Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

VR oyuncuları için piyasaya sürülen Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2'de, çokça eşya ile etkileşime girebilir ve korkutucu görevleri yapabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü korku serisi olan Five Nights at Freddy's, VR oyuncuları için özel hazırlanan Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2'yi piyasaya sürdü. Daha önceki oyunlarından hatırlayacağınız üzere, beş gecelik bir periyod vardır ve bunu atlatmak gerekir. Yalnız bu oyunda daha farklı özellikler ve yeni eklenen mini görevler bulunuyor.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2'de oyuncular, yeni mini oyunlar oynayabilir, etrafındaki nesnelerle etkileşime girebilir ve her köşedeki sayısızca korkuyla yüzleşebilir. Şu anda sadece VR oyuncularının oynayabildiği bu oyunda, ikonik 3D grafiklere kapılarak mükemmel bir korku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 İndir

Daha fazla mini oyun ve görevin yanı sıra seriye yeni başlayan oyuncular hikayede biraz zorlanabilirler. Restoranın arkasındaki sırları çözmeye devam ederken tüm eşyalarla etkileşime girebilirsiniz. Bu özellik ise VR oyuncuları için daha iyi bir deneyim demektir.

Eğer siz de FNAF oyunlarından zevk alıyorsanız ve bir VR gözlüğünüz varsa, Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 indirerek bu akılalmaz hikayeye yeniden atılabilirsiniz.

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 Sistem Gereksinimleri