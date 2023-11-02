Hızlı ve Öfkeli İzleme Sırası Nedir?
Kronolojik sıralamaya ve çıkış tarihine göre Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) izleme sırası nasıl olmalı? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) izleme sırası, yarış türündeki popüler film serisine başlamak isteyen kişiler için oldukça önemlidir çünkü filmler arasında bağlantı mevcut ve bu da hikâyeyi etkiliyor. Dolayısıyla hikâyeyi anlamak için filmleri belirli bir sıraya göre izlemek gerekiyor.
Bu rehberde Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberde film serisini hem kronolojik sıraya hem de çıkış tarihine göre listeleyeceğiz. Eğer söz konusu serinin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.
Kronolojik Sıraya Göre Hızlı ve Öfkeli İzleme Sırası
- The Fast and the Furious
- 2 Fast 2 Furious
- Fast & Furious
- Fast Five
- Fast & Furious 6
- The Fast and the Furious: Tokyo Drift
- Furious 7
- The Fate of the Furious
- Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
- F9: The Fast Saga
- Fast X
Adını Daha Önce Hiç Duymadığınız Underrated Filmler
Bazen bazı filmler vardır, izledikten sonra ne kadar az bilindiğine ve ne kadar az puan aldığına inanamazsınız. Underrated diye tabir ettiğimiz bu filmler pek çok kişiyi etkisi altına alsa da genel izleyiciye maalesef pek ulaşamıyorlar.
Çıkış Tarihine Göre Hızlı ve Öfkeli İzleme Sırası
- The Fast and the Furious (2001)
- 2 Fast 2 Furious (2003)
- The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
- Fast & Furious (2009)
- Fast Five (2011)
- Fast & Furious 6 (2013)
- Furious 7 (2015)
- The Fate of the Furious (2017)
- Hobbs & Shaw (2019 - spinoff filmi)
- F9 (2021)
- Fast X (2023)
Gereğinden Fazla Abartılan Overrated Filmler
Bazı filmler vardır, çok iyidir ve hak ettiği değeri alır. Bu zaten beklenen bir şeydir değil mi? İyi olan bir şey başarılı olur ve herkes tarafından konuşulur.
En Çok Hasılat Yapan Hızlı ve Öfkeli Filmleri
- Furious 7: 1.51 milyar dolar
- The Fate of the Furious: 1.23 milyar dolar
- Fast and Furious 6: 788 milyon dolar
- Hobbs & Shaw: 760 milyon dolar
- F9: 726 milyon dolar
- Fast X: 714 milyon dolar
- Fast Five: 626 milyon dolar
- Fast & Furious: 360 milyon dolar
- 2 Fast 2 Furious: 236 milyon dolar
- The Fast and the Furious: 207 milyon dolar
En yüksek hasılat yapan Hızlı ve Öfkeli filmleri listesinin ilk sırasında 2015 yılında vizyona giren Furious 7 (Hızlı ve Öfkeli 7) filmi yer alıyor. İkinci sırada The Fate of the Furious, üçüncü sırada ise Fast and Furious 6 bulunuyor.
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En iyi Netflix filmleri ve dizileri ile kullanıcıların gözdesi olan Netflix, film önerileri isteyen izleyicilerine uygulama ya da web sitesi içinde yardımcı olacak bir algoritması sunuyor.
Bu rehberde dünyanın en popüler film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtladık. Ayrıca söz konusu seride en fazla hasılat elde eden filmleri de sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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