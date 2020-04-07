e-Devlet Maske Siparişi Nasıl Yapılır? Ücretsiz Maske Nasıl Alınır?

Ücretsiz maske almak isteyenler artık PTT değil, e-Devlet’ten maske siparişi vermek, maske sipariş etmek durumunda. e-Devlet maske başvurusu sitesi üzerinden kolayca ücretsiz maske siparişi vermek mümkün. Bireyler hem kendileri hem de aile üyeleri için maske alabiliyor. e-Devlet maske siparişi nasıl verilir? e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet maske sipariş linki nedir? Ücretsiz maske nasıl alınır? Kimler maske alabilir? detaylar blog yazımızda.

Artık toplu taşıma araçlarında, pazar yerlerinde, marketlerde maske takmak zorunlu. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı çalışmak veya alışveriş gibi zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlar maske takmak durumunda. Koronavirüsten korunmak için en etkili maskelerden N95 maske e-ticaret sitelerinde satılıyor, Cerrahi maske eczanelerden de alınabiliyor. Ancak paket halinde ve tek tek satılan maskelerin fiyatları yüksek. Maske temininde zorlanan vatandaşlar için devlet harekete geçti ve ücretsiz maske dağıtımı PTT aracılığıyla sağlandı. Ancak yoğun talep nedeniyle PTT ücretsiz maske dağıtımı sitesi çöktü ve başvurular e-Devlet Kapısı’na yönlendirildi. e-Devlet maske siparişi sayfası açıldı. e-Devlet maske sipariş linkine https://basvuru.turkiye.gov.tr tıkladığınızda sizi direk maske sipariş sayfası karşılıyor. e-Devlet giriş şifresi istenmiyor, dolayısıyla e-Devlet hesabı olmayanlar da ücretsiz maske alabiliyor.

Ücretsiz Maske Nasıl Alınır, Kimler Maske Alabilir?

e-Devlet maske siparişi için izlenecek adımlar çok basit. e-Devlet maske başvurusu adımlarına geçmeden önce kimler maske siparişi verebilir, kimler maske alabilir? ondan bahsedelim. e-Devlet üzerinden maske siparişi verebilmek için bireyin kendinin ve aile bireylerinin 20 yaş üzeri ve 65 yaş altı olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayanlar ücretsiz maske talebinde bulunabiliyor. Diğer belirtilmesi gereken husus, haftalık 5 adet maske sipariş hakkı var ve kargo ücretsiz; maske siparişiniz kapınıza kadar ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Şimdi e-Devlet maske siparişi adımlarına geçebiliriz.

e-Devlet Maske Sipariş Linki

e-Devlet Maske Siparişi Nasıl Verilir?

5 adet Cerrahi maske (3 katlı) siparişi için öncelikle Kimlik Bilgileri altından T.C. kimlik numaranızı, ad ve soyadınızı giriyorsunuz. (Aile bireyiniz için de maske alacaksınız Aile Bireyi Ekle’ye tıklayarak ailenizden kişi ve/veya kişilerin T.C. kimlik bilgilerini eklemelisiniz.)

Maskenin bulunduğunuz yere sorunsuzca ulaştırılması için açık adresinizi girmeniz gerekiyor. Kullandığınız, aktif cep telefonu numaranızı girdikten sonra il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak seçimi yapıp adres bölümüne açık adresinizi giriyorsunuz.

Son aşamada basit matematik işlemi içeren güvenlik sorusunu yanıtlayıp kutucuğu işaretliyor ve Maske Siparişi Ver’e tıklıyorsunuz.