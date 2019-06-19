e-Devlet Uçuş Sorgulama Nasıl Yapılır?

Öğrencilerin yaz tatiline çıkması ile beraber uçaklardaki yolcu sayısı da bir hayli arttı. Durum böyle olunca uçakların kalkış ve varış saatlerini sorgulamak için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Artık e-Devlet Kapısı üzerinden uçuş bilgileri kolayca sorgulanabilecek.

E-Devlet'ten Uçuş Bilgisi Nasıl Öğrenilir?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, e-Devlet ile yaptığı iş birliği sayesinde uçuş bilgilerini kolayca takip etmenize olanak sağlıyor. Uçuşunuz ister iç hatlar olsun ister dış hatlar olsun dakikalar içerisinde sorgulama yapabiliyorsunuz.

Öncelikle buradaki bağlantıya tıklayarak "Uçuş Bilgileri Sorgulama" ekranına ulaşmanız ve ardından karşınıza çıkan formu doldurmanız gerekmekte. Form sizden şu bilgileri girmenizi isteyecek: havalimanı seçimi, hat seçimi, uçuş seçimi ve güvenlik resmi. İstenen bilgileri girdikten sonra en altta bulunan sorgula butonuna tıklamanız yeterli.

E-Devlet'ten Uçuş Bilgisi Nasıl Öğrenilir?

Sistem otomatik olarak uçuş bilgilerini karşınıza çıkaracak. Karşınıza çıkan bilgileri sağ üst kısımda bulunan yazdır butonu ile yazdırabilmektesiniz. e-Devlet üzerinden yapılan bu sorgulamayı sisteme giriş yapmadan kolayca yapabilirsiniz. Şimdiden keyifli uçuşlar diliyoruz.

Sizler e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan yeni hizmet hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni hizmet kullanışlı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!