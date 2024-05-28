Farming Simulator 22 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Farming Simulator 22 sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi için oldukça önemlidir çünkü donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma ve donma problemleri yaşanır. Bu durum da oyun keyfini doğrudan olumsuz etkiler.

Farming Simulator 22'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Peki, en iyi çiftlik oyunları arasında yer alan Farming Simulator 22 hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyuyor?

Farming Simulator 22 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 Home (x64)

: Windows 10 Home (x64) İşlemci : Intel Core i5-3330, AMD FX-8320 veya daha iyisi

: Intel Core i5-3330, AMD FX-8320 veya daha iyisi RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon R7 265 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Giants Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-3330 veya AMD FX-8320 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R7 265'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor.

Farming Simulator 22 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 Home (x64)

: Windows 10 Home (x64) İşlemci : Intel Core i5-5675C, AMD Ryzen 5 1600 veya daha iyisi

: Intel Core i5-5675C, AMD Ryzen 5 1600 veya daha iyisi RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060, Radeon RX 570 veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce GTX 1060, Radeon RX 570 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5-5675C ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca NVIDIA GeForce GTX 1060, Radeon RX 570 veya daha iyi bir ekran kartı gerekiyor.

Farming Simulator 22 Kaç GB?

2021 yılında piyasaya sürülen popüler çiftlik oyunu Farming Simulator 22'nin yüklenebilmesi için en az 35 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa kurulum başarısız olur.

Depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar ile artık oynamadığınız ve kullanmadığınız programları kolayca kaldırabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alan miktarını kolayca artırabilirsiniz.

Bu rehberde Farming Simulator 22 kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.