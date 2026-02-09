Hero Wars APK

Android için RPG ve savaş oyunları arasında öne çıkan Hero Wars: Alliance APK, 80’den fazla kahramanı, derin strateji sistemi ve savaşlarıyla; oyunculara eğlenceli ve macera dolu bir fantezi deneyimi sunar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun ücretsiz olarak oynanabilir.

Uygulama içi satın alımlar ve rastgele ganimet kutuları bulunur.

Kahraman kombinasyonları, savaş başarısında önemli bir rol oynar.

Hero Wars: Alliance APK, kötüler tarafından ele geçirilien Dominion topraklarında geçen, strateji ve rol yapma unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir mobil RPG oyunudur. Kötülerin kazanması sonrası düşen Muhafızları kurtarmak ve toprakların eski ihtişamını geri getirmek artık sizin elinizde.

Oyunda altı farklı sınıfa ait 80’den fazla benzersiz kahraman bulunur. Her kahramanın kendine özgü yetenekleri ve savaş tarzı vardır. Doğru kombinasyonları kullanarak düşmanların zayıf noktalarını belirleyip ona göre savaşmak sizin elinizde.

PvP Arena savaşlarından kule tabanlı PvE mücadelelere kadar geniş bir içerik sunan Hero Wars: Alliance APK, hem taktiksel düşünmeyi seven oyunculara hem de fantezi RPG tutkunlarına hitap eder.

Hero Wars: Alliance APK, otomatik (idle) ilerleme sistemiyle birlikte oyunculara stratejik kararlar sunar. Kahramanlarınızı geliştirin, yeteneklerini güçlendirin ve hem PvE hem de PvP savaşlarında rakiplerinize karşı üstünlüğüzü kurun.

Hero Wars: Alliance Oyunu Özellikleri

Android için RPG ve strateji oyunu

80+ benzersiz kahraman

PvE ve PvP savaş modları

Boss mücadeleleri

Idle (otomatik) ilerleme sistemi