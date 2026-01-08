Yapay zeka destekli video ve görsel oluşturabileceğiniz Hailuo AI APK uygulaması, kullanıcılara profesyonel düzeyde kalite sunmaktadır.

⚡ Önemli Bilgiler Hailuo AI, MiniMax'in geliştirdiği "Video-01" modelini kullanır.

Sadece birkaç cümlelik bir betimleme yazarak 6 saniyelik, yüksek çözünürlüklü videolar oluşturabilirsiniz.

Elinizde bulunan statik bir fotoğrafı uygulamaya yükleyerek, yapay zekanın o görüntüyü canlandırmasını sağlayabilirsiniz.

Hailuo AI APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yapay zeka video oluşturma uygulamasıdır. Metin ve görsellerle video oluşturmanın çok kolay olduğu bu uygulamada, profesyonel düzeyde içeriklere sahip olabilirsiniz. Sadece video değil, aynı zamanda yapay zeka destekli görseller de oluşturabiliyorsunuz.

Hareketsiz görüntüleri canladırabildiğiniz Hailuo AI APK, gerçekçiliği yüksek içerikler sunmaktadır. Her sahne ve her karakter görünümü, hayalinizde canlandırdığını senaryoya göre tasarlanır.

Uygulamaya ne istediğinizi akıcı bir dille anlattıysanız, yapacağınız tek şey beklemektir. Yaklaşık 6 saniye içinde oluşturulan videonuzu yüksek kalitede kaydedebilir, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya üzerine eklemeler yapabilirsiniz.

Hailuo AI uygulaması, ağırlıklı olarak İngilizce verilerle eğitilmiştir. Lakin, Türkçe komut kullanabilir ve içeriklerinizi oluşturabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra otomatik çeviri desteği sunan Hailuo AI APK, istediğiniz herhangi bir dili İngilizceye çevirerek komut oluşturabiliyor.

Hailuo AI Uygulaması Özellikleri

Android için yapay zeka ile video oluşturma

Metin ve görsel ile video oluşturma

Kullanıcı dostu arayüz

Türkçe komut kullanabilme

Yüksek kalitede dışa aktarım

Yapay zeka destekli görsel oluşturma