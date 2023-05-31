Yapay Zeka ile Video Oluşturun: Kaiber AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka ile içerik üretimi gün geçtikçe popüler hale geliyor. Yazılı içeriklerin yanı sıra görsel üretiminde de yapay zeka kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Yapay zeka ile medya üretmek isteyenler sadece görsel değil video üretiminde de yenilikçi teknolojilerden yararlanabiliyor.

Bu doğrultuda geliştirilen çeşitli yapay zeka araçlarından yararlanmak mümkün. Video üretimi için tercih edebileceğiniz popüler bir yapay zekâ aracı olarak Kaiber AI karşımıza çıkıyor.

Kaiber AI’ın nasıl kullanıldığı, arayüzüne ilişkin detaylar, ücretli olup olmadığı gibi detaylar kullanıcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, Kaiber AI hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Kaiber AI Nedir?

Kaiber AI, yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanarak etkileyici görsel ve müzik kombinasyonlarından oluşan video ve sosyal medya içerikleri elde etmenize yardımcı olan bir yapay zeka uygulaması olarak öne çıkıyor. Audioreaktivite özelliği sayesinde eşsiz ürünler ortaya koyan milyonlarca sanatçı bu uygulamayı kullanıyor.

Kaiber’in kendine ait galerisinde görebileceğiniz eserlerden ilham alarak siz de kendinize özgü video içerikleri üretebilirsiniz. Geçmiş çalışmaları araştırarak prompt tekniklerini öğrenebilir, istekleriniz doğrultusunda özel olarak yapay zeka tarafından geliştirilen video içerikleri elde edebilirsiniz.

Kaiber AI Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı dostu ara yüzünü kullanarak Kaiber AI uygulamasına giriş yapın.

‘Create your first video’ butonuna tıklayarak ilk videonuzu oluşturmaya başlayın.

Karşınıza çıkan ekranda bulunan upload butonuna basıp, özgün resim, ses veya videolarınızı ekleyin. Bu kısım isteğe bağlıdır. Dilerseniz direkt olarak prompt girme aşamasına da geçebilirsiniz.

Prompt bölümüne giderek ne istediğinizi detaylı bir şekilde açıklayın. Bu bölümde öncelikle sizden bir başlık girmeniz isteniyor.

Ardından Art Style, Duration, Aspect Radio, Camera Movement Direction, Evolve, Boomerang gibi özellikler karşınıza çıkıyor. Bu aşamada bilgi istemi şablonu ve seçilmiş stilleri kullanarak talebinizi daha detaylı hale getirebilirsiniz.

Ölçü, kamera hareketi ve diğer ayarlamaları ihtiyacınıza uygun olarak yaptıktan sonra videonuz oluşturuluyor.

Yapay zekâ desteği ile oluşturduğunuz videoyu cihazınıza indirip çevrenizle paylaşabilirsiniz.

Kaiber AI Ücretli Mi?

Yapay zekâ uygulamaları büyük bir bilgi işlem gücü gerektiğinden genellikle kullanımı için belli bir aşamadan sonra ücret talep ediliyor. Ücretsiz kullanımı sınırlandırma durumu Kaiber AI uygulamasında da geçerli oluyor. Kaiber AI’de kredi sistemi bulunuyor.

Kredi maliyetleri ise kullanmak istediğiniz özelliklere göre değişiklik gösteriyor. Standart bir video prompt’u oluşturduğunuzda videonun 1 saniyesi 1 krediye denk geliyor. Ancak videodan videoya yeniden biçimlendirme yaptığınızda yeni videonun 1 saniyesi 5 krediye denk tutuluyor.

Videoyu yeniden boyutlandırmak istediğinizde ekstra kredi harcaması yapılıyor. Bu işlemde 1080p çözünürlüğü tercih ederseniz her 10 saniye için 1 kredi alınırken 4K’da her 5 saniye için 1 kredi ekstradan ödemeniz gerekiyor. Krediler işlemi başlattığınızda değil videonuz kontrol paneline düştüğünde hesabınızdan çekiliyor.

Kaiber AI’ın sunduğu ödeme planlarında ise aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor. Her ikisinde ödeme aylık olarak yapılıyor. Kaiber AI’da satın alabileceğiniz üyelik paketleri ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Explorer Üyelik

7 günlük deneme süresi sunan Kaiber AI’da Explorer adı verilen aylık standart üyeliğin ücreti 5 $ olarak belirtiliyor. 7 günlük deneme süresinde 60 kredi veren uygulama sonrasında ise 5 $ karşılığında bir ay boyunca kullanabileceğiniz 300 kredi veriyor.

Ayrıca bu üyelik kapsamında 1 dakikalık video oluşturma, müzik ekleme, videodan videoya düzenleme, kamera hareketlerini seçme, storyboard oluşturma, oran seçimi ve görüntüden video oluşturma gibi özellikler bulunuyor.

2. PRO Üyelik

Pro adı verilen ve hem aylık hem de yıllık seçeneği bulunan pakete baktığımızda 8 dakikaya kadar varabilen videoları üretme imkânı sunuluyor. İndirimli kredi paketlerinden yararlanabileceğiniz bu üyelikte Explorer seçeneğinde sunulan imkânlar geçerli oluyor.

Ayrıca oluşturduğunuz videoları 1080p ve 4K’ya yükseltme şansınız oluyor. Pro plana aylık olarak dahil olduğunuz ayda ödemeniz gereken üyelik ücreti 15 $ olarak belirtiliyor. Yıllık olarak Pro plana tabi olduğunuzda ise ayda ödeyeceğiniz ücret 10 $ olarak gözüküyor. Bu planda aylık kredi limiti 1000 olarak tanımlanıyor.

3. Artist Üyelik

Bir diğer seçenek ise "Artist" adıyla sunuluyor. Aylık üye olduğunuzda ücreti 30 $ olan bu pakete yıllık olarak abone olursanız bir ay için ödeyeceğiniz ücret 25 $’a düşüyor. Aylık 2500 kredi kullanma imkânı sunan bu üyelikte diğer paketlerde bulunan tüm fonksiyonel özelliklerden yararlanma hakkınız oluyor.