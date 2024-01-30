İletişimi Kolaylaştıran Yapay Zeka Asistanı: Fireflies Al
Ses kayıtlarını metne dönüştürmeye odaklanan Fireflies Al nedir? İşte iletişimi kolaylaştıran yapay zeka asistanı hakkında tüm bilinmesi gereken detaylar!
Fireflies Al, toplantılarda otomatik not alma ve sunum yapma gibi imkanlar sunan bir transkripsiyon uygulamasıdır. Bu yapay zeka asistanı, toplantı gibi birçok etkinlikte iletişimi kolaylaştırıyor.
Toplantılarda notları alıp kaydederek onları metin haline dönüştürüyor. Metin haline getirilen notlar daha sonra entegre edilen Microsoft Team, Zoom, Google Meet vb. iletişim araçlarıyla kişilere gönderiliyor.
Biz de bu yazımızda birçok avantaja sahip olan bu yapay zeka asistanını detaylı şekilde inceledik. İşte detaylar!
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2023 yılı yapay zekanın senesiydi diyebiliriz herhalde. Pek çok yapay zeka aracı bu yıl çıktı ve büyük bir yükselişe geçti.
Fireflies Al Avantajları Nelerdir?
Üretkenliği artırmak, üretkenliği ve iş akışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan Fireflies Al’in avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Konuşma Zekasını Kullanarak Toplantıları Analiz Etme
Fireflies Al, konuşma zekası özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde takım arkadaşlarına koçluk yapmak için konuşmacıların;
- Konuşma süreleri
- Monologları
- Duyarlılıkları gibi noktaları ölçülebilir.
2. Toplantılar Otomatik Kaydedilip Metne Dönüştürülür
Yapay zeka asistanı, toplantıları kaydedip sonrasında metne dönüştürüyor. Daha sonra bu metinler düzenlenerek istenilen formata uyarlanabiliyor. Toplantıların dışında birebir görüşmelerde, online eğitimlerde ve röportajlarda konuşulanlar metin haline getirilebiliyor.
3. İş Akışlarını Otomatikleştirir
Toplantılarda iş akışlarını otomatikleştirerek CRM’in doldurulmasını sağlayabiliyor. Ayrıca ekibin gelişmelerden haberdar olması ve sesli komutlar üzerinden görevler oluşturabilmesinde de etkin rol oynuyor.
4. Yapay Zeka Destekli Arama
Fireflies Al, 1 ya da 2 saat gibi uzun süren toplantıları 5 dakikada inceleme fırsatı sunuyor. Toplantının kilit kelimelerini ve sorulan tüm soruları filtreleyerek direkt aranılan bilgiye ulaşılmasını sağlıyor.
5. İş Arkadaşlarıyla İş Birliği Yapma
Araç, kullanıcılarına iş birliği özellikleri de sunuyor. Toplantı ve diğer etkinliklerdeki konuşmaların belirli kısımlarında tepki, yorum ve sabitlemeler eklenmesini sağlar. Aynı zamanda sesli sohbet oluşturma ve etkinliklerin en unutulmaz anları da paylaşılabilir.
Fireflies Al Nasıl Kullanılır?
Fireflies Al kullanımı için şu adımlar takip edilmeli;
- İlk olarak Fireflies Al’ın web sitesine girilerek kaydolunmalı ya da oturum açılmalıdır.
- Yapay zeka asistanına giriş yapıldıktan sonra hesap ayarları ya da kontrol paneline gidilir.
- Kontrol paneli veya hesap ayarları üzerinden yapay zeka asistanı, Google Takvim uygulamasıyla entegre edilir.
- Microsoft Teams, Zoom, Slack vb. iletişim araçlarına da entegre edilir. Entegre etme işlemi sonrasında araç, planlanan etkinlik ve toplantılara sorunsuz erişilmesini sağlar.
- Entegre edilen Google Takvim aracılığıyla bir toplantı oluşturulur. Fireflies Al üzerinden planlanan toplantılara otomatik katılım sağlanarak kayıt altına alınıp metne dönüştürülebilir.
- Oluşturulan toplantının başında araç üzerinden kayıt alınmaya başlanır. Konuşma gerçek zamanlı olarak metin haline getirilerek görsel ve işitsel içerikler oluşturulur.
- Toplantı sona erdikten sonra kullanıcıya yapay zeka asistanı tarafından konuşma metni sunulur. Kullanıcı, konuşma metninin doğruluğunu kontrol etmelidir. Düzenleme yapılması gerekiyorsa onları yapmalıdır.
- Yapay zeka asistanı; öngörü, konuşmadaki eylem ögeleri ve öne çıkanlar gibi birçok temel ögenin otomatik tanımlanması için gelişmiş algoritmalardan yararlanıyor. Bu algoritmalar aracılığıyla ortaya çıkan metinlerin doğruluk ve alakaları kolayca anlaşılabilir.
- Yapay zeka asistanı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve proje yönetimi yazılımı gibi birçok araçla entegre edilebilir. Sorunsuz bir iletişimin ortaya çıkması için ekip üyeleriyle eylem, transkripsiyonlar ve öngörüler paylaşılmalıdır.
- Yapay zeka asistanındaki veriler; genel verimlilik, iletişim kalıpları ve sık tartışılan konular açısından analiz edilebilir. Karar verme sürecinde bilgi sunan ve gelecekteki etkileşimlerin kolaylaşması adına öngörüler sunar.
- Fireflies Al üzerinden kullanıcı kendine göre ayarlamalar yapabilir. Gizlilik gereksinimleri ve iş akışına uygun şekilde bildirim, transkripsiyon, kayıt ayarları özelleştirilebilir. Böylelikle iletişim süreçlerini kolayca optimize edebilirsiniz.
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