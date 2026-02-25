Ghost Janitors
- Üretici Interactive Wave Studio
Ghost Janitors, korkunç hayaletlere karşı mücadele verdiğiniz bir psikolojik korku oyunudur. Perili evlere girin, tüm evi temizleyin ve doğaüstü varlıkları ortadan kaldırın.
⚡ Önemli Bilgiler
- Kahramanlar hayaleti yakaladı ve gitti; geride kalan ektoplazmaları, devrilmiş mobilyaları ve o ürkütücü kalıntıları temizlemek sizin işiniz.
- Oyunu 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.
- Kazandığınız paralarla daha güçlü vakumlar, kutsanmış paspaslar ve hayaletleri geçici olarak sersemleten UV ışıkları alabiliyorsunuz.
Çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer alan Ghost Janitors, oyunculara psikolojik korku deneyimi yaşatıyor. 1 ila 4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bu oyunda, perili evleri temizleyecek ve hayaletleri yok etmeye çalışacaksınız. Eğer korku türünü seviyorsanız, kesinlikle Ghost Janitors size göre bir oyundur.
Arkadaşlarınızla birlikte korkunç evlere gireceksiniz. Her oynayışınızda farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Görevler, sesler, jumpscare'ler her zaman öngörülmez anlarda karşınıza çıkacak.
Ghost Janitors İndir
5 farklı haritaya ev sahipliği yapan Ghost Janitors, tamamladığınız her görev için ödüller sunar. Kazandığınız ödüllerle oynanışı geliştiren eşyalar satın alabilir ve diğer evleri daha hızlı temizleyebilirsiniz.
Eğer korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Ghost Janitors indirin ve ekibinizle birlikte perili evleri temizleyin!
Ghost Janitors Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64Bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 8000 MB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 6000 MB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun çok korkunç mu?
Daha çok "gerilimli-komedi" tadında. Phasmophobia kadar korkutucu değil ama ani zıplatmalar (jumpscare) mevcut.
Türkçe dil desteği var mı?
Evet, oyun Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle çıktı.
Tek başıma oynayabilir miyim?
Evet, ancak arkadaş grubuyla oynamak hem işleri hızlandırıyor hem de eğlenceyi katlıyor.
Steam Deck'te çalışıyor mu?
Evet, oyun Steam Deck doğrulamasına sahip ve akıcı bir şekilde oynanabiliyor.