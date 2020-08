2020 Yılının En İyi Yarış Oyunları (PC)

PC platformunda çok sayıda yarış oyunu bulunuyor. İster Dirt Rally oyununda çamurlu pistlerde mücadele edebilir ister Forza Horizon 4'te açık dünya yarış oyununun tadını çıkarabilisiniz. PC platformunda araba yarışı konusunda geniş yelpaze olduğundan dolayı karar vermek pek kolay değildir. Peki, PC platformunda 2020 yılının en iyi yarış oyunları neler?

PC İçin 2020 Yılının En İyi Yarış Oyunları Listesi

PC platformunda yer alan yarış oyunlarının bir kısmı grafiğe odaklanırken bir kısmı ise oynanışa odaklanıyor. Bunun yanı sıra bazı yarış oyunlarında basit oynanış sistemi yer alırken bazılarında gerçekçi oynanış sistemi bulunuyor. Bu yazıda, PC platformunda 2020 yılının en iyi yarış oyunlarını derledik.

1. Forza Horizon 4

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 4, 2018 yılında Windows 10 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Kısa sürede oyuncular tarafından çok beğenilen yarış oyunu, açık dünya yapısıyla dikkat çekiyor. 450 farklı arabanın yer aldığı Forza Horizon 4'te oyuncular kendi yarışlarını oluşturabilme imkanına sahip. Oyunda dört adet mevsim bulunuyor ve her mevsimde manzaralarda da değişiklik meydana geliyor.

2. Dirt Rally 2.0

Codemasters tarafından geliştirilen Dirt Rally 2.0, 26 Şubat 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanından ikonik ralli pistlerinin yer aldığı Dirt Rally 2.0, çok başarılı grafiklere ve oynanış sistemine sahip. Popüler yarış oyununda 50'den fazla arazi aracı yer alıyor. Oyuncular Dirt Rally 2.0'da araçlarını sürüş tarzlarına ve çevresel özelliklere uyacak biçimde düzenleyebilme olanağına sahip.

3. Project Cars 2

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen yarış oyunu Project Cars 2, 22 Eylül 2017 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Project Cars 2, tıpkı Shift 2 Unleashed gibi gerçekçi yapısı ile dikkat çekiyor. Project Cars 2, sahip olduğu dinamik mevsim, gerçekçi ve sezgisel sürüş ile keyifli yarış deneyimi sunuyor. Çeşitli oyun modlarına sahip olan gerçekçi yarış oyunu atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. 24 saatlik döngünün yer aldığı video oyununda 180'den fazla lisanslı araba bulunuyor.

4. Shift 2 Unleashed

Yarış oyunu denildiğinde akla ilk gelen seri olan Need for Speed'in Shift 2 Unleashed oyunu gerçekçilik konusunda en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Çok başarılı ses efektlerine ve müziklere sahip olan Shift 2 Unleashed'de gece yarışları bulunuyor. Gerçekçi yapısı ile dikkat çeken Shift 2 Unleashed, simülasyon tarzında yarış oyunu seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda 120'den fazla lisanslı araba ve 35'in üzerinde pist bulunuyor.

5. TrackMania 2: Canyon

Nadeo tarafından geliştirilen popüler yarış oyunu TrackMania 2: Canyon, kişiselleştirme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Oyuncular, oyunda yer alan parkur editörünü kullanarak kendi pistlerini oluşturabilir ve diğer oyuncuların oluşturdukları parkurlarda yarışabilirsiniz. Oyunda aracın rengini değiştirebilme ve etiket yapıştırma gibi seçenekler mevcut. TrackMania 2: Canyon, sahip olduğu eğlenceli yapısı ile oyuncular tarafından oldukça beğenildi.