En İyi Josh Hutcherson Filmleri ve Dizileri

Amerikalı genç ve başarılı aktör Josh Hutcherson’ı tanıyor musunuz? Sinema severlerin birçoğu kendisini Zathura ve Little Manhattan filmlerindeki rolleri ile tanıdı. 2000 yılında oyunculuğa adım atan ünlü yıldız, Açlık Oyunları serisindeki rolüyle de hafızalardaki yerini yeniledi.

Bu yazımızda Josh Hutcherson’ın hayatına göz atıp en iyi filmlerini sizin için sıralıyoruz.

Josh Hutcherson Kimdir?

Kendisi ABD doğumlu olan ünlü aktör Josh Hutcherson adıyla biliniyor. Esas adı ise Joshua Ryan Hutcherson olarak geçiyor. 12 Ekim 1992 tarihinde Kentucky’da doğan oyuncunun bir tane de kardeşi var ve kardeşinin adı Connor Isiah.

2000 yılında ufak rollerle TV’de boy göstermeye başlayan Hutcherson 2005 yılında Little Manhattan ve Zathura filmlerindeki rolleri ile tanınmaya başlıyor.

Sonrasında 2008 yılında Journey to the Center of the Earth filminde aldığı rolle adını duyuruyor.

Ünlü oyuncunun yıldızının parladığı esas yapım ise 2012 yılında Açlık Oyunları kitabın uyarlaması olan film oluyor. Bütün dünyada adından söz ettiren bu projede Hutcherson birbirinden ünlü isimlerle birlikte çalışıyor. Serinin ikinci filminde de kendisinin rol aldığını görüyoruz.

Josh Hutcherson’ın başarılı filmlerine kronolojik olarak göz atacak olursak, işte ünlü oyuncunun en sevilen filmlerinin listesi!

Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş | 2014

Dünyanın Merkezine Yolculuk | 2008

Terabithia Köprüsü | 2007

Kutup Ekspresi | 2005

Zathura: Bir Uzay Macerası | 2005

Freddy’nin Pizza Dükkanı’nda Beş Gece | 2023

Freddy Fazbear’s Pizza, bölgenin popüler ve eğlenceli restoranlarından birisidir. Burada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mike Schmidt gece vardiyasına kaldığı bir gece ilginç olaylar yaşar. Daha ilk geceden onu bekleyen ölümcül sırlar, psikopat katiller ve dahası ile mücadele etmesi gerekir.

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak | 2015

Bu filmde Katniss Everdenn’in ilgi çekici hayatta kalma hikayesi konu alınıyor. Peeta ile Katniss 74. Açlık Oyunları’nı kazanıp evine dönmeyi başarsa da sıra Zafer Tutu yapmaya geldiğinde işler karışmaya başlıyor.

Uzun süren bir ziyaret sırasında yeni bir başkaldırıya şahitlik eden ikli, onları karşılayan bir dizi sürpriz ve yeni bir hayatta kalma mücadelesi ile serinin ikinci filmi izleyenleri heyecan, gerilim ve aksiyon dünyasının içine hapsediyor.

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş | 2014

Katniss Everdeen, evinin yıkıldığını öğrenince korkunç bir manzara ile karşılaşıyor. Gördüğü harabelerin içinde yaşayan insanların yeraltında verdiği yaşam mücadelesi filmin ana konusunu oluşturuyor. Bir yandan da hükümetin ürkütücü yaklaşımı, nükleer silahlar ve daha birçok unsur bu mücadeleyi zorlaştıran detaylar arasında sıralanıyor. Josh Hatcherson bu filmde başrolü Jennifer Lawrence ile paylaşıyor.

Dünyanın Merkezine Yolculuk | 2008

Sean isimli genç bir çocuk annesi Kanada’ya gitmek için hazırlık yaparken on gün boyunca amcası Profesör Trevor Anderson’ın yanında kalıyor. Yeğenini karşılayan Trevor’a Elizabeth kayıp kardeşi Max ile ilgili bir kutu veriyor.

Trevor bulduğu bir kitapta kardeşinin son yolculuğuna ilişkin bilgilere rastlıyor. Bu konuyu araştırmak üzere yola çıkan Trevor ve yeğeni Sean, İzlanda’ya seyahate çıkyor. Tam bir dağa tırmanırken düştükleri bir çukurda bambaşka bir dünyayı keşfetmeye başlıyorlar.

Terabithia Köprüsü | 2007

Jesse ve Leslie, hayal güçlerinin peşinden giden iki tatlı çocuktur. Hayatın acı ve sıkıcı gerçeklerinden uzak, kendilerine ait bir dünyada gerçeküstü maceralar yaşayan ikili evlerine yakın bir ormanda nefes kesen bir maceraya çıkar. Bu macerada Terabithia adlı kendi dünyalarını oluşturan ikili kral ve kraliçe rolüne bürünür.

Kutup Ekspresi | 2005

Şimdiye kadar geçirdiği Noeller yüzünden artık Noel Baba’ya inanmayan bir erkek çocuğu sıra dışı bir trene atlayıp daha önce hiç gitmediği türde bir yolculuğa çıkar.

Bu trenin içinde sayısız mucize kendisini bekliyordur. Çünkü aslında bu tren Noel Baba’nın bulunduğu Kuzey Kutbu’na doğru gidiyordur.

Zathura: Bir Uzay Macerası | 2005

Birbiriyle zoraki anlaşan iki erkek kardeş olan Walter ve Danny, bir yandan da kız kardeşleri ile mücadele etmektedir. Her ne kadar kavga etseler de iki kardeş Zathura isimli bir oyunu oynarken gayet iyi anlaşabilmektedir.

Ancak, bu oyunda bir hareketle kendilerini uzaya fırlatırlar ve dönüş için yapmaları gereken şey ise oyunu bitirmektir.