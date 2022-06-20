En Popüler Instagram Efektleri

Milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal medya uygulaması Instagram, efekt özelliği sayesinde fotoğraflarınıza veya videolarınıza ayrı bir stil katıyor. Ancak fotoğraflarınızı veya videolarınızı düzenlerken her efekt uyuşmayabilir, bu konuda doğru efekti seçmeniz çok önemli aksi takdirde görselleriniz hoş olması gereken yerde kötü bir izlenim bırakabilir. Bu yazımızda sizler için en popüler Instagram efektlerini derledik.

Instagram’da Nasıl Efekt Bulunur?

Gönderiniz için mümkün olduğunca en iyi efekti bulmaya çalışıyorsunuz ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız sizler için bazı yöntemleri aşağıda listeledik.

Hikaye REELS kısmına gidip kamera butonun yanından en sağa gitmek ve efektlere göz atmak.

Efektlere “Göz at” kısmından efekt araması ve filtreleme yapabilirsiniz.

Instagram REELS kısmında dolaşmak ve beğendiğiniz efektleri kaydetmek.

En Popüler Instagram Efekt İsimleri

Sunglasses

iOS favs

Neon Frame III

Nodebihacerso

RedLite, GreenLite

Kodak

Charcoal

Ruivos Perfeitos

Light Leak IV

VHS TAPE

Sunglasses

Nostaljik güneş gözlüklerini tanıtan efekt 6 farklı güneş gözlüğüyle karşınıza geliyor. Efekt sadece güneş gözlüğü ile kalmayıp arka plana hoş bir görüntü sunuyor.

iOS favs

15 Farklı pencereden görüntünüzü alan efekt her bir pencerede ayrı bir kamera açısından görüntüleri yakalıyor. Efekt, en çok müzik ile birlikte kullanılanlar arasında yer almakta.

Neon Frame III

Görsellerinize bir Influencer havası katan efekt, üçgen bir şekilde oluşan çerçeveyi ve mor - mavi neon ışıklandırmasıyla ortama şık bir hava katıyor.

RedLite, GreenLite

Squid Game dizisinin en çok bilinen ve ilk oyunu olan kırmızı ışık yeşil ışık oyununu, Instagram’da gözlerinizi kapatıp - açıp oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu efekt sayesinde video kaydı başlatıldıktan sonra yeşil ışık denildiği zaman gözlerinizi kapatıp ilerlemeye başlıyor, kırmızı ışık denildiği zaman gözlerinizi açıp duruyorsunuz. Eğer duramazsanız dizideki gibi vuruluyorsunuz.

Kodak

Video ve fotoğraflarınıza nostaljik bir hava katmak istiyorsanız bu efekt tam size göre kodak efekti eski bir fotoğraf makinesi gibi fotoğraflarınızı nostaljik bir hale getiriyor.

Charcoal

Siyah - beyaz görsel efekti sayesinde hem karakalem çizimi hem siyah beyaz fotoğrafınız olacaktır. Charcoal, Instagram en popüler efektler arasında bulunmakta.

Ruivos Perfetios

Eğer saçınızı boyatmak istiyorsanız ve renk seçiminde karar veremediyseniz bu efekt tam size göre. Ruivos Perfetios efekti, 8 farklı saç tonunu deneyimle bileceğiniz bir olanak sağlıyor.

Light Leak IV

Bulunduğunuz ortamda güneş yoksa ve görsellerinizde bir güneş yansıması görmek istiyorsanız bu efekt tam size göre efekt farklı renk tonlarıyla fotoğraflarınıza ve videolarınıza ayrı bir hava katmakta.

VHS TAPE

Bu efekt modunuzu en iyi halde yansıtılacak şekilde kullanılmakta diyebilirim. Ön kamerayı açtığınızda yatakta fotoğraf oluşturan mod oldukça popüler, son zamanlarda kripto düşüşüyle birlikte daha da popüler olmaya başladı.

Bu içeriğimizde sizlere en popüler Instagram efektlerini anlattık. Sizler hangi efektleri kullanıyorsunuz, Bu içerikte hangi efektler olmazsa olmazı derdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.