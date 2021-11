Five Nights at Freddy's 5 APK Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi korku oyunlarından biri.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Five Nights at Freddy’s 5 APK Android oyununu korku oyunu arayanlara şiddetle tavsiye ederim. Five Nights at Freddy’s: SL (Sister Location), popüler serinin beşinci oyunu. Scott Cawthon tarafından geliştirilen tıkla-ilerle hayatta kalma korku oyununun beşincisi diğerlerine kıyasla birkaç önemli oynanış ve hikaye anlatımı mekaniğiyle ayrılıyor.

Five Nights at Freddy's 5 Oyna

Artık tek bir yerde kalıp animatronik düşmanların saldırılarını engellemek yerine beş gece her gün değişen bir dizi anlatı hedefini yerine getirmek için odadan odaya hareket ediyorsunuz. Ölüm sonrası mini oyunlar geri dönüyor. Bir oyun sona erdiğinde 8-bit mini oyun oynama şansı veriliyor. Beş geceyi tamamladığınızda oyunun animatroniklerinin resimleri, planları, yapılışı, harita ve Circus Baby’nin cupcake mini oyununa menü erişimi gibi ekstra özelliklerin kilidi açılıyor. Tüm geceleri temizlemek ayrıca gizli bir odanın değiştirilmiş versiyonu olan özel gece modunun kilidini açıyor. Çeşitli modlar ve zorluk ayarları arasından seçim yapabiliyor, yeni animatroniklerle karşılaşıyor, hem güç hem de oksijen kaynaklarını koruyarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunu en zor seviyede her iki sonla da bitirmeyi başarırsanız başarım kazanıyorsunuz.

Sister Location’da ilk geceniz çok kolay geçecek. HandUnit, size animatronikleri tanıtıyor ve hareket etmenin temellerini öğretiyor. Her animatroniğe şok vermeniz gerekiyor. Sonrasında göreviniz bitiyor. Oyun bu mu? demeyin; geri kalan bölümler bu kadar basit değil!

İkinci gece bir masanın altına saklanıp bebeğin minik korkuları BidyBabs’e kapıyı kapalı tutmakla görevlendiriliyorsunuz. Ekrana basılı tutup belirtilen noktaya çekerek saklanma noktasını güvenli bir şekilde kapalı tutabilirsiniz. Elektrik şebekesini yeniden başlatmak için Ballora’nın konferans salonundan geçmeniz gerekiyor. Yavaşça ilerleyin ve bebeğinizin önerilerine göre ipuçları almak için müziğini dinleyin. Elektrik şebekesini yeniden başlatırken tehlike bildirimi çok yükseldiğinde izlemeyi azaltın.

Üçüncü gecede animatronikleri onarıyorsunuz. Freddy ve Bonnie’ye giden yolda flaş ışığını kullanın. Butonlara istendiği şekilde basın. Foxy’nin bölgesinden geri dönmek için tekrar flaş işaretini kullanın. Bir anda yakalarsanız biraz hareketsiz kalın.

Dördüncü gecede Springtrap giysisi içinde Minireenaların saldırısına karşı hayatta kalmanız gerekiyor. Zor!

Beşinci gece oldukça kolay geçiyor. Bu bölümü nasıl tamamlayacağınız Sister Location’ın gizli odasını ve gerçek sonunu ortaya çıkarmak isteyip istemediğinize bağlı.

Five Nights at Freddy's 5 APK

Five Nights at Freddy's: SL veya Five Nights at Freddy's 5, serinin diğer oyunları gibi ücretli bu nedenle direkt Google Play'den satın alarak Android telefonunuza indirmelisiniz. Five Nights at Freddy's 5 APK veya Five Nights at Freddy's Sister Location APK vb. Five Nights at Freddy's APK dosyaları gerçek (orijinal) oyun değildir.