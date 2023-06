Just Cause 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Oldukça kendine has bir oyun olan Just Cause 2’de aksiyon bir nebze olsun hiç düşmüyor. Sürekli oradan oraya uçup kaçtığınız bu oyunda yapabileceklerinizin limiti yok gibi. Eğer siz de bu oyunu oynarken oyunun tüm detaylarına hakim olmak istiyorsanız Just Cause 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz. Böylelikle oyunu kendi ana dilinizde oynayabilirsiniz.

Just Cause 2 Türkçe yama yapmak son derece kolaydır. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de kolaylıkla Just Cause 2 Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Just Cause 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Yukarıda bulunan “ İndir ” yazısına tıklayın.

” yazısına tıklayın. Just-Cause-2-Turkce-Yama-tamindir isimli dosyayı çalıştırın.

Ardından “ İleri ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. “ Gözat ” düğmesine tıklayın ve oyunun kurulu olduğu klasörü seçin.

” düğmesine tıklayın ve oyunun kurulu olduğu klasörü seçin. Seçim işlemi bittikten sonra “ Kur ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Kurulum kısa süre içerisinde tamamlanacak ve Just Cause 2 Türkçe yama bilgisayarınıza yüklenmiş olacak.

Just Cause 2 Hakkında

Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanan Just Cause 2 ilk kez 2010 yılında bizlerle buluştu. Dönemine göre oldukça iyi grafiklere sahip bir oyun olan Just Cause 2, açık dünya ve aksiyon türlerinin birleşimine örnek verilebilecek en iyi oyunlardan biridir.

Just Cause 2'nin hikayesi, Rico Rodriguez adlı bir ajanın, Panau adlı hayali bir Güneydoğu Asya adasında kötü niyetli bir diktatöre karşı mücadelesini konu alır. Rico Rodriguez'i kontrol ettiğimiz bu oyunda diktatörün askeri güçlerine karşı savaşıyoruz. Just Cause 2 Türkçe yama yükleyerek bu hikayeyi en iyi şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Just Cause 2'de pek çok şeyi yapabilmeniz mümkün. Araba, motosiklet, helikopter, uçak, tekne gibi pek çok aracı kullanabiliyor ve açık dünyada özgürce gezebiliyorsunuz.

Just Cause 2 size pek çok görev sunar. Düşman üslerini ele geçirme, rehine kurtarma, hedefleri imha etme gibi çeşitli görevleri tamamladığınızda hikayeyi de bir yandan ilerletebilirsiniz. Aksiyonun bir saniye bile durmadığı bu oyunda tamamlamanız için pek çok görev bulunuyor.

Just Cause 2’nin diğer aksiyon/açık dünya oyunlarından en büyük farkı akrobatik hareketler yaparak çılgın gibi oradan oraya uçup kaçabiliyorsunuz. Oyunun fizik motorunun çok iyi ve eğlenceli olduğunun altını çizmekte fayda var. Just Cause 2’nin asıl olayı da bu zaten.

Just Cause 2 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Just Cause serisinin hangi oyunlarını oynadınız? Just Cause 2 Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.