Ghost of Tsushima Konusu ve Çıkış Tarihi

PlayStation özel oyunlarından olan Ghost of Tsushima’nın PC’ye gelmesi büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sonunda oyunun çıkış tarihi bilgisi paylaşıldı. Nixxes Software ve Sucker Punch Productions’ın iş birliği ile geliştirilen oyun kısa bir süre sonra PC’de oynanabiliyor olacak.

Hatta PC sürümüne özgü yeni özelliklerin de ekleneceği belirtildi. Oyun severler bu gelişmeleri büyük bir heyecanla karşılıyor. Peki, Ghost of Tsushima oyunun konusu nedir? Çıkış tarihi ne zaman? Bu içerikte aklınızdaki soruları cevaplıyoruz!

Ghost of Tsushima Konusu

2020 yılında PS4’te oynanmak üzere piyasaya sürülen Gost of Tsushima’nın hikâyesi 13. Yüzyıla dayanıyor. Bu dönemde gerçekleştirilen Moğol istilasına karşı direnen Japonya’yı görüyoruz.

Bir samuray hikâyesi şeklinde ilerleyen oyunda Tshushima Adası’nı korumak Jin Sakai’nin görevi oluyor. Bu karakteri siz yönetiyorsunuz. Güneyde Izuhara, Kuzeyde Kamiagata ve orta kısımda Toyotama’nın yer aldığı haritada işgal sonucu harabeye dönüşen bir ada mevcut.

Çevresi ise kusursuz doğa manzaralarıyla kuşatılıyor. Bu da oyunda çevre keşiflerine çıkmayı cazip kılıyor. Oyunun sunduğu atmosfer Japon sinemasının ünlü isimlerinden Akira Kurosawa’nın filmlerine benzetiliyor. Oyunda da bununla ilgili ufak bir ipucu mevcut. ‘Kurosawa mode’ isimli bir özellik bulunuyor.

Karakterleri kişiselleştirmeniz için çeşitli seçenekler sunuluyor. Özellikle zırhlar bu anlamda oyunun önemli bir elemanı haline geliyor. Zırha eşlik eden koruyucu ekipmanda kafa bandı, kıçış kını, yüz maskesi gibi unsurlar bulunuyor.

Açık dünya aksiyon oyunu olarak tanımlanan yapım en sevilen Playstation Plus oyunları listesinde sıralanmayı başarmıştı. Birçok kullanıcı bu oyunu bilgisayarda deneyimlemek için sabırsızlanıyordu. Sonunda oyun severlerin yüzünü güldürecek müjdeli haber geldi.

PC sürümünde bulunacak yenilikçi bazı özellikler dikkat çekiyor. 21:9, 32:9, 48:9 çözünürlüklü ultra geniş ekran desteği bu özelliklerin başında geliyor. Bunun yanında NVIDIA DLSS 3, DLAA, FSR 3 Native AA, AMD FSR 3 ve Intel XeSS desteği sunacağı belirtiliyor.

Böylece oyuncuları daha üstün bir görüntü kalitesi ve yüksek kare hızına sahip bir deneyim bekliyor. Oyun kolu ile oynayabileceğiniz bu oyunda fare ve klavye için de özelleştirmeler yapabileceksiniz. DualSense kullanıyorsanız PS5’teki dokunsal geri bildirim özelliklerinden de yararlanmanız mümkün olacak.

Ghost of Tsushima Fiyatı ve Çıkış Tarihi

PC’de oynayabileceğiniz Ghost of Tsushima’nın Director’s Cut isimli versiyonu için geri sayım başladı. Oyunun çıkış tarihi 16 Mayıs 2024 olarak aktarıldı.

Steam’de ön satışa açılan oyunun güncel fiyatı 60 dolar olarak paylaşıldı. Epic Games Store’da ise 1.919,85 TL olarak görülüyor.

Peki, sizin bu oyun hakkındaki düşünceleriniz neler? PC’de oynamayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın!