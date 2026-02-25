Ghost Janitors, korkunç hayaletlere karşı mücadele verdiğiniz bir psikolojik korku oyunudur. Perili evlere girin, tüm evi temizleyin ve doğaüstü varlıkları ortadan kaldırın.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Kahramanlar hayaleti yakaladı ve gitti; geride kalan ektoplazmaları, devrilmiş mobilyaları ve o ürkütücü kalıntıları temizlemek sizin işiniz.

Oyunu 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.

Kazandığınız paralarla daha güçlü vakumlar, kutsanmış paspaslar ve hayaletleri geçici olarak sersemleten UV ışıkları alabiliyorsunuz.

Çevrimiçi eşli korku oyunları arasında yer alan Ghost Janitors, oyunculara psikolojik korku deneyimi yaşatıyor. 1 ila 4 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bu oyunda, perili evleri temizleyecek ve hayaletleri yok etmeye çalışacaksınız. Eğer korku türünü seviyorsanız, kesinlikle Ghost Janitors size göre bir oyundur.

Arkadaşlarınızla birlikte korkunç evlere gireceksiniz. Her oynayışınızda farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Görevler, sesler, jumpscare'ler her zaman öngörülmez anlarda karşınıza çıkacak.

Ghost Janitors İndir

5 farklı haritaya ev sahipliği yapan Ghost Janitors, tamamladığınız her görev için ödüller sunar. Kazandığınız ödüllerle oynanışı geliştiren eşyalar satın alabilir ve diğer evleri daha hızlı temizleyebilirsiniz.

Eğer korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Ghost Janitors indirin ve ekibinizle birlikte perili evleri temizleyin!

Ghost Janitors Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64Bit

Windows 10 64Bit İŞLEMCI: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600 BELLEK: 8000 MB RAM

8000 MB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390

NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 6000 MB kullanılabilir alan