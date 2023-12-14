TikTok AI Filtresi ile Fotoğraf Tamamlama Nasıl Yapılır?

TikTok’ta en yeni trend: yapay zekâ ile fotoğraf tamamlama efektini kullanmak.

Çeşitli AI araçları ile yapılabilen bu işlem artık TikTok’ta basit bir efekt haline geldi. Kullanıcılar bu özelliği deneyimlemeye bayıldı. Ortaya birbirinden şahane ve gerçekçi fotoğraflar çıktı.

Peki, başka herhangi bir araca ihtiyaç duymadan, sadece TikTok üzerinden yapay zekâ ile fotoğraf tamamlama nasıl yapılır? Bu efekti nereden bulup deneyebilirsiniz? Adım adım anlatıyoruz!

TikTok Yapay Zeka ile Fotoğraf Tamamlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle uygulamayı açıp hesabınıza giriş yapın.

Gönderi paylaşma ekranına gelip ‘+’ butonuna tıkladığınızda kamera açılacak.

Sol alt kısımda ise her zaman olduğu gibi ‘efektler’ butonunun yer aldığını göreceksiniz.

Efektler menüsüne girdiğinizde revaçta olduğu için direkt olarak uygulama sizi ‘yapay zeka fotoğraf tamamlama’ efektine yönlendirebilir.

İlgili efekt bu şekilde otomatik olarak açıldıysa ‘efektler’ simgesinin üst kısmında çıkan + butonuna tıklayıp galeriden istediğiniz bir fotoğrafı yükleyebilirsiniz.

Bu aşamada ekranda bir download çubuğu belirecek ve %100 yazdığında görsel tamamlama işleminiz sona ermiş olacak.

Bu şekilde oluşturduğunuz videoyu paylaşarak son görseli aygıtınıza kaydedebilirsiniz. Böylece hem güncel bir trende katılabilir hem fotoğrafınızı yapay zekâ ile genişletebilir hem de uygulamanın bu yeni özelliği daha fazla kullanıcı ile buluşturmasına destek olabilirsiniz.

Söz konusu efekt artık ‘revaçta’ bölümünde gözükmüyor ve otomatik olarak karşınıza çıkmıyor ise efekt menüsünde ‘yapay zeka fotoğraf tamamlama’ şeklinde aratarak ilgili AI tool’unu bulabilirsiniz.

TikTok Yapay Zeka ile Fotoğraf Tamamlama Ne İşe Yarar?

TikTok AI aracı ile fotoğraflarınızı konsepte uygun bir şekilde tamamlama imkânınız oluyor. Örneğin, sadece belden yukarısı gözükecek şekilde çekilmiş bir portre fotoğrafında bu efekti uyguladığınızda uygulamanın gerçekçi bir şekilde portredeki kişiye bacak eklediğini görebilirsiniz.

Manzara görsellerini konsepte göre genişletme konusunda da oldukça başarılı bir özellik. TikTok’ta birçok kullanıcı şu an bu trende kapılmış durumda. Herkes akıma uymak için farklı tarzda fotoğrafların yapay zekâ ile tamamlandığı videoları paylaşıyor.

Bu videolara baktığımızda oldukça realistik sonuçların karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Öte yandan bazı düzenlemelerde ise konuyla alakasız eklemeler görülebiliyor. Özellikle insan vücudu söz konusu olduğunda fotoğrafta aniden beliren sahipsiz bir kol veya bacak görüntüsü arka fona yerleşebiliyor.

Bu yüzden akımın büyüsüne kapılıp hazırladığınız videoyu paylaşmadan önce TikTok yapay zekâ aracının sizin için hazırladığı genişletilmiş görseli son kez kontrol etmeyi unutmayın.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? TikTok’ta fotoğraf tamamlama ile video paylaşımı yaptınız mı? Sizce sonuçlar nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.