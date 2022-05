F1 22 ile rekabet dolu birbirinden farklı yarışlara dahil olabilecek, sürükleyici bir yarış dünyasına giriş yapacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yarış oyunları arasına yeni katılan ve katıldığı günden bu yana da milyonlarca adet kopya satmayı başaran F1 22 gerçekçi atmosferi ile dikkat çekiyor. Hem konsol hem de bilgisayar platformunda lansmana çıkmak için geri sayıma başlayan F1 22 indir ilk oyununun devamı niteliğinde karşımıza çıkacak. 11 farklı dil desteği ile lansmana çıkacak olan yapım, tek oyunculu ve çok oyunculu modlara ev sahipliği yapacak. Steam üzerinde ön siparişlerde yer alan yapım, hem konsol hem de bilgisayar platformu için 1 Temmuz’da lansmana çıkacak. Eşli olarak PvP yarışlarına da ev sahipliği yapması beklenen F1 22 yarış oyunu, gerçekçi oynanışı ile oyuncuları tatmin edecek. Merakla beklenmeye devam edilen oyun için geri sayım başladı.

F1 22 Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları,

11 farklı dil desteği,

Eşli ve PvP yarışları,

Yeni sezon yeni kurallar,

Sürükleyici ve sinematik formasyon turları,

Adaptif yapay zeka,

Birbirinden farklı araç modelleri,

Sürücü kıyafetleri,

Aksesuarlar,

Kariyer modu,

Oyunculara bir kariyer modu eşliğinde sürücü olma şansı veren F1 22 yükle, cep yakan fiyat etiketi ile Steam üzerinde ön siparişlerde yer alıyor. Bünyesinde birbirinden farklı araç modellerine ev sahipliği yapan oyun, eşli ve pvp yarışlarına da yer veriyor. Sürükleyici bir oynanış atmosferi ile oyuncuları tatmin etmesi beklenen araba yarış oyunu, bilgisayar platformunun yanı sıra konsol platformunda daha iyi grafik açıları ile oynanabilecek. 80 GB’lık bir içeriği karşımıza çıkaracak olan oyun, basit kontrollere sahip olacak. Farklı sezonlar eşliğinde sürükleyici yarışlara katılacak olan oyuncular, yeni yapay zeka ile oyun içerisinde epey zorlanacaklar.

İlk oyunun aksine daha gerçekçi bir hava da karşımıza çıkacak olan F1 22, ikonik pistleri ile 10 yıllık geçmişini gözler önüne serecek.

F1 22 İndir

Steam üzerinde ön siparişlerde yer alan F1 22, 1 Temmuz’da lansmana çıkacak.

F1 22 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Version 1909)

İşlemci: Intel Core i3-2130 or AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD RX 470 | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060 or Radeon RX 6700 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Version 1909)

İşlemci: Intel Core i5 9600K or AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD RX 590 | For Ray Tracing: GeForce RTX 3070 or Radeon RX 6800

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible