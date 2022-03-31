DLSS Nedir? Ne İşe Yarar? Destekli Oyunlar Hangileri?
Bu yazımızda DLSS nedir? Ne işe yarar? Destekli oyunlar hangileri? sorularını en basit yoluyla anlatıyor olacağız. İşte tüm detaylarıyla DLSS teknolojisi.
Oyun dünyasında teknolojinin de gelişmesiyle yeni özellikler karşımıza çıkmakta. Bunlar arasında DLSS teknolojisi de var. Eminim DLSS ismi ile karşılaştığınız olmuştur. Peki ama nedir bu DLSS? DLSS ne işe yarar? Oyuncular için çok mu gerekli bir şey? Bu yazımızda DLSS nedir? Ne işe yarar? Destekli oyunlar hangileri? sorularını en basit yoluyla anlatıyor olacağız.
DLSS Nedir? DLSS Ne İşe Yarar?
DLSS, Derin öğrenme destekli süper-örnekleme olarak tanımlanabilir. Derin öğrenmeyi kullanarak orijinal düşük çözünürlüklü görüntünün daha yüksek çözünürlüklü görüntüsüne benzeyen bir görüntü oluşturmak için Nvidia tarafından geliştirilen bir teknolojidir. Bu, kareleri görüntülenenden daha düşük bir çözünürlükte işleyerek ve kareleri doğal çözünürlükte beklendiği kadar keskin görünecek şekilde yükseltmek için bir yapay zeka türü olan derin öğrenmeyi kullanarak kare hızlarını artırmaya çalışan bir tür video işleme tekniğidir.
Örneğin, DLSS ile bir oyun 1080p çözünürlükte oynanabilir, böylece daha yüksek kare hızları daha erişilebilir hale getirilebilir, ardından yükseltilebilir ve 4K çözünürlükte çıktı alınarak 1080p üzerinde daha keskin görüntü kalitesi elde edilebilir. Bu, RTX grafik kartı ve oyun desteği gerektiren diğer işleme tekniklerine (geçici kenar yumuşatma (TAA), bir işlem sonrası algoritması gibi) bir alternatiftir. DLSS'den en çok, daha düşük kare hızlarında veya daha yüksek çözünürlüklerde çalışan oyunlar yararlanır.
Nvidia'ya göre, en yaygın sürüm olan DLSS 2.0, kare hızlarını yüzde 200-300 oranında artırabilir. Orijinal DLSS çok daha az oyunda bulunuyor ve daha az etkili olduğu biliniyor ancak Nvidia kare hızlarını "yüzde 70'in üzerinde" artırabileceğini söylüyor. DLSS, en iyi grafik kartlarıyla bile, yüksek çözünürlükte veya ışın izleme ile oyun oynarken gerçekten kullanışlı olabilir ve her ikisi de 1080p'ye kıyasla kare hızlarının önemli ölçüde düşmesine neden olabilir.
4K'da işlenen bir oyun ile 1080p'de işlenen ve DLSS 2.0 aracılığıyla 4K'ya yükseltilen bir oyun arasındaki farkı anlamak zordur. Hareket halindeyken, kalite modunda (yani, 4K'ya yükseltilmiş 1440p) DLSS 2.0 arasındaki farkı söylemek neredeyse imkansızdır. DLSS ilk piyasaya sürüldüğünde Nvidia, TAA'dan daha fazla zamansal kararlılık ve görüntü netliği gösterdiğini iddia etti. Bu teknik olarak doğru olsa da oyuna göre değişir ve DLSS 1.0 yerine DLSS 2.0'ı tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
Bir Nvidia temsilcisi, DLSS'nin derin öğrenme sinir ağını çalıştırmak için kare başına sabit miktarda GPU süresi gerektirdiğinden, yüksek kare hızlarında veya düşük çözünürlüklerde çalışan oyunların DLSS 1.0 ile bir performans artışı görmemiş olabileceğini doğruladı. Aşağıda, Nvidia'nın paylaştığı bir video mevcut. Cyberpunk 2007 oyununu hem 1440p çözünürlükte hem de 4K'yı DLSS 2.0 açık ve DLSS 2.0 kapalı olarak karşılaştıran bu videoya göz atarak tam olarak DLSS'nin nasıl bir nimet olduğunu anlayabilirsiniz.
DLSS Nasıl Açılır?
- Cyberpunk 2077'de Ayarlar Bölümüne Gidin
- Grafikler seçeneğini tıklayın
- Grafikler bölümünde aşağıya inin ve DLSS seçeneğini bulun.
- Ardından, bir seçenek belirlemek için DLSS ayarının yanına tik koyun. Alternatif olarak, DLSS'yi etkinleştirmek için Performans veya Ultra Performans ayarlarını seçebilirsiniz.
- Esc tuşuna basın ve Ayarlar bölümünden çıkın.
- Artık DLSS teknolojisinin keyfini çıkarabilirsiniz!
DLSS yalnızca RTX grafik kartlarıyla kullanılabilir. Bu yazımızda Cyberpunk 2077'de nasıl DLSS teknolojisini açacağınızı anlattık ancak bu adımları DLSS destekli tüm oyunlarda uygulayarak DLSS teknolojisinden yararlanabilirsiniz. Söz konusu adımlar tüm DLSS destekli oyunlarda aynıdır.
DLSS Destekli Oyunlar Hangileri?
- Alan Wake Remastered
- Amid Evil
- Anatomy of Fear
- Anthem
- Apocalypse: 2.0 Edition
- Aron's Adventure
- Back 4 Blood
- Baldur's Gate 3
- Battlefield 2042
- Battlefield V
- Beyond Enemy Lines 2
- Bodies of Water VR
- Bright Memory
- Bright Memory: Infinite
- Call Of Duty: Black Ops Cold War
- Call Of Duty: Modern Warfare
- Call Of Duty: Warzone
- Chernobylite
- Chivalry 2
- Chorus
- ChronoTecture: The Eprologue
- Cions of Vega
- Control
- Crsed: F.O.A.D
- Crysis Remastered
- Crysis Remastered Trilogy
- Cyberpunk 2077
- Deathloop
- Death Realm
- Death Stranding
- DeepStates
- Deliver Us The Moon
- Doom Eternal
- Dying Light 2
- Edge Of Eternity
- Enlisted
- Everspace 2
- Exit From
- F1 2020
- F1 2021
- Farming Simulator 22
- Fall Balance Ball
- Faraday Protocol
- Final Fantasy XV
- FIST: Forged In Shadow Torch
- Five Nights At Freddy's Security Breach
- Fortnite
- Frozenheim
- Ghostrunner
- Ghostwire: Tokyo
- God of War
- Helios
- Höll Space 5D6
- Horizon Zero Dawn
- Icarus
- Iron Conflict
- Industria
- Into The Radius
- Iron Conflict
- Justice
- Last Hope On Earth
- Lego: Builder's Journey
- Lemnis Gate
- Loverowind
- Martha is Dead
- Marvel's Avengers
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Mechwarrior V: Mercenaries
- Metro Exodus / Metro Exodus Enhanced Edition
- Minecraft
- Monster Hunter: World
- Moonlight Blade
- Mortal Online 2
- Mortal Shell
- Mount & Blade II Bannerlord
- Myst
- Naraka: Bladepoint
- Necromunda: Hired Gun
- Nine to Five
- Nioh 2: The Complete Edition
- No Man's Sky
- Outriders
- Phantasy Star Online 2 New Genesis
- Powerslide Legends
- Pumpkin Jack
- Qu Gian Qi Tan Online
- Rainbow Six Extraction
- Rainbow Six Siege
- Raze 2070
- Ready Or Not
- Recall
- Red Dead Online
- Red Dead Redemption 2
- Redout: Space Assault
- Reficul 666
- Rise of the Tomb Raider
- Rust
- Severed Steel
- Shadow Warrior 3
- Sifu
- Scavengers
- Shadow of the Tomb Raider
- Soul Dossier
- Supraland
- Supraland: Six Feet Under
- Sword and Fairy 7
- The Ascent
- The Fabled Woods
- The Medium
- The Orville Interactive Fan Experience
- The Persistence
- The Riftbreaker
- The Riftbreaker: Prologue
- To Hell With It
- Twin Stones: The Journey of Bukka
- Uncrashed: FPV Drone Simulator
- Unknown Woods
- Wakamarina Valley, New Zealand
- War Thunder
- Watch Dogs Legion
- Wolfenstein Youngblood
- Wrench
- Xuan-Yuan Sword VII
- Yag
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