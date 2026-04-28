FIFA gibi serilere alternatif olabilecek olan GOALS, yenilikçi bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler GOALS, tamamen rekabet odaklı geliştirilen yeni nesil bir futbol oyunudur.

Oyun PC ve konsollar arasında tek oyuncu havuzu ile gerçek çapraz platform desteği sunmayı hedefliyor.

GOALS, klasik futbol oyunlarından farklı olarak baştan sona espor mantığıyla tasarlanıyor.

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan GOALS, yeni nesil içerikleriyle dikkat çeken bir futbol oyunudur. Ücretsiz olarak yayınlanacak olan GOALS, daha çok espor müsabakaları için geliştiriliyor. Sıralama sistemi, turnuvalar, yenilikçi yapı ve diğer açıklanmayan özelliklerle birlikte espor odaklı geliştirildiğini söyleyebiliriz.

Son yıllarda piyasaya sürülen futbol oyunları arasında en dikkat çeken GOALS, FIFA gibi büyük çaplı serilere alternatif olabilecek seviyededir.

Diğer futbol oyunları gibi önceliği lisanlı futbolcular ve takımlar değil, tam aksine oynanıştır. Hızlı tepki veren karakterler, akıcı fizik motoru ve yüksek rekabetçi yapı ön planda tutuluyor.

Sadece PC'de değil, aynı zamanda çapraz oynama desteği sayesinde farklı platformlarda da oyunu oynayabilirsiniz. Bu da, daha hızlı eşleşme bulabilmenize ve farklı platformdaki oyuncularla rekabet ortamının artmasına olanak tanımaktadır.

2026'nın en merak edilen yapımları arasında yer alan GOALS'ı indirerek, siz de yenilikçi bir futbol deneyimi yaşayabilirsiniz.

GOALS Sistem Gereksinimleri

Geliştiriciler tarafından tam olarak çıkış tarihi verilmese de, GOALS oyununun 2026 yılı içerisinde çıkış yapması bekleniyor.