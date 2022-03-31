DLSS Nedir? Ne İşe Yarar? Destekli Oyunlar Hangileri?

Oyun dünyasında teknolojinin de gelişmesiyle yeni özellikler karşımıza çıkmakta. Bunlar arasında DLSS teknolojisi de var. Eminim DLSS ismi ile karşılaştığınız olmuştur. Peki ama nedir bu DLSS? DLSS ne işe yarar? Oyuncular için çok mu gerekli bir şey? Bu yazımızda DLSS nedir? Ne işe yarar? Destekli oyunlar hangileri? sorularını en basit yoluyla anlatıyor olacağız.

DLSS Nedir? DLSS Ne İşe Yarar?

DLSS, Derin öğrenme destekli süper-örnekleme olarak tanımlanabilir. Derin öğrenmeyi kullanarak orijinal düşük çözünürlüklü görüntünün daha yüksek çözünürlüklü görüntüsüne benzeyen bir görüntü oluşturmak için Nvidia tarafından geliştirilen bir teknolojidir. Bu, kareleri görüntülenenden daha düşük bir çözünürlükte işleyerek ve kareleri doğal çözünürlükte beklendiği kadar keskin görünecek şekilde yükseltmek için bir yapay zeka türü olan derin öğrenmeyi kullanarak kare hızlarını artırmaya çalışan bir tür video işleme tekniğidir.

Örneğin, DLSS ile bir oyun 1080p çözünürlükte oynanabilir, böylece daha yüksek kare hızları daha erişilebilir hale getirilebilir, ardından yükseltilebilir ve 4K çözünürlükte çıktı alınarak 1080p üzerinde daha keskin görüntü kalitesi elde edilebilir. Bu, RTX grafik kartı ve oyun desteği gerektiren diğer işleme tekniklerine (geçici kenar yumuşatma (TAA), bir işlem sonrası algoritması gibi) bir alternatiftir. DLSS'den en çok, daha düşük kare hızlarında veya daha yüksek çözünürlüklerde çalışan oyunlar yararlanır.

Nvidia'ya göre, en yaygın sürüm olan DLSS 2.0, kare hızlarını yüzde 200-300 oranında artırabilir. Orijinal DLSS çok daha az oyunda bulunuyor ve daha az etkili olduğu biliniyor ancak Nvidia kare hızlarını "yüzde 70'in üzerinde" artırabileceğini söylüyor. DLSS, en iyi grafik kartlarıyla bile, yüksek çözünürlükte veya ışın izleme ile oyun oynarken gerçekten kullanışlı olabilir ve her ikisi de 1080p'ye kıyasla kare hızlarının önemli ölçüde düşmesine neden olabilir.

4K'da işlenen bir oyun ile 1080p'de işlenen ve DLSS 2.0 aracılığıyla 4K'ya yükseltilen bir oyun arasındaki farkı anlamak zordur. Hareket halindeyken, kalite modunda (yani, 4K'ya yükseltilmiş 1440p) DLSS 2.0 arasındaki farkı söylemek neredeyse imkansızdır. DLSS ilk piyasaya sürüldüğünde Nvidia, TAA'dan daha fazla zamansal kararlılık ve görüntü netliği gösterdiğini iddia etti. Bu teknik olarak doğru olsa da oyuna göre değişir ve DLSS 1.0 yerine DLSS 2.0'ı tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Bir Nvidia temsilcisi, DLSS'nin derin öğrenme sinir ağını çalıştırmak için kare başına sabit miktarda GPU süresi gerektirdiğinden, yüksek kare hızlarında veya düşük çözünürlüklerde çalışan oyunların DLSS 1.0 ile bir performans artışı görmemiş olabileceğini doğruladı. Aşağıda, Nvidia'nın paylaştığı bir video mevcut. Cyberpunk 2007 oyununu hem 1440p çözünürlükte hem de 4K'yı DLSS 2.0 açık ve DLSS 2.0 kapalı olarak karşılaştıran bu videoya göz atarak tam olarak DLSS'nin nasıl bir nimet olduğunu anlayabilirsiniz.

DLSS Nasıl Açılır?

Cyberpunk 2077'de Ayarlar Bölümüne Gidin

Grafikler seçeneğini tıklayın

Grafikler bölümünde aşağıya inin ve DLSS seçeneğini bulun.

Ardından, bir seçenek belirlemek için DLSS ayarının yanına tik koyun. Alternatif olarak, DLSS'yi etkinleştirmek için Performans veya Ultra Performans ayarlarını seçebilirsiniz.

Esc tuşuna basın ve Ayarlar bölümünden çıkın.

Artık DLSS teknolojisinin keyfini çıkarabilirsiniz!

DLSS yalnızca RTX grafik kartlarıyla kullanılabilir. Bu yazımızda Cyberpunk 2077'de nasıl DLSS teknolojisini açacağınızı anlattık ancak bu adımları DLSS destekli tüm oyunlarda uygulayarak DLSS teknolojisinden yararlanabilirsiniz. Söz konusu adımlar tüm DLSS destekli oyunlarda aynıdır.

DLSS Destekli Oyunlar Hangileri?

Alan Wake Remastered

Amid Evil

Anatomy of Fear

Anthem

Apocalypse: 2.0 Edition

Aron's Adventure

Back 4 Blood

Baldur's Gate 3

Battlefield 2042

Battlefield V

Beyond Enemy Lines 2

Bodies of Water VR

Bright Memory

Bright Memory: Infinite

Call Of Duty: Black Ops Cold War

Call Of Duty: Modern Warfare

Call Of Duty: Warzone

Chernobylite

Chivalry 2

Chorus

ChronoTecture: The Eprologue

Cions of Vega

Control

Crsed: F.O.A.D

Crysis Remastered

Crysis Remastered Trilogy

Cyberpunk 2077

Deathloop

Death Realm

Death Stranding

DeepStates

Deliver Us The Moon

Doom Eternal

Dying Light 2

Edge Of Eternity

Enlisted

Everspace 2

Exit From

F1 2020

F1 2021

Farming Simulator 22

Fall Balance Ball

Faraday Protocol

Final Fantasy XV

FIST: Forged In Shadow Torch

Five Nights At Freddy's Security Breach

Fortnite

Frozenheim

Ghostrunner

Ghostwire: Tokyo

God of War

Helios

Höll Space 5D6

Horizon Zero Dawn

Icarus

Iron Conflict

Industria

Into The Radius

Iron Conflict

Justice

Last Hope On Earth

Lego: Builder's Journey

Lemnis Gate

Loverowind

Martha is Dead

Marvel's Avengers

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus / Metro Exodus Enhanced Edition

Minecraft

Monster Hunter: World

Moonlight Blade

Mortal Online 2

Mortal Shell

Mount & Blade II Bannerlord

Myst

Naraka: Bladepoint

Necromunda: Hired Gun

Nine to Five

Nioh 2: The Complete Edition

No Man's Sky

Outriders

Phantasy Star Online 2 New Genesis

Powerslide Legends

Pumpkin Jack

Qu Gian Qi Tan Online

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege

Raze 2070

Ready Or Not

Recall

Red Dead Online

Red Dead Redemption 2

Redout: Space Assault

Reficul 666

Rise of the Tomb Raider

Rust

Severed Steel

Shadow Warrior 3

Sifu

Scavengers

Shadow of the Tomb Raider

Soul Dossier

Supraland

Supraland: Six Feet Under

Sword and Fairy 7

The Ascent

The Fabled Woods

The Medium

The Orville Interactive Fan Experience

The Persistence

The Riftbreaker

The Riftbreaker: Prologue

To Hell With It

Twin Stones: The Journey of Bukka

Uncrashed: FPV Drone Simulator

Unknown Woods

Wakamarina Valley, New Zealand

War Thunder

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

Wrench

Xuan-Yuan Sword VII

Yag

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