İletişimi Kolaylaştıran Yapay Zeka Asistanı: Fireflies Al

Fireflies Al, toplantılarda otomatik not alma ve sunum yapma gibi imkanlar sunan bir transkripsiyon uygulamasıdır. Bu yapay zeka asistanı, toplantı gibi birçok etkinlikte iletişimi kolaylaştırıyor.

Toplantılarda notları alıp kaydederek onları metin haline dönüştürüyor. Metin haline getirilen notlar daha sonra entegre edilen Microsoft Team, Zoom, Google Meet vb. iletişim araçlarıyla kişilere gönderiliyor.

Biz de bu yazımızda birçok avantaja sahip olan bu yapay zeka asistanını detaylı şekilde inceledik. İşte detaylar!

Fireflies Al Avantajları Nelerdir?

Üretkenliği artırmak, üretkenliği ve iş akışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan Fireflies Al’in avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Konuşma Zekasını Kullanarak Toplantıları Analiz Etme

Fireflies Al, konuşma zekası özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde takım arkadaşlarına koçluk yapmak için konuşmacıların;

Konuşma süreleri

Monologları

Duyarlılıkları gibi noktaları ölçülebilir.

2. Toplantılar Otomatik Kaydedilip Metne Dönüştürülür

Yapay zeka asistanı, toplantıları kaydedip sonrasında metne dönüştürüyor. Daha sonra bu metinler düzenlenerek istenilen formata uyarlanabiliyor. Toplantıların dışında birebir görüşmelerde, online eğitimlerde ve röportajlarda konuşulanlar metin haline getirilebiliyor.

3. İş Akışlarını Otomatikleştirir

Toplantılarda iş akışlarını otomatikleştirerek CRM’in doldurulmasını sağlayabiliyor. Ayrıca ekibin gelişmelerden haberdar olması ve sesli komutlar üzerinden görevler oluşturabilmesinde de etkin rol oynuyor.

4. Yapay Zeka Destekli Arama

Fireflies Al, 1 ya da 2 saat gibi uzun süren toplantıları 5 dakikada inceleme fırsatı sunuyor. Toplantının kilit kelimelerini ve sorulan tüm soruları filtreleyerek direkt aranılan bilgiye ulaşılmasını sağlıyor.

5. İş Arkadaşlarıyla İş Birliği Yapma

Araç, kullanıcılarına iş birliği özellikleri de sunuyor. Toplantı ve diğer etkinliklerdeki konuşmaların belirli kısımlarında tepki, yorum ve sabitlemeler eklenmesini sağlar. Aynı zamanda sesli sohbet oluşturma ve etkinliklerin en unutulmaz anları da paylaşılabilir.

Fireflies Al Nasıl Kullanılır?

Fireflies Al kullanımı için şu adımlar takip edilmeli;