En İyi 10 Yapay Zeka Video Oluşturucu: Yapay Zeka ile Video Oluşturma
En iyi yapay zeka video oluşturucu mu arıyorsunuz? Bu rehberde birbirinden başarılı 10 yapay zeka video oluşturma aracını sıralayacağız.
Yapay zeka video oluşturma sürecini inanılmaz ölçüde kolay hâle getiriyor. Eskiden saatler süren video yapma işlemi AI ile birlikte artık çok kısa sürede yapılabiliyor. Bu, insanların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.
Üstelik yapay zeka ile video oluşturma ücretsiz şekilde de yapılabiliyor. Böylece herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmadan video oluşturulabiliyor. Siz de video yapan yapay zeka aracı kullanarak saniyeler içerisinde etkileyici görünüme sahip videolar hazırlayabilirsiniz.
Peki, metinden video oluşturma imkânı tanıyan en iyi yapay zeka araçları hangileri? Bu rehberde en iyi 10 yapay zeka video oluşturucu listesi hazırladık. İşte üst düzey kullanım deneyimi sunan yapay zeka hizmetleri!
En İyi Yapay Zeka ile Video Oluşturma Araçları
- Pollo AI - Yapay zeka video modellerini entegre eden yapay zeka video oluşturucu
- Kling AI - Birden fazla özelleştirilebilir video seçeneği sunan yapay zeka video oluşturucu
- Runway - Ekip iş birliğine uygun yapay zeka video oluşturucu
- Hailuo AI - Promptu optimize eden yapay zeka video oluşturucu
- Vidu AI - Referans video için yapay zeka video oluşturucu
- Luma AI - Yaratıcı kamera hareketi için yapay zeka video oluşturucu
- PixVerse AI - Çoklu stiller için yapay zeka video oluşturucu
- Pika - İlginç efektler için yapay zeka video oluşturucu
- Haiper AI - Hassas video ayarlamaları için yapay zeka video oluşturucu
- Sora - Yüksek kaliteli uzun video oluşturma için yapay zeka video oluşturucu
Yapay zeka video oluşturma listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Pollo AI
Pollo AI, birçok yapay zeka video oluşturucu arasında benzersiz avantajlarıyla öne çıkıyor. En önemli özelliği, birden fazla sektör lideri AI video oluşturma modelini Kling gibi tek bir platformda entegre etmesidir. Örneğin Hailuo AI, Luma AI, Pika AI, PixVerse AI ve daha birçok model mevcut.
Bu platformu kullanarak farklı yapay zeka video modellerine erişim sağlayabilirsiniz. Pollo AI, yapay zekayla video oluşturma konusunda üstün bir performans sergiliyor. Hizmet metinden video, resimden video, videodan video, tutarlı karakter videosu ve animasyon oluşturma özelliklerini içeriyor.
Kullanıcılar, yalnızca prompt girerek veya mevcut videoları yükleyerek kolayca yeni AI videosu oluşturabilir. Pollo AI'da ayrıca pek çok şey var video efektleri kullanıcıların belirli bir tarzda videolar oluşturmasına yardımcı olur.
Pollo AI, yüksek kaliteli üretim efektlerini sezgisel işlem süreçlerini birleştirerek, kullanıcıların hayal güçlerini verimli bir şekilde gerçek hayata taşımasına olanak tanıyarak üstün bir video oluşturma deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Ayrıca bu pratik yapay zeka video oluşturucu, tamamen ücretsiz bir deneme planı sunarak yaratıcıların herhangi bir taahhütte bulunmadan hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
Artıları:
- Sektör lideri birden fazla yapay zeka video modelini tek bir platforma birleştirme
- Çeşitlendirilmiş yapay zeka video oluşturma yöntemleri
- Arayüz basit ve kullanımı kolaydır, her türden kullanıcıya uygundur.
- 40'tan fazla video efekti
- Mükemmel video oluşturma kalitesi
- Fiyatlar makul ve rekabetçi bir şekilde belirlenir.
Eksileri:
- Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır.
Kling AI
Kling AI, Çinli yazılım şirketi Kuaishou tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka video oluşturucudur. Platform, 10 saniyeye kadar yüksek kaliteli videolar üretmek için idealdir. Kling AI aynı zamanda kullanıcıların video boyutunu özelleştirmesini de destekliyor. Böylece üretilen videolar farklı sosyal medya platformlarının özelliklerine esnek şekilde uyum sağlayabiliyor.
Kling AI ayrıca canlı konu hareketleriyle sinematik görseller oluşturma konusunda mükemmeldir. Premium planı aynı zamanda gelişmiş özellikler sunarak kullanıcıların daha fazla özgürlüğe sahip olmasına ve daha yaratıcı video içeriği oluşturmasına yardımcı olur.
Bu premium planların genellikle önemli indirimlerle birlikte gelmesi ve son derece uygun maliyetli önemli bir avantaj sağlıyor.
Artıları:
- Yüksek video kalitesi
- Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli video boyutları
- Ücretli planlar uygun maliyetlidir.
Eksileri:
- Video oluşturma süresi bazen çok uzun sürüyor.
- Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır.
Runway
Runway, kaliteli yapay zeka video oluşturma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir yapay zeka video oluşturucudur. Platformda arka planı kaldırma ve dudak senkronizasyonu gibi 30’dan fazla yapay zeka düzenleme aracı mevcut. Runway aynı zamanda ekip iş birliğini destekleyerek video yönetimini ve paylaşımı daha verimli hâle getirir.
Video oluşturma açısından Runway, ayrıntılı ve sürükleyici karakterler ve sahneler oluşturma konusunda özellikle iyidir. Sürükleyici hikâyeler ve karmaşık görsel efektler sunabilir.
Artıları:
- Kapsamlı kişiselleştirme video araçları
- Sorunsuz ve sezgisel çalışma arayüzü
- Takım çalışmasına uygun
Eksileri:
- Platform bazen düzgün çalışmıyor.
- AI videoları oluşturulmama eğilimindedir.
Hailuo AI
Çinli yapay zeka girişimi MiniMax tarafından geliştirilen Hailuo AI, popüler yapay zeka video oluşturucudur. Araç, gerçekçi yapay zeka videoları üretmeye yardımcı oluyor. Bu platform 3D, animasyon, bilim kurgu ve diğer tarzlarda videolar üretmek için kullanılabilir.
Popüler araç aynı zamanda promptları optimize eden bir işlev de sunar ki bu da daha iyi video sonuçları elde etmenize imkân tanır. Üstelik Hailuo AI mükemmel işlem hızına sahiptir ve isteğinizin dakikalar içinde tamamlanmasını sağlar.
Önceden hazırlanmış yapay zeka videolarından oluşan geniş bir kütüphane bulunuyor. Bu nedenle platformu, yaratıcılığa ilham verecek yeni video stillerini keşfetmek için de kullanabilirsiniz.
Artıları:
- Yapay zekayla hızlı şekilde video oluşturma
- Prompt optimizasyonu desteği
- Büyük AI video materyali kütüphanesi
Eksileri:
- Sınırlı video düzenleme yetenekleri
Vidu AI
Vidu AI, Shengshu Technology tarafından geliştirilen bir yapay zeka video oluşturucudur. Gerçekçi sahneler ve animasyon gibi çeşitli video oluşturma stillerini destekler. Bu araç, görsel açıdan gerçekçi kısa videolar oluşturma konusunda iyidir. En dikkat çekici özelliği ise mükemmel kişiselleştirme yetenekleridir.
Kullanıcılar Vidu AI sayesinde videonun uzunluğu ve çözünürlüğü de dahil olmak üzere videonun birçok ayrıntısını kolayca ayarlayabilir. Tüm kullanıcıların kolaylıkla kontrol edebileceği, son derece esnek bir yapay zeka video oluşturma platformu sağlar.
Bu araç özellikle videoya referansı destekler. Kullanıcıların yalnızca referans olarak birden fazla görsel yüklemesi gerekiyor. Oluşturulan videonun ana konusu, görsellerdeki ana konuyla son derece tutarlı oluyor.
Artıları:
- Zengin video özelleştirme seçenekleri
- Videoya referans desteği
Eksileri:
- Video kalitesi ayarlanabiliyor.
- Ücretsiz sürümün özellikleri sınırlıdır.
Luma AI
2024 yılının temmuz ayında kullanıma sunulan Luma AI, metin ve görselleri kullanarak yapay zekayla video oluşturma olanağı sunuyor. Araç, doğru fizik ve gerçekçi karakter hareketlerini takip eden 5 saniyelik videolar oluşturuyor.
Hatta video çıkış kalitesinin profesyonel seviyelere ulaşmasını sağlamak için video oluşturucuya daha fazla özgürlük veren benzersiz bir "gelişmiş prompt" fonksiyonuna da sahip. Ek olarak Luma AI, 120 saniyede 120'ye kadar video karesi oluşturabilen araç sayesinde hızlı bir şekilde video içeriği oluşturabiliyor.
Hizmet ayrıca farklı kamera hareketlerini ve stillerini kullanabilmenize imkân tanıyan benzersiz bir kamera hareketi fonksiyonunu da içeriyor.
Artıları:
- Doğal ve gerçekçi yapay zeka videoları
- AI video üretimi hızlıdır.
- Yapay zeka destekli gelişmiş prompt özelliği
Eksileri:
- Video uzunluğu 5 saniye ile sınırlıdır.
PixVerse AI
PixVerse AI, farklı stilleri ve temaları destekler. Platform, yüksek çözünürlüklü kalitede fotogerçekçi videolar üretebiliyor. Kullanıcılar, daha kolay bir video oluşturma deneyimi için aracın çeşitli konuları kapsayan çok sayıda yapay zeka video şablonuna göz atabilir.
Araç aynı zamanda çıktınızı daha profesyonel bir şekilde optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka optimizasyon önerilerini de destekler. Ayrıca platform birden fazla sosyal medya platformuyla entegre olduğundan videoları doğrudan X, YouTube vb. sosyal medyada paylaşmanıza yardımcı olur.
Artıları:
- Yapay zeka destekli video oluşturma
- Birden fazla temayı ve stili destekler
- Doğrudan sosyal medya paylaşımı
Eksileri:
- Sınırlı video düzenleme seçenekleri
Pika
Eğlenceli özel efektli kısa videolar oluşturmak istiyorsanız Pika, en eğlenceli yapay zeka video oluşturuculardan biridir. Hizmetin kullanımı ise çok basit. Yapmanız gereken sadece görselleri yüklemek. Pika bu görselleri dinamik videolara dönüştürüyor. Bu sezgisel tasarım, yaratıcı süreci kolaylaştırır.
Hizmette Pikaffects olarak isimlendirilen yapay zeka destekli video efektleri bulunuyor. Bu özel efektler videoya benzersiz bir görünüm katarak onu daha ilgi çekici hâle getirir. Sosyal medyada dikkat çeken kısa klipler oluşturmak için idealdir.
Artıları:
- Kolayca anlaşılır arayüz
- Ücretsiz deneme desteği
- Yapay zeka destekli video efektleri
Eksileri:
- Video çıkış kalitesi değişiklik gösteriyor.
- Sınırlı üretim yöntemleri
Haiper AI
Haiper AI, yüksek performanslı bir yapay zeka video oluşturucusudur. Metin ve görsellerin videolara dönüştürülmesini destekler. 2.0 sürümünü yayınlayan Haiper AI gelişmiş kalite ve daha hızlı video oluşturma sunuyor. Ayrıca çok sayıda video şablonuna da sahip.
Kolay kullanıma sahip platform, kullanıcıların renkleri, dokuları veya diğer video çıkış ögelerini yalnızca birkaç tıklamayla hızlı bir şekilde ayarlamasına yardımcı olur. Hizmetin bir diğer önemli özelliği, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan yapay zeka videolarına göz atabileceğiniz ve onlardan ilham alabileceğiniz Keşfet bölümüdür.
Artıları:
- Toplulukta video paylaşımı
- Metin istemini serbestçe ayarlama
- Sabit yapay zeka video oluşturma kalitesi
Eksileri:
- Video uzunluğu sınırlıdır.
Sora
OpenAI tarafından geliştirilen Sora, 60 saniyeye kadar benzersiz ayrıntı sunan, yüksek kaliteli 1080p görseller üretmesi beklenen yenilikçi bir yapay zeka video oluşturucudur. Platform, yalnızca birkaç kelime ile etkileyici videolar hazırlayabiliyor.
Çeşitli özelleştirme seçenekleri sunan paltformda doğru ve detaylı sahne oluşturma imkânı mevcut. Sora hizmetinde birden fazla dil desteği de bulunuyor.
Artıları:
- 1080p video oluşturma kalitesi
- Doğru ve ayrıntılı sahne oluşturma
- Çeşitli özelleştirme seçenekleri
Eksileri:
Henüz herkese açık değil.
Çözüm
Bu rehberde en iyi 10 Yapay Zeka Video Oluşturucu listesi hazırladık. Her araç belirli bir alanda öne çıkıyor ve ihtiyaçlarınıza uygun en iyi ürünü seçme özgürlüğünü veriyor. Sektör lideri birden fazla yapay zeka video modelini entegre eden Pollo AI, güçlü ve çok yönlü yetenekler sergileyen tasarımı nedeniyle listenin başında yer alıyor.
Hedef kitlenizi şaşırtacak yüksek çözünürlüklü yapay zeka video oluşturmak istiyorsanız Pollo AI şüphesiz en iyi seçim olacaktır.
Bu içerik Pollo AI iş birliği ile hazırlanmıştır.