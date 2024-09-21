GoPro Hero 13 Black kısa süre önce tanıtıldı. Şirkertin yenilikçi teknolojik çözümleri en işlevsel özelliklerle buluşturduğu ürün, en iyi aksiyon kamerası olma iddiasıyla karşımıza çıktı. Biz de bu içerikte GoPro Hero 13 Black özellikleri ve fiyatına sizler için göz attık. "En iyi aksiyon kamerası mı?" sorusuna cevap aradık. İşte GoPro Hero 13 Black özellikleri ve fiyatı!

GoPro Hero 13 Black Özellikleri

5.3K60, 4K120 ve 2.7K240 video kayıt

27MP fotoğraf ve 24.7MP kare yakalama

HyperSmooth 6.0 görüntü sabitleme

1/1.9 inç görüntü sensörü

GP2 işlemci

Enduro batarya

Ön ve arka LCD ekranlar

HB serisi lens modlarıyla uyumlu

Bluetooth ses bağlantısı ve kontrolü

10 metreye kadar su geçirmezlik

GoPro Hero 13 Black, tasarım olarak firmanın daha önce sunduğu aksiyon kameralarına benzer bir görünüme sahip. Şirketin yeni amiral gemisi olarak değerlendirilen bu ürün, öne çıkan özellikleriyle dikkat çekiyor. Bunların başında, kamera içi gürültü azaltma teknolojisi yer alıyor.

Cihaz, G-Log’da HLG HDR video desteği ile 10 bit video kaydı yapabiliyor. 720p çözünürlükte çekim yaptığınızda saniyede 400 kare hıza (fps) ulaşılabiliyor. Ancak çekim kalitesi arttıkça bu hız düşüyor. Örneğin, 900p çözünürlükte 360 fps, 5.3k çözünürlükte ise 120 fps değerleri elde ediliyor.

GoPro Hero 13 Black modelinde üç farklı lens bulunuyor. Bunlar; ultra geniş açı, makro ve anamorfik çekim özelliklerine sahip. Ayrıca manyetik şarj ve Wi-Fi 6 desteği ile kayıt aktarım hızı önceki modellere göre %40 oranında artırılmış durumda.

Ürünün görüntü sabitleme performansı başarılı bulunurken, ön kısmında küçük bir ekran yer alıyor. GoPro Hero modelinde ise bu ekranın bulunmadığını görüyoruz. Ayrıca her iki cihaz arasında boyut ve ağırlık farkı da mevcut.

GoPro Hero 13 Black Fiyatı

GoPro Hero 13 Black aksiyon kamerasının yurt içi fiyatı henüz açıklanmadı. Yurt dışı fiyatı ise 399 Dolar olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 13.600 TL gibi bir rakama denk geliyor. Tabi, bu fiyata vergi dahil değil.

GoPro Hero modeli ise 199 dolardan satışa sunuluyor. Daha ufak, kompakt ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Her iki aksiyon kamerasının da önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

Siz bu kamera hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanmakta olduğunuz veya en sevdiğiniz GoPro modeli hangisi? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz.