Hızlı ve Öfkeli İzleme Sırası Nedir?

Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) izleme sırası, yarış türündeki popüler film serisine başlamak isteyen kişiler için oldukça önemlidir çünkü filmler arasında bağlantı mevcut ve bu da hikâyeyi etkiliyor. Dolayısıyla hikâyeyi anlamak için filmleri belirli bir sıraya göre izlemek gerekiyor.

Bu rehberde Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Hazırladığımız rehberde film serisini hem kronolojik sıraya hem de çıkış tarihine göre listeleyeceğiz. Eğer söz konusu serinin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Kronolojik Sıraya Göre Hızlı ve Öfkeli İzleme Sırası

The Fast and the Furious

2 Fast 2 Furious

Fast & Furious

Fast Five

Fast & Furious 6

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Furious 7

The Fate of the Furious

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

F9: The Fast Saga

Fast X

Çıkış Tarihine Göre Hızlı ve Öfkeli İzleme Sırası

The Fast and the Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious (2009)

Fast Five (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Furious 7 (2015)

The Fate of the Furious (2017)

Hobbs & Shaw (2019 - spinoff filmi)

F9 (2021)

Fast X (2023)

En Çok Hasılat Yapan Hızlı ve Öfkeli Filmleri

Furious 7 : 1.51 milyar dolar

: 1.51 milyar dolar The Fate of the Furious : 1.23 milyar dolar

: 1.23 milyar dolar Fast and Furious 6 : 788 milyon dolar

: 788 milyon dolar Hobbs & Shaw : 760 milyon dolar

: 760 milyon dolar F9 : 726 milyon dolar

: 726 milyon dolar Fast X : 714 milyon dolar

: 714 milyon dolar Fast Five : 626 milyon dolar

: 626 milyon dolar Fast & Furious : 360 milyon dolar

: 360 milyon dolar 2 Fast 2 Furious : 236 milyon dolar

: 236 milyon dolar The Fast and the Furious: 207 milyon dolar

En yüksek hasılat yapan Hızlı ve Öfkeli filmleri listesinin ilk sırasında 2015 yılında vizyona giren Furious 7 (Hızlı ve Öfkeli 7) filmi yer alıyor. İkinci sırada The Fate of the Furious, üçüncü sırada ise Fast and Furious 6 bulunuyor.

Bu rehberde dünyanın en popüler film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtladık. Ayrıca söz konusu seride en fazla hasılat elde eden filmleri de sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.