Starfield Benzeri 15 Oyun

Starfield benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanıyan birbirinden başarılı pek çok oyun bulunuyor. Peki, Starfield tarzı oyunlar hangileri?

Starfield Benzeri Oyunlar Listesi

No Man's Sky

Destiny 2

The Outer Worlds

Everspace 2

Deliver Us The Moon

Chorus

Outer Wilds

Elite Dangerous

Hardspace: Shipbreaker

Star Wars Squadrons

Prey

Mass Effect Legendary Edition

EVE Online

Astroneer

Fallout 4

Starfield gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

No Man's Sky

Starfield benzeri oyunlar listesinin ilk sırasında No Man's Sky yer alıyor. Hello Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan No Man's Sky, 2016 yılının ağustos ayında satışa sunuldu. En iyi uzay oyunları arasında yer alan yapım, atmosferi ve etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor.

Destiny 2

Bungie tarafından geliştirilen ve yayımlanan Destiny 2, aksiyon MMO türünde bir oyundur. İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen Destiny 2 ücretsiz olarak oynanabiliyor. Hikâye, atmosfer, oynanış sistemi ve grafik konularında başarılı olan oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

The Outer Worlds

Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran The Outer Worlds, Starfeild alternatifi oyunlar arasında bulunuyor. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen aksiyon RPG türündeki oyunun yayıncılığını Private Division üstlendi.

Everspace 2

ROCKFISH Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Everspace 2 isimli oyun, 81 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımda uzay gemisi kullanarak savaşabilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz.

Deliver Us The Moon

KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Wired Productions tarafından yayımlanan Deliver Us The Moon, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda kritik bir görev için Ay'a gönderilen astronotu kontrol ediyoruz.

Chorus

Uzayda geçen aksiyon macera oyunu Chorus'un yayıncılığını Deep Silver üstlendi. 2021 yılında piyasaya sürülen oyunda uzay gemisi kullanabilir ve düşmanlara karşı savaşabilirsiniz. Starfield gibi oyunlar arasında yer alan Chorus, atmosferi başarılı şekilde yansıtmayı başarıyor.

Outer Wilds

Açık dünya gizem oyunu Outer Wilds, Mobius Digital tarafından geliştirildi. 85 Metacritic puanıyla dikkat çeken Outer Wilds, 2020 BAFTA Oyun Ödülleri'nde "En İyi Oyun" ödülünün sahibi oldu. Yayıncılığını Annapurna Interactive'in üstlendiği oyun, gezegenler arasında yolculuk yapabiliyor ve yeni yerler keşfedebiliyoruz.

Elite Dangerous

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayımlanan Elite Dangerous, 2015 yılında satışa sunuldu. Uzay gemisi ile yolculuk yapabilmemize imkân tanıyan oyun, 80 Metacritic puanına sahip.

Hardspace: Shipbreaker

Simülasyon oyunları arasında yer alan Hardspace: Shipbreaker, etkileyici grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayımlanan oyun 2022 yılında çıktı.

Star Wars: Squadrons

Uzay gemileri ile yapılan savaşlara tanık olduğumuz Star Wars: Squadrons'un yayıncılığını Electronic Arts üstlendi. 2020 yılında satışa sunulan oyun, kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve hikâyesiyle öne çıkıyor.

Prey

Starfield alternatifi oyunlar araısnda Prey de bulunuyor. Arkane Studios tarafından geliştirilen Prey, 2017 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği oyun 2032 yılında Talos I isimli bir uzay istasyonunda geçiyor.

Mass Effect Legendary Edition

BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect Legendary Edition'da Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarının yenilenmiş sürümleri bulunuyor. Bunların yanı sıra çeşitli DLC'ler de içeriyor. Aksiyon RPG türündeki oyunda yapılan seçimler, hikâyeye etki ediyor.

EVE Online

2023 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen EVE Online isimli MMORPG oyununda 350'yi aşkın uzay gemisi bulunuyor. CCP tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda uzay gemisini geliştirme imkânı da bulunuyor.

Astroneer

Starfield tarzı oyun arayan kişiler için harika bir yapım olan Astroneer, kaliteli grafikleri ve başarılı atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Açık dünya hayatta kalma oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Fallout 4

En iyi RPG oyunları arasında yer alan Fallout 4, Bethesda Game Studios tarafından geliştirildi. 84 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyun 2015 yılında çıktı. Karakter oluşturduktan sonra bir maceraya adım attığımız Fallout 4, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Bu yazıda Starfield benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.