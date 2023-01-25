Kaydedilmiş Bir Fotoğrafı Snapchat'te Paylaşma Nasıl Yapılır?

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat’te, daha önce çekmiş olduğunuz görüntüleri arkadaşlarınızla nasıl paylaşacağınızı anlattığımız rehber yazımıza göz atmanızda fayda var.

Son zamanların popüler uygulaması Snapchat, kullanıcıların birbirine kısa sürede silinen fotoğraf ve videolar gönderebilmesini sağlıyor.

Anlık olarak çektiğiniz fotoğrafları hikayenizde ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz uygulamada daha önce çektiğiniz görüntüleri arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız, bunun kolay bir yolu var. Gelin kaydedilmiş fotoğraf Snapchat'te nasıl paylaşılır? yakından bakalım.

Kaydedilmiş Fotoğraf Snapchat'te Nasıl Paylaşılır?

İlk olarak paylaşmak istediğimiz görüntüyü cihazımızın galerisinden buluyoruz ve seçenekler kısmından Paylaş butonunu seçiyoruz. Listeden Snapchat’i bulup, seçiyoruz.

Fotoğraf üzerinde yazı, çıkartma vb. düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ altta bulunan Gönder butonuna dokunuyoruz.

Listemizdeki arkadaşlarımızı görüyoruz. Fotoğrafı paylaşmak istediğimiz kişiyi seçtikten sonra sağ altta gönder butonu belirecektir, tıklıyoruz.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra snap’iniz karşıdaki kişiye iletilmiş olacaktır.

Snapchat uzun yıllardır hayatımızda ve birçok kişi tarafından sürekli olarak kullanılmaktadır. Özellikle Instagram gibi uygulamaların Snapchat'e özenmesi popülerliğinden bir şey kaybettirmedi. Fakat zaman zaman yapılan hatalar nedeniyle insanlar Snapchat'ten sıkılabilyordu.

Efekt denilince akla gelen ilk uygulamalardan biri olan Snapchat efekt uygulamasının atası olarakta bilinmektedir.

Kaydedilmiş Fotoğraflar Snapchat'te Nasıl Hikaye Olarak Paylaşılır?

Kaydedilmiş fotoğraflar ara ara Snapchat'te bulunan efekler ile hikaye olarak paylaşılabilmektedir. Ancak efekt kullanmadan kaydedilmiş fotoğrafları hikaye olarak paylaşmanın bir yolu maalesef bulunmuyor. Bunun için doğru zamanda bu efekti yakalamanız gerekmektedir.

Bu içerikte kaydedilmiş fotoğrafları Snapchat'te nasıl arkadaşlarınızla paylaşabileceğinizi sizler için anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Meraklıları yazımıza göz atabilir. Ayrıca Snapchat GM ne demek? Merak edenler yazımıza göz atabilir.