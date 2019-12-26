Enlight Pixaloop
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 236
- DOSYA BOYUTU 79 MB
- Üretici Lightricks Ltd.
-
Enlight Pixaloop Android uygulaması ile hareketli (animasyonlu) fotoğraflar oluşturabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, hareketsiz fotoğraflara sihirli bir şekilde hareket eklemek için sezgisel araçlar sunar. Kullanıcılar, ok işaretleri (Path aracı) ile hareketin yönünü belirlerken, Anchor (Çapa) noktaları ve Freeze (Dondurma) fırçası ile görüntünün belirli kısımlarını yerinde sabitleyebilirler (örneğin, bir şelalenin akmasını sağlarken kayaları sabit tutmak).
- Motionleap'in yapay zeka (AI) gücü, fotoğraflardaki donuk gökyüzlerini tek bir dokunuşla renkli gün batımları, fırtınalı bulutlar veya animasyonlu yıldızlar gibi dinamik gökyüzü efektleriyle değiştirebilir.
- Uygulama, fotoğraflara 3D derinlik katmak için Kamera FX (Tilt, Zoom, Dolly gibi sinematik hareketleri taklit eden) ve çeşitli hareketli kaplamalar (parıltı, duman, kelebekler, yağmur vb.) ekleme imkanı sunar.
Enlight Pixaloop, hareketli fotoğraflar oluşturabileceğiniz harika bir Android uygulaması. Fotoğrafın dilediğiniz bölümünü hareketlendirmenizi sağlayan Enlight Pixaloop, 2019’un en iyi Android uygulamaları arasında.
Fotoğraflara canlılık kazandıran eşsiz bir mobil uygulama Enlight Pixaloop. Instagram ve diğer sosyal ağlarda gördüğünüz, fotoğrafın bir kısmının hareketli olması efektini en kolay şekilde yapabileceğiniz uygulama bu. Etkili, kullanımı kolay animasyon araçlarıyla fotoğraflarınızı hemen düzenleme imkanı veriyor.
Enlight Pixaloop APK İndir
Birkaç dokunuşla fotoğraflarınıza animasyon efektleri ekleyip hayat veriyorsunuz. Efektin hızını, yönünü, stilini her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Saçlar, dalgalar, bulutlar, kıyafetler her bir fotoğraf öğesine animasyon ekleme imkanınız var. Animasyon araçlarıyla yapabilecekler hayal gücünüzle sınırlı.
Enlight Pixaloop Uygulaması Özellikleri
- Fotoğraflarınıza hayat verin
- Saniyeler içinde inanılmaz animasyonlar
- Hareket ederek büyüleyen gökyüzleri ekleyin
- Benzersiz tabakalarla atmosferi belirleyin
- Birkaç dokunuşla sinema sihri
Sıkça Sorulan Sorular
Motionleap ile yapılan animasyonlar nasıl paylaşılır?
Uygulama, oluşturulan animasyonlu görüntüleri video (Boomerang veya GIF gibi akıcı döngüler halinde) formatlarında dışa aktarmanıza olanak tanır. Bu sayede TikTok, Instagram, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında kolayca paylaşılabilir.
Uygulama tamamen ücretsiz mi?
Hayır. Motionleap, temel düzenleme ve animasyon özelliklerini ücretsiz sunar. Ancak, gelişmiş araçlar, özel gökyüzü şablonları, bazı özel efektler ve filigran kaldırma gibi özellikler için ücretli abonelik (PRO sürümü) gereklidir.
"Anchor" ve "Path" araçları ne işe yarar?
Path (Yol) aracı, hareketi başlatmak ve yönünü belirlemek için kullanılır (örneğin suyun akış yönü). Anchor (Çapa) aracı ise, görüntünün hareket etmesini istemediğiniz kısımlarını (zemin, bina gibi) sabitlemek için kullanılır, böylece hareket sadece belirlediğiniz bölgelerde kalır.
Uygulama metinleri sanat eserine çevirebilir mi?
Evet. Uygulamanın son eklediği özelliklerden biri, kullanıcıların metin girdilerini (örneğin "piyano çalan köpek") saniyeler içinde görsel sanata dönüştüren AI Metinden Görüntüye (AI Text to Image) üretme yeteneğidir.
Motionleap, videolara hareket ekleyebilir mi?
Motionleap, öncelikli olarak durağan fotoğraflara hareket eklemek için tasarlanmıştır. Çıktısı video formatında olsa da, kaynak materyal olarak fotoğrafları kullanır ve onlara animasyon uygular.
Enlight Pixaloop
Enlight Pixaloop, fotoğraflara animasyon ekleyebileceğiniz kapsamlı bir iOS uygulamasıdır.
Enlight Pixaloop, sosyal ağlarda fotoğraf paylaşmadan duramayanlar için etkili efekt, filtre, canlandırma uygulamalarından biri. Sadece iOS platformunda indirilebilir olan, iPhone ve iPad’de yüklenebilen uygulama, fotoğraflarınıza animasyon ekleyerek onları canlandırmanızı sağlıyor.
Bol beğeni ve yorum alabileceğiniz fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor diyebilirim.
Ödüllü fotoğraf uygulaması Enlight’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Enlight Pixaloop, sıradan fotoğraflara canlılık katan kullanımı kolay araçlar sunuyor.
Enlight Pixaloop İndir
Saç telleri, dalgalar, bulutlar, elbiseler her şeye animasyon ekleyebiliyorsunuz. Fotoğrafın dilediğiniz bölgesine canlandırma efektini verebiliyorsunuz. Eğim, yakınlaştırma, perspektif bozucu dolly efektlerini içine alan gözde kamera efektlerini yaratıcılığınızla birleştirerek harika fotoğraflar elde etmeniz mümkün.
Enlight Pixaloop Uygulaması Özellikleri
- Fırçaları dondurma ve çözme
- Gerçek zamanlı animasyon hız kontrolü
- Döngü stilleri seçme
- Kamera özel efektleri
- Yakınlaştırma ve uzaklaştırma
- Alevler ve yağmur damlaları gibi etkileyici kaplamalar
- Fotoğrafın istenilen bölgesine animasyon ekleme
- Sosyal ağlara farklı formatlarda aktarma
- Sınırsız proje
