Bunlardan birisi tarayıcı üzerinden oynanabilen bulut tabanlı oyunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca günlük kullanımda ve ofis ortamında bilgisayar kullanımına ilişkin temel beklentileri karşılamak için de oldukça yeterli.

3. ChromeOS Hızlı mı?

ChromeOS işletim sisteminin öne çıkan özelliklerinden biri hız olarak biliniyor. Ayrıca gün geçtikçe gelişen bu işletim sisteminde hem hız hem de erişilebilir kaynaklar anlamında yeni gelişmeler yaşanıyor.