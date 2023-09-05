Starfield Benzeri 15 Oyun
Starfield benzeri oyun oynayarak uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Peki, Starfield tarzı oyunlar hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Starfield benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesine imkân tanıyan birbirinden başarılı pek çok oyun bulunuyor. Peki, Starfield tarzı oyunlar hangileri?
Starfield Benzeri Oyunlar Listesi
- No Man's Sky
- Destiny 2
- The Outer Worlds
- Everspace 2
- Deliver Us The Moon
- Chorus
- Outer Wilds
- Elite Dangerous
- Hardspace: Shipbreaker
- Star Wars Squadrons
- Prey
- Mass Effect Legendary Edition
- EVE Online
- Astroneer
- Fallout 4
En İyi Açık Dünya Oyunları - 2023
Açık dünya oyunları, oyuncuların bir harita üzerinde görev yapmanın yanı sıra istediği gibi gezebilmesine olanak tanır.
Starfield gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
No Man's Sky
Starfield benzeri oyunlar listesinin ilk sırasında No Man's Sky yer alıyor. Hello Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan No Man's Sky, 2016 yılının ağustos ayında satışa sunuldu. En iyi uzay oyunları arasında yer alan yapım, atmosferi ve etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor.
Destiny 2
Bungie tarafından geliştirilen ve yayımlanan Destiny 2, aksiyon MMO türünde bir oyundur. İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen Destiny 2 ücretsiz olarak oynanabiliyor. Hikâye, atmosfer, oynanış sistemi ve grafik konularında başarılı olan oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.
The Outer Worlds
Etkileyici grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran The Outer Worlds, Starfeild alternatifi oyunlar arasında bulunuyor. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen aksiyon RPG türündeki oyunun yayıncılığını Private Division üstlendi.
Everspace 2
ROCKFISH Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Everspace 2 isimli oyun, 81 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımda uzay gemisi kullanarak savaşabilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz.
Deliver Us The Moon
KeokeN Interactive tarafından geliştirilen ve Wired Productions tarafından yayımlanan Deliver Us The Moon, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda kritik bir görev için Ay'a gönderilen astronotu kontrol ediyoruz.
Chorus
Uzayda geçen aksiyon macera oyunu Chorus'un yayıncılığını Deep Silver üstlendi. 2021 yılında piyasaya sürülen oyunda uzay gemisi kullanabilir ve düşmanlara karşı savaşabilirsiniz. Starfield gibi oyunlar arasında yer alan Chorus, atmosferi başarılı şekilde yansıtmayı başarıyor.
Outer Wilds
Açık dünya gizem oyunu Outer Wilds, Mobius Digital tarafından geliştirildi. 85 Metacritic puanıyla dikkat çeken Outer Wilds, 2020 BAFTA Oyun Ödülleri'nde "En İyi Oyun" ödülünün sahibi oldu. Yayıncılığını Annapurna Interactive'in üstlendiği oyun, gezegenler arasında yolculuk yapabiliyor ve yeni yerler keşfedebiliyoruz.
Elite Dangerous
Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayımlanan Elite Dangerous, 2015 yılında satışa sunuldu. Uzay gemisi ile yolculuk yapabilmemize imkân tanıyan oyun, 80 Metacritic puanına sahip.
Hardspace: Shipbreaker
Simülasyon oyunları arasında yer alan Hardspace: Shipbreaker, etkileyici grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çekiyor. Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayımlanan oyun 2022 yılında çıktı.
Star Wars: Squadrons
Uzay gemileri ile yapılan savaşlara tanık olduğumuz Star Wars: Squadrons'un yayıncılığını Electronic Arts üstlendi. 2020 yılında satışa sunulan oyun, kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve hikâyesiyle öne çıkıyor.
Prey
Starfield alternatifi oyunlar araısnda Prey de bulunuyor. Arkane Studios tarafından geliştirilen Prey, 2017 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği oyun 2032 yılında Talos I isimli bir uzay istasyonunda geçiyor.
Mass Effect Legendary Edition
BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect Legendary Edition'da Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarının yenilenmiş sürümleri bulunuyor. Bunların yanı sıra çeşitli DLC'ler de içeriyor. Aksiyon RPG türündeki oyunda yapılan seçimler, hikâyeye etki ediyor.
EVE Online
2023 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen EVE Online isimli MMORPG oyununda 350'yi aşkın uzay gemisi bulunuyor. CCP tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda uzay gemisini geliştirme imkânı da bulunuyor.
Astroneer
Starfield tarzı oyun arayan kişiler için harika bir yapım olan Astroneer, kaliteli grafikleri ve başarılı atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Açık dünya hayatta kalma oyunda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.
Fallout 4
En iyi RPG oyunları arasında yer alan Fallout 4, Bethesda Game Studios tarafından geliştirildi. 84 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyun 2015 yılında çıktı. Karakter oluşturduktan sonra bir maceraya adım attığımız Fallout 4, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.
Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları
Son dönemde zor oyunlar tekrardan popülarite kazandı gibi. Şüphesiz ki aşağıdaki listede yer alan bazı oyunlar zor oyunlar denilince akıllara gelen ilk isimler oluyorlar.
Bu yazıda Starfield benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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