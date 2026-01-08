Hailuo AI APK
Yapay zeka destekli video ve görsel oluşturabileceğiniz Hailuo AI APK uygulaması, kullanıcılara profesyonel düzeyde kalite sunmaktadır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Hailuo AI, MiniMax'in geliştirdiği "Video-01" modelini kullanır.
- Sadece birkaç cümlelik bir betimleme yazarak 6 saniyelik, yüksek çözünürlüklü videolar oluşturabilirsiniz.
- Elinizde bulunan statik bir fotoğrafı uygulamaya yükleyerek, yapay zekanın o görüntüyü canlandırmasını sağlayabilirsiniz.
Hailuo AI APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka video oluşturma uygulamasıdır. Metin ve görsellerle video oluşturmanın çok kolay olduğu bu uygulamada, profesyonel düzeyde içeriklere sahip olabilirsiniz. Sadece video değil, aynı zamanda yapay zeka destekli görseller de oluşturabiliyorsunuz.
Hareketsiz görüntüleri canladırabildiğiniz Hailuo AI APK, gerçekçiliği yüksek içerikler sunmaktadır. Her sahne ve her karakter görünümü, hayalinizde canlandırdığını senaryoya göre tasarlanır.
Uygulamaya ne istediğinizi akıcı bir dille anlattıysanız, yapacağınız tek şey beklemektir. Yaklaşık 6 saniye içinde oluşturulan videonuzu yüksek kalitede kaydedebilir, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya üzerine eklemeler yapabilirsiniz.
Hailuo AI APK İndir
Hailuo AI uygulaması, ağırlıklı olarak İngilizce verilerle eğitilmiştir. Lakin, Türkçe komut kullanabilir ve içeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra otomatik çeviri desteği sunan Hailuo AI APK, istediğiniz herhangi bir dili İngilizceye çevirerek komut oluşturabiliyor.
Siz de Hailuo AI APK indirin ve hayalinizdeki yapay zeka içeriklerini oluşturun!
Hailuo AI Uygulaması Özellikleri
- Android için yapay zeka ile video oluşturma
- Metin ve görsel ile video oluşturma
- Kullanıcı dostu arayüz
- Türkçe komut kullanabilme
- Yüksek kalitede dışa aktarım
- Yapay zeka destekli görsel oluşturma
Sıkça Sorulan Sorular
Hailuo AI uygulamasını kullanmak ücretli mi?
Uygulama genellikle kredi tabanlı bir modelle çalışır. Kullanıcılara günlük veya tek seferlik ücretsiz kredi tanımlanabilir, ancak daha fazla veya daha hızlı video üretimi için abonelik paketleri satın alınması gerekebilir.
Üretilen videoların süresi ne kadar?
Şu anki sürümde standart video üretim süresi 6 saniyedir. Ancak üretilen videoları uç uca ekleyerek veya harici düzenleme araçlarıyla birleştirerek daha uzun içerikler oluşturabilirsiniz.
Türkçe komutlar (prompt) yazılabiliyor mu?
Yapay zeka modeli ağırlıklı olarak İngilizce verilerle eğitilmiştir ve en iyi sonuçları İngilizce komutlarda verir. Ancak uygulama Türkçe komutları da anlama kapasitesine sahiptir veya otomatik çeviri desteği sunabilir.
Videolarda filigran (watermark) bulunuyor mu?
Ücretsiz planda üretilen videolarda genellikle markanın logosu yer alır. Ücretli aboneliklerde ise filigransız indirme ve daha yüksek çözünürlük seçenekleri sunulmaktadır.
Ürettiğim videoların telif hakları bana mı ait?
Genel kural olarak, ürettiğiniz içerikleri sosyal medyada paylaşma hakkına sahipsiniz. Ancak ticari kullanım hakları kullandığınız paketin (ücretsiz vs. premium) şartlarına göre değişiklik gösterebilir; kullanım koşullarını kontrol etmeniz önerilir.