En İyi 10 Yapay Zeka Video Oluşturucu: Yapay Zeka ile Video Oluşturma

Yapay zeka video oluşturma sürecini inanılmaz ölçüde kolay hâle getiriyor. Eskiden saatler süren video yapma işlemi AI ile birlikte artık çok kısa sürede yapılabiliyor. Bu, insanların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

Üstelik yapay zeka ile video oluşturma ücretsiz şekilde de yapılabiliyor. Böylece herhangi bir ücret ödemeye gerek kalmadan video oluşturulabiliyor. Siz de video yapan yapay zeka aracı kullanarak saniyeler içerisinde etkileyici görünüme sahip videolar hazırlayabilirsiniz.

Peki, metinden video oluşturma imkânı tanıyan en iyi yapay zeka araçları hangileri? Bu rehberde en iyi 10 yapay zeka video oluşturucu listesi hazırladık. İşte üst düzey kullanım deneyimi sunan yapay zeka hizmetleri!

En İyi Yapay Zeka ile Video Oluşturma Araçları

Pollo AI - Yapay zeka video modellerini entegre eden yapay zeka video oluşturucu

- Yapay zeka video modellerini entegre eden yapay zeka video oluşturucu Kling AI - Birden fazla özelleştirilebilir video seçeneği sunan yapay zeka video oluşturucu

- Birden fazla özelleştirilebilir video seçeneği sunan yapay zeka video oluşturucu Runway - Ekip iş birliğine uygun yapay zeka video oluşturucu

- Ekip iş birliğine uygun yapay zeka video oluşturucu Hailuo AI - Promptu optimize eden yapay zeka video oluşturucu

- Promptu optimize eden yapay zeka video oluşturucu Vidu AI - Referans video için yapay zeka video oluşturucu

- Referans video için yapay zeka video oluşturucu Luma AI - Yaratıcı kamera hareketi için yapay zeka video oluşturucu

- Yaratıcı kamera hareketi için yapay zeka video oluşturucu PixVerse AI - Çoklu stiller için yapay zeka video oluşturucu

- Çoklu stiller için yapay zeka video oluşturucu Pika - İlginç efektler için yapay zeka video oluşturucu

- İlginç efektler için yapay zeka video oluşturucu Haiper AI - Hassas video ayarlamaları için yapay zeka video oluşturucu

- Hassas video ayarlamaları için yapay zeka video oluşturucu Sora - Yüksek kaliteli uzun video oluşturma için yapay zeka video oluşturucu

Yapay zeka video oluşturma listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Pollo AI

Pollo AI, birçok yapay zeka video oluşturucu arasında benzersiz avantajlarıyla öne çıkıyor. En önemli özelliği, birden fazla sektör lideri AI video oluşturma modelini Kling gibi tek bir platformda entegre etmesidir. Örneğin Hailuo AI, Luma AI, Pika AI, PixVerse AI ve daha birçok model mevcut.

Bu platformu kullanarak farklı yapay zeka video modellerine erişim sağlayabilirsiniz. Pollo AI, yapay zekayla video oluşturma konusunda üstün bir performans sergiliyor. Hizmet metinden video, resimden video, videodan video, tutarlı karakter videosu ve animasyon oluşturma özelliklerini içeriyor.

Kullanıcılar, yalnızca prompt girerek veya mevcut videoları yükleyerek kolayca yeni AI videosu oluşturabilir. Pollo AI'da ayrıca pek çok şey var video efektleri kullanıcıların belirli bir tarzda videolar oluşturmasına yardımcı olur.

Pollo AI, yüksek kaliteli üretim efektlerini sezgisel işlem süreçlerini birleştirerek, kullanıcıların hayal güçlerini verimli bir şekilde gerçek hayata taşımasına olanak tanıyarak üstün bir video oluşturma deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca bu pratik yapay zeka video oluşturucu, tamamen ücretsiz bir deneme planı sunarak yaratıcıların herhangi bir taahhütte bulunmadan hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Artıları:

Sektör lideri birden fazla yapay zeka video modelini tek bir platforma birleştirme

Çeşitlendirilmiş yapay zeka video oluşturma yöntemleri

Arayüz basit ve kullanımı kolaydır, her türden kullanıcıya uygundur.

40'tan fazla video efekti

Mükemmel video oluşturma kalitesi

Fiyatlar makul ve rekabetçi bir şekilde belirlenir.

Eksileri:

Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır.

Kling AI

Kling AI, Çinli yazılım şirketi Kuaishou tarafından geliştirilen yeni bir yapay zeka video oluşturucudur. Platform, 10 saniyeye kadar yüksek kaliteli videolar üretmek için idealdir. Kling AI aynı zamanda kullanıcıların video boyutunu özelleştirmesini de destekliyor. Böylece üretilen videolar farklı sosyal medya platformlarının özelliklerine esnek şekilde uyum sağlayabiliyor.

Kling AI ayrıca canlı konu hareketleriyle sinematik görseller oluşturma konusunda mükemmeldir. Premium planı aynı zamanda gelişmiş özellikler sunarak kullanıcıların daha fazla özgürlüğe sahip olmasına ve daha yaratıcı video içeriği oluşturmasına yardımcı olur.

Bu premium planların genellikle önemli indirimlerle birlikte gelmesi ve son derece uygun maliyetli önemli bir avantaj sağlıyor.

Artıları:

Yüksek video kalitesi

Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli video boyutları

Ücretli planlar uygun maliyetlidir.

Eksileri:

Video oluşturma süresi bazen çok uzun sürüyor.

Ücretsiz planın özellikleri sınırlıdır.

Runway

Runway, kaliteli yapay zeka video oluşturma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış çok yönlü bir yapay zeka video oluşturucudur. Platformda arka planı kaldırma ve dudak senkronizasyonu gibi 30’dan fazla yapay zeka düzenleme aracı mevcut. Runway aynı zamanda ekip iş birliğini destekleyerek video yönetimini ve paylaşımı daha verimli hâle getirir.

Video oluşturma açısından Runway, ayrıntılı ve sürükleyici karakterler ve sahneler oluşturma konusunda özellikle iyidir. Sürükleyici hikâyeler ve karmaşık görsel efektler sunabilir.

Artıları:

Kapsamlı kişiselleştirme video araçları

Sorunsuz ve sezgisel çalışma arayüzü

Takım çalışmasına uygun

Eksileri:

Platform bazen düzgün çalışmıyor.

AI videoları oluşturulmama eğilimindedir.

Hailuo AI

Çinli yapay zeka girişimi MiniMax tarafından geliştirilen Hailuo AI, popüler yapay zeka video oluşturucudur. Araç, gerçekçi yapay zeka videoları üretmeye yardımcı oluyor. Bu platform 3D, animasyon, bilim kurgu ve diğer tarzlarda videolar üretmek için kullanılabilir.

Popüler araç aynı zamanda promptları optimize eden bir işlev de sunar ki bu da daha iyi video sonuçları elde etmenize imkân tanır. Üstelik Hailuo AI mükemmel işlem hızına sahiptir ve isteğinizin dakikalar içinde tamamlanmasını sağlar.

Önceden hazırlanmış yapay zeka videolarından oluşan geniş bir kütüphane bulunuyor. Bu nedenle platformu, yaratıcılığa ilham verecek yeni video stillerini keşfetmek için de kullanabilirsiniz.