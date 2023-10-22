FIFA 22 Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Electronic Arts tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen futbol oyununa girmeye çalışırken sorun yaşayan oyuncular, FIFA 22 açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, söz konusu problem nasıl düzeltilir?

Bu rehberde FIFA 22 açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Eğer bilgisayarınızda da futbol oyunu açılmıyorsa rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

FIFA 22 Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Virüs taraması yapın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatın.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan FIFA 22 çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

FIFA 22 çalışmama sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak bilgisayarınızı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

FIFA 22 oyununun simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer bu yöntem sorunun düzelmesini sağladıysa oyunun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencereden "Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" sekmesinde bulunan "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini aktif hâle getirin ve işlemi onaylayın. Bu adımı uyguladıktan sonra artık oyun her zaman yönetici olarak açılacaktır.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile Görev Yöneticisi'ni açın. Bir sonraki adımda arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin. Böylece arka planda çalışan bir programın, oyunun çalışmasını engelleyip engellemediğini öğrenebilirsiniz.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

FIFA 22 oyununun simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" sekmesine girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Windows sürümlerinden birine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların çalışmamasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Antivirüsler, zararlı yazılımları tespit eder ve temizler.

Sürücüleri Güncelleyin

Bilgisayardaki sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açın. Görev çubuğundaki arama kutucuğu üzerinden de söz konusu aracı çalıştırabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'nde güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın.

Açılan pencereden "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda ekranda yer alan talimatları uygulayın. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve günceller.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğini seçin.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Kapatın

Görev çubuğundaki arama kutucuğuna "Denetim Masası" yazın.

Arama sonuçlarından Denetim Masası'na girin.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümüne girin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğine tıklayın.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

FIFA 22 açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında antivirüsü programını geçici olarak devre dışı bırakmak da yer alıyor. Antivirüsü geçici olarak kapattıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Rehberdeki yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa FIFA 22'yi silip yeniden yükleyin. Oyunu silmek için Denetim Masası'nı açın ve ardından "Program kaldır" aracını görüntüleyin. Listeden FIFA 22'nin üzerine sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.

Bu rehberde FIFA 22 açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.