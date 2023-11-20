Eşsiz Videolar Oluşturabileceğiniz En İyi Yapay Zeka Araçları

Video oluşturulabilecek yapay zeka araçları ile hem daha kolay hem de profesyonel çalışmalara imza atılabilir. Yapay zekadan faydalanılarak videoların zor olan düzenleme kısımları otomatikleştirilir. Böylelikle çok çaba ve zaman harcamadan videolar oluşturulur.

Yapay zeka araçlarıyla yüksek çözünürlükte kaliteli videolar elde edilebilir. Yazımızda bahsedeceğimiz yapay zeka araçlarını kullanmak çok basittir. Ayrıca video oluşturmak için herhangi bir video tasarım bilgisine sahip olmaya gerek bile yok.

Video Oluşturulabilecek 6 Yapay Zeka Aracı

Klap

Opus

Eightify

Lavideo

Heygen

Runway

1. Klap

Video oluşturma ve düzenlenmesi Klap isimli yapay zeka uygulamasıyla kısa sürede yapılabiliyor. Bu araç sayesinde video konuları dahi kısa sürede belirlenebiliyor.

Ayrıca viral kısa kliplerin oluşturulmasında da bu uygulama etkin rol oynuyor. Klap ile videolardaki yüzler kolayca algılanabiliyor. Videolardaki; yazı tipi, renk ve çerçevelerde kişiselleştirilebiliyor.

Marka ve kişilere uygun olarak videolarda özelleştirme yapılabiliyor. YouTube başta olmak üzere çeşitli birçok platforma özel olarak Klap ile videolar oluşturulabilir.

2. Opus

Video oluşturulabilecek yapay zeka araçları içerisinde yer alan Opus, uzun konuşmalı videoları tek tıklamayla kısa videolara dönüştürüyor. OpenAl tarafından geliştirilen Opus’la 1 uzun video ve 10 viral klipler düzenlenebiliyor.

10 kat daha hızlı sürede video ve klipler Opus’la oluşturulabiliyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılmak üzere profesyonel videolarda bu yapay zeka aracıyla tamamlanabiliyor.

Opus, videolardaki en dikkat çekici anları belirlemek amacıyla videoları analiz ediyor. Böylelikle ilgi çeken ve başarılı viral kısa videolar da düzenlenebiliyor.

3. Eightify

YouTube videoları, Eightify ile kolayca düzenlenip tasarlanabilir. Video oluşturabilecek yapay zeka araçları arasında yer alan Eightify;

Finans

Sağlık

İşletme

Haber vb. konulardaki önemli noktaları hızlıca bulur.

40’tan fazla dili destekleyen bir yapay zeka aracıdır.

4. Lavideo

Lavideo, çeşitli çalışmalara uygun olarak videolar oluşturulabiliyor. Proje, marka ve kişilere özel olarak profesyonel videoların tasarlanmasında Lavideo etkin rol oynuyor. Özellikle bu yapay zeka aracıyla marka tanıtımları ve reklam faaliyetlerine etkili videolar geliştirilebiliyor.

5. Heygen

Heygen isimli yapay zeka aracıyla ses ve avatarlardaki metinlerden profesyonel videolar tasarlanmaktadır. Heygen, kullanıcı dostu arayüzüne sahip bir yapay zeka aracıdır.

Bu sebeple Heygen’i kullanmak için video tasarım bilgisine sahip olmaya gerek yoktur. Kısa, dikkat çekici ve açıklayıcı videolara imza atılabilir.

6. Runway

Runway aracılığıyla marka ve şahıslara özel hikayeli videolar oluşturulabiliyor. Runway’la gerçekçi videolar oluşturularak profesyonel çalışmalar gerçekleştirilebiliyor.

Belirttiğimiz bu yapay zeka aracıyla metinlerden profesyonel görüntüler elde edilebiliyor. Aynı zamanda Runway ile daha önce oluşturulan videoların düzenlenmesi de yapılabiliyor.

Siz de birçok platforma muhteşem görseller hazırlayabilmek için yukarıda sıraladığımız video oluşturulabilecek yapay zeka araçlarından yararlanabilirsiniz.