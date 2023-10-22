FIFA 22 Açılmıyor, Çözümü Nedir?
FIFA 22 açılmıyor mu? Bu rehberde başarılı futbol oyununun çalışmamasına neden olan problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.
Electronic Arts tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen futbol oyununa girmeye çalışırken sorun yaşayan oyuncular, FIFA 22 açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, söz konusu problem nasıl düzeltilir?
Bu rehberde FIFA 22 açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Eğer bilgisayarınızda da futbol oyunu açılmıyorsa rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.
FIFA 22 Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?
- Bilgisayarı kapatıp açın.
- Oyunu yönetici olarak çalıştırın.
- Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.
- Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.
- Virüs taraması yapın.
- Sürücüleri güncelleyin.
- Windows'u güncelleyin.
- Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatın.
- Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.
- Oyunu silip yeniden yükleyin.
En İyi Nintendo Switch Futbol Oyunları
Gerçek hayatta futbol oynarken yaşadığınız heyecanı aynı şekilde Nintendo Switch futbol oyunları ile de yaşayabilirsiniz. Dünyanın en büyük kulüpleri Nintendo Switch’te yer alıyor.
En iyi futbol oyunları arasında yer alan FIFA 22 çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bilgisayarı Kapatıp Açın
FIFA 22 çalışmama sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak bilgisayarınızı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.
Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın
FIFA 22 oyununun simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer bu yöntem sorunun düzelmesini sağladıysa oyunun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencereden "Özellikler" menüsünü görüntüleyin.
"Uyumluluk" sekmesinde bulunan "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini aktif hâle getirin ve işlemi onaylayın. Bu adımı uyguladıktan sonra artık oyun her zaman yönetici olarak açılacaktır.
Geçmişten Günümüze FIFA Oyunlarının Evrimi
Birçok kişi FIFA ve PES oyunları arasında sürekli bir rekabete girmektedir. Kimileri FIFA oyununun PES oyunundan daha iyi olduğunu düşünse de kimileri ise tam tersini düşünmekte, aslında bu oldukça öznel bir düşünce olduğu için FIFA'nın mı yoksa PES'in mi daha iyi olduğunu bilemeyiz.
Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın
Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile Görev Yöneticisi'ni açın. Bir sonraki adımda arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin. Böylece arka planda çalışan bir programın, oyunun çalışmasını engelleyip engellemediğini öğrenebilirsiniz.
Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın
- FIFA 22 oyununun simgesine sağ tıklayın.
- "Özellikler" menüsünü görüntüleyin.
- "Uyumluluk" sekmesine girin.
- "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.
- Windows sürümlerinden birine tıklayın.
- İşlemi onaylayın.
Virüs Taraması Yapın
Kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların çalışmamasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Antivirüsler, zararlı yazılımları tespit eder ve temizler.
Sürücüleri Güncelleyin
Bilgisayardaki sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni açın. Görev çubuğundaki arama kutucuğu üzerinden de söz konusu aracı çalıştırabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'nde güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın.
Açılan pencereden "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda ekranda yer alan talimatları uygulayın. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve günceller.
Windows'u Güncelleyin
- Windows + I kısayolunu kullanın.
- "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.
- "Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğini seçin.
Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Kapatın
- Görev çubuğundaki arama kutucuğuna "Denetim Masası" yazın.
- Arama sonuçlarından Denetim Masası'na girin.
- "Sistem ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin.
- "Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümüne girin.
- "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin.
- "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğine tıklayın.
Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın
FIFA 22 açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında antivirüsü programını geçici olarak devre dışı bırakmak da yer alıyor. Antivirüsü geçici olarak kapattıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulayın.
Oyunu Silip Yeniden Yükleyin
Rehberdeki yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa FIFA 22'yi silip yeniden yükleyin. Oyunu silmek için Denetim Masası'nı açın ve ardından "Program kaldır" aracını görüntüleyin. Listeden FIFA 22'nin üzerine sağ tıklayın ve "Kaldır" seçeneğini seçin.
EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri, Electronic Arts'ın yeni futbol oyununu oynamak isteyen oyuncular oldukça önemlidir çünkü PC'nin donanımı, gereksinimleri karşılamıyorsa oyun esnasında kasma ve donma gibi problemler meydana gelir.
Bu rehberde FIFA 22 açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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