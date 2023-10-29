Cinsel İçerik Odaklı Yapay Zeka: Clona AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüzde yapay zekanın elinin kolunun uzanmadığı bir alan kalmadı desek yeridir herhalde. Pek çok yapay zeka aracını her gün kullanır olduk. Peki artık yapay zekanın cinsel içerik üretilen ve tüketen kişilere de fayda sağladığını söylesek? Evet artık bu mümkün. İşte karşınızda Clona AI.

Clona AI nedir, Clona AI nasıl kullanılır gibi sorulara cevap niteliğinde olan bu yazımızda sizler için bu konuyu detaylı bir şekilde anlatacağız.

Clona AI Nedir?

Clona AI, cinsel içerik odaklı bir chat bottur. ChatGPT ve Bard gibi popüler yapay zeka araçlarının aksine, Clona AI cinsel içerikli sohbet etmek konusunda son derece açık. Diğer pek çok yapay zeka aracından da ayrılan yönü bu zaten.

Ünlü pornografik film oyuncusu Riley Reid önderliğinde geliştirilen bu projeye Lena the Plug da eşlik ediyor. Riley Reid’in ve Lena the Plug’ın kişilikleri ile eğitilmiş özel chat botlar ile konuşuyorsunuz ve bu yapay zeka gerçekten de onlarla konuşuyormuşsunuz gibi tepki veriyorlar.

Rızası olan kişilerin kendi katkılarıyla oluşturulmuş olan Clona AI şu an beta sürümünde. Dilerseniz Riley Reid ile dilerseniz de Lena the Plug ile sohbet edebiliyorsunuz.

Clona AI Nasıl Kullanılır?

Clona AI’ı kullanmak son derece basittir. Clona AI’ın internet sitesine giderek sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Bir üyelik açtıktan ve email’inizi onayladıktan sonra Riley Reid ya da Lena the Plug’ın chat botları ile muhabbet edebilirsiniz.

Clona AI Fiyatı Ne Kadar?

Böyle bir hizmet elbette ücretsiz değil. Ayda sadece 5 adet mesajınızı ücretsiz olarak gönderebiliyorsunuz. Sohbete devam edebilmek için ödeme yapmanız gerekmekte.

Riley Reid ya da Lena the Plug’ın AI botu ile sınırsız konuşmak için 30$ ödeme yapmalısınız. Bu ücret sadece bir tanesi için geçerli. Piyasadaki diğer chat botların fiyatını düşündüğümüzde epey pahalı olduğunu belirtmemiz gerek. Eğer cinselliğinizi keşfetmek ve birileri ile erotik sohbetler yapmak istiyorsanız 30$ gibi bir meblağı gözden çıkarmalısınız.

İlerleyen günlerde bu tarz uygulamaların artacağına da eminiz. Yapay zekanın cinsel içerikler ile olan ilişkisi her geçen gün artıyor. İlerde Clona AI’a eklenecek yeni yüzler ile uygulamanın popülaritesi ciddi şekilde artabilir.

Clona AI ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Böyle bir platforma abone olmak ister miydiniz? Siz Clona AI hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.