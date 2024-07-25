Maçları Yönettiğimiz Hakem Oyunu: Referee Simulator Sistem Gereksinimleri

Referee Simulator sistem gereksinimleri, hakem oyununda sorunsuz deneyim elde edilebilmesi için önemlidir çünkü bilgisayar, gereksinimleri karşılayamazsa kasma ve donma gibi problemler yaşanır. Bu da oyun deneyiminin doğrudan olumsuz etkilenmesine yol açar.

Bu rehberde Referee Simulator'ı PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. İşte futbol maçlarını yönetebilmemize imkân tanıyan oyuna dair detaylar!

Referee Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit) veya üzeri

: Windows 7 (64-bit) veya üzeri İşlemci : Intel Core i3 3.0 GHz

: Intel Core i3 3.0 GHz Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) DirectX: Sürüm 11

En iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Referee Simulator'ın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3 3.0 GHz işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 660'a ihtiyaç duyuluyor.

Referee Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit) veya üzeri

: Windows 7 (64-bit) veya üzeri İşlemci : Intel Core i5 3.4 GHz

: Intel Core i5 3.4 GHz Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 970 gerekiyor.

Referee Simulator Kaç GB?

Oyunun yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Kapsamlı temizlik yapan bu araçlar kullanılabilir alanın kolayca artmasına yardım eder.

Referee Simulator Çıkış Tarihi

Goat Gamez tarafından geliştirilen Referee Simulator'ın henüz resmî olarak çıkış tarihi açıklanmadı ancak 2024 veya 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunu Steam üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.

Referee Simulator Nasıl Bir Oyun?

Referee Simulator, hakem olarak futbol maçlarını yönettiğimiz bir oyundur. Maç esnasında futbolcuların yaptığı hareketlerin faul olup olmadığına karar verebileceğiz, kırmızı veya sarı kart gösterebileceğiz, VAR'a gidebileceğiz ve dahasını yapabileceğiz.

Bir pozisyon için verdiğimiz karara itiraz eden futbolculara kart gösterme imkânına da sahip olacağız. Oyunda ayrıca kontrol ettiğimiz hakem için dayanıklılık ve stres gibi seviyeler bulunacak. Bunlar, oynanışa etki edecek.

Futbolcular yerine hakemi kontrol edeceğimiz Referee Simulator oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu oyunu oynamak ister miydiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.