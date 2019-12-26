Enlight Pixaloop Android uygulaması ile hareketli (animasyonlu) fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, hareketsiz fotoğraflara sihirli bir şekilde hareket eklemek için sezgisel araçlar sunar. Kullanıcılar, ok işaretleri (Path aracı) ile hareketin yönünü belirlerken, Anchor (Çapa) noktaları ve Freeze (Dondurma) fırçası ile görüntünün belirli kısımlarını yerinde sabitleyebilirler (örneğin, bir şelalenin akmasını sağlarken kayaları sabit tutmak).

Motionleap'in yapay zeka (AI) gücü, fotoğraflardaki donuk gökyüzlerini tek bir dokunuşla renkli gün batımları, fırtınalı bulutlar veya animasyonlu yıldızlar gibi dinamik gökyüzü efektleriyle değiştirebilir.

Uygulama, fotoğraflara 3D derinlik katmak için Kamera FX (Tilt, Zoom, Dolly gibi sinematik hareketleri taklit eden) ve çeşitli hareketli kaplamalar (parıltı, duman, kelebekler, yağmur vb.) ekleme imkanı sunar.

Enlight Pixaloop, hareketli fotoğraflar oluşturabileceğiniz harika bir Android uygulaması. Fotoğrafın dilediğiniz bölümünü hareketlendirmenizi sağlayan Enlight Pixaloop, 2019’un en iyi Android uygulamaları arasında.

Fotoğraflara canlılık kazandıran eşsiz bir mobil uygulama Enlight Pixaloop. Instagram ve diğer sosyal ağlarda gördüğünüz, fotoğrafın bir kısmının hareketli olması efektini en kolay şekilde yapabileceğiniz uygulama bu. Etkili, kullanımı kolay animasyon araçlarıyla fotoğraflarınızı hemen düzenleme imkanı veriyor.

Enlight Pixaloop APK İndir

Birkaç dokunuşla fotoğraflarınıza animasyon efektleri ekleyip hayat veriyorsunuz. Efektin hızını, yönünü, stilini her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Saçlar, dalgalar, bulutlar, kıyafetler her bir fotoğraf öğesine animasyon ekleme imkanınız var. Animasyon araçlarıyla yapabilecekler hayal gücünüzle sınırlı.

