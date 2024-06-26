Star Wars İzleme Sırası: Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

Star Wars kuşkusuz tüm zamanların en popüler bilim kurgu yapımlarından biri. Ancak bugüne kadar pek çok film, dizi ve animasyonla karşımıza çıkan bu seri, yeni başlayanlar için kafar karıştırıcı olabiliyor. Bu nedenle insanlar sık sık Star Wars izleme sırası konusunda yardıma ihtiyaç duyuyor.

Biz de bu kafa karışıklığını gidermek ve sizlere yardımcı olmak adına "Star Wars, hangi sırayla izlenir?" sorusunun cevabını araştırdık. Tüm Star Wars film, dizi ve animasyonlarını kronolojik ve yayın tarihine göre sıraladık. İşte merak edilen Star Wars izleme sırası sorusunun cevabı...

Kronolojik Olarak Star Wars İzleme Sırası

Eğer Star Wars evrenine yeniyseniz izleme sırası konusunda kafanız karışabilir. Bunun nedeni ise 1980'de çıkan serinin ilk Star Wars: Episode IV - A New Hope (Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut) filminin aslında serinin dördüncü filmi olması. İlk üçlemeden öncesini anlatan serinin biirnci filmi ise ancak 1999'da çıkan The Phantom Menace.

Ayrıca sonra çııkan "Star Wars: The Clone Wars" gibi yapımlar da hikayedeki boşlukları doldurarak Star Wars izleme sırası konusunda kafa karışıklığı yaşayanların işlerini zorlaştırdı. Ancak bu evren hakkında en doğru cevaplara ulaşmak istiyorsanız, kronolojik Star Wars izleme sırası şu şekilde:

The Acolyte (2024-)

(2024-) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) - (Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike)

(1999) - (Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002) - (Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı)

(2002) - (Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı) Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) - (Yıldız Savaşları: Klon Savaşları)

(2008-2020) - (Yıldız Savaşları: Klon Savaşları) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005) - (Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı)

(2005) - (Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı) Solo: A Star Wars Story (2018) - (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi)

(2018) - (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Obi-Wan Kenobi (2022)

(2022) Star Wars Rebels (2014-2018) - (Yıldız Savaşları Asiler)

(2014-2018) - (Yıldız Savaşları Asiler) Andor (2022-)

(2022-) Rogue One: A Star Wars Story (2016) - (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)

(2016) - (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi) Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) - (Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut)

(1977) - (Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980) - Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü)

(1980) - Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983) - (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü)

(1983) - (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü) The Mandalorian (2019-)

(2019-) The Book of Boba Fett (2021-2022)

(2021-2022) Ahsoka (2023 -)

(2023 -) Skeleton Crew (2023 -)

(2023 -) Star Wars: Resistance (2018-2020) - (Yıldız Savaşları: Direniş)

(2018-2020) - (Yıldız Savaşları: Direniş) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015) - (Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor)

(2015) - (Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017) - (Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi)

(2017) - (Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019) - (Yıldız Savaşları Bölüm IX: Skywalker'ın Yükselişi)

Star Wars izleme sırası kronolojik olarak bu şekilde. Ancak, eğer isteğiniz bir Star Wars "uzmanı" olmaktan çok neredeyse 50 yıldır kimsenin dilinden düşmeyen bu seri hakkında bilgi sahibi olmaksa tüm yapımları izlemek zorunda değilsiniz. Onun yerine ana hikaye için Star Wars izleme sırası ise şu şekilde:

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) - (Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike)

(1999) - (Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002) - (Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı)

(2002) - (Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005) - (Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı)

(2005) - (Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı) Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) - (Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut)

(1977) - (Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980) - (Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü)

(1980) - (Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983) - (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü)

(1983) - (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015) - (Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor)

(2015) - (Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017) - (Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi)

(2017) - (Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019) - (Yıldız Savaşları Bölüm IX: Skywalker'ın Yükselişi)

Editörün notu: Her ne kadar ana hikaye filmler üzerinden devam etse de Anakin Skywalker'ın dönüşümünü daha iyi anlayabilmek adına Sith'in İntikamı öncesi Star Wars: The Clone Wars (Klon Savaşları) animasyonunu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Yayın Tarihine Göre Star Wars İzleme Sırası

Eğer isteğiniz kronolojik bir sıralama değil de bir deneyim ise yayın tarihine göre Star Wars izleme sırasını biraz daha size göre olabilir. Bu sıralama ise şu şekilde:

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) - (Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut)

(1977) - (Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980) - (Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü)

(1980) - (Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983) - (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü)

(1983) - (Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'nin Dönüşü) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) - (Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike)

(1999) - (Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike) Star Wars: The Bad Batch (2021-)

(2021-) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002) - (Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı)

(2002) - (Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005) - (Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı)

(2005) - (Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı) Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) - (Yıldız Savaşları: Klon Savaşları)

(2008-2020) - (Yıldız Savaşları: Klon Savaşları) Star Wars Rebels (2014-2018) - (Yıldız Savaşları Asiler)

(2014-2018) - (Yıldız Savaşları Asiler) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015) - (Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor)

(2015) - (Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor) Rogue One: A Star Wars Story (2016) - (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi)

(2016) - (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017) - (Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi)

(2017) - (Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi) Solo: A Star Wars Story (2018) - (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi)

(2018) - (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Star Wars: Resistance (2018-2020) - (Yıldız Savaşları: Direniş)

(2018-2020) - (Yıldız Savaşları: Direniş) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019) - (Yıldız Savaşları Bölüm IX: Skywalker'ın Yükselişi)

(2019) - (Yıldız Savaşları Bölüm IX: Skywalker'ın Yükselişi) The Mandalorian (2019-)

(2019-) Star Wars: The Bad Batch (2021-)

The Book of Boba Fett (2021-2022) -

(2021-2022) - Obi-Wan Kenobi (2022)

(2022) Andor (2022-)

(2022-) Ahsoka (2023-)

(2023-) Skeleton Crew (2023-)

(2023-) The Acolyte (2024-)

Hatırlatmakta yarar var ki George Lucas'ın yarattığı bu evren bugün Disney'in elinde. Seriyi kendi bünyesine almak için milyarlarca dolar ödeyen şirket, doğal olarak karşılığını alabilmek için sık sık yeni projeler üretiyor. Halihazırda bile yapım aşamasına olan Star Wars diziler, ve filmleri var.

Bu nedenle yukarıdaki Star Wars izleme sırası listeleri sizin bu içeriği okuduğunuz tarihte küçük değişimlere uğramış olabilir. Yine de düzenli aralıklarla listeyi güncelleyerek sizin için en doğru sonuçları sunmaya çalıştığımızı belirtmek isteriz.

Peki, buStar Wars filmlerinin her birinde hangi konu işleniyor? Sırayla gitmek yerine ilginizi çeken bir filmi izlemek istiyor da olabilirsiniz. Gelin, her bir filme kısa bir bakış atarak serideki filmler hakkında bilgi sahibi olalım.

1. Star Wars Episode I: The Phantom Menace Konusu

Ticaret Federasyonu'nun barışçıl bir gezegen olan Naboo'nun huzurlu yapısını bozacak bir harekette bulunmasının ardından iki jedi (Yıldız Savaşları evreninde barışın temsilcileri) Qui-Gon Jinn ve Obi-Wan Kenobi, konuyu araştırmaları için görevlendirilir.

Naboo'ya gönderilen Obi-Wan Kenobi ve Qui-Gon Jinn, Naboo için yapılan asıl planın farkına vardığında çoktan tuzağa düşürülmüş olur.

Film, 1999 yılında vizyona girdi ve seyirci kitlesinin beğenisini kazanmayı başardı. Çıkışının ardından yıllar geçmesine rağmen bugün bile herhangi bir yerde denk gelindiğinde izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Filmin kendisi bir kenara, sadece açılışı bile serinin hakkını vermek için yeterli olduğunu gösteriyor. Yıldız Savaşları: Gizli Tehlike filminde yer alan oyuncuları ise aşağıdaki listeye göz atarak öğrenebilirsiniz.

Star Wars: Gizli Tehlike Oyuncular

Natalie Portman (Padmé Amidala)

Liam Neeson (Qui-Gon Jinn)

Sofia Coppola (Saché)

Pernilla August (Shmi Skywalker)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Jake Lloyd (Darth Vader)

Filmin oyuncu kadrosunda Natalie Portman, Liam Neeson, Sofia Coppola, Jake Lloyd, Ian McDiarmid ve Pernilla August yer alıyor.

2. Star Wars Episode II: Attack of the Clones Konusu

The Phantom Menace'teki olayların üzerinden yıllar geçer. Naboo Kraliçesi Padme Amidalaa, senatörlük görevine getirilir. Ne var ki peşine bir suikastçı takılır. Düzenlenen suikast girişiminin üzerine iki Jedi Obi-wan Kenobi ile Anakin Skywalker, onu korumakla görevlendirilir.

Star Wars: Klonların Saldırısı Oyuncular

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi)

Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Rose Byrne (Dormé)

Samuel L. Jackson (Mace Windu)

Natalie Portman (Padmé Amidala)

3. Star Wars: The Clone Wars Animasyonu Konusu (Film)

Star Wars serisi izleme sırası listesinin üçüncü sırasında konumlanan filmde Anakin Skywalker ve Ahsoka Tano, Hutt Jabba'nın kaçırılan oğlunu kurtarmaya çalışır. Yönetmenliğini Dave Filoni'nin üstlendiği animasyon filminin senaristliğini Henry Gilroy, Steven Melching ve Scott Murphy yaptı.

Star Wars: Klon Savaşları Animasyon Filmi Seslendirme Kadrosu

Matt Lanter

Nika Futterman

Tom Kane

Ashley Eckstein

James Arnold Taylor

Dee Bradley Baker

Ian Abercrombie

4. Star Wars: The Clone Wars Animasyonu Konusu (Dizi)

Yönetmenliğini George Lucas'ın üstlendiği Star Wars: Klon Savaşları isimli animasyon dizisinde Jedi'ların yeni maceralarına tanık oluyoruz. Sahip olduğu 8,4 IMDb puanı ile dikkatleri üzeirnde toplayan dizi, 2008 ile 2020 yılları arasında yayımlandı.

Star Wars: Klon Savaşları Animasyon Dizisi Seslendirme Kadrosu

Tom Kane

Dee Bradley Baker

Matt Lanter

James Arnold Taylor

Ashley Eckstein

Matthew Wood

Corey Burton

5. Star Wars Episode III: Revenge of the Sith Konusu

Klon Savaşları'nın sonuna doğru Palpatine kaçırılır. Jedi ustası Obi-Wan Kenobi ile Anakin Skywalker, Palpatine'ı kaçıranların arkasındaki General Griveous'u yakalamaları için görevlendirilir. Kendisi ile Sith ve Jedi üzerine konuşma yapılan Anakin Skywalker'ın ise kafasında soru işaretleri oluşur.

Star Wars: Sith'in İntikamı Oyuncuları

Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Frank Oz (Yoda)

Christopher Lee (Kont Dooku)

Anthony Daniels (C-3PO)

Natalie Portman (Padmé Amidala)

Joel Edgerton (Owen Lars)

Jimmy Smits (Ball Organa)

6. Star Wars: The Bad Batch

Star Wars: Klon Savaşları serisinin devamı niteliğinde olan Star Wars: Kötüler Timi (Star Wars: The Bad Batch), Order 66'dan sonraki olayları konu alıyor. Star Wars serisi izleme sırası listesinin altıncı sırasında yer alan yapım 7,8 IMDb puanına sahip.

Star Wars: Kötüler Timi Seslendirme Kadrosu

Ming-Na Wen

Dee Bradley Baker

Michelle Ang

Noshir Dalal

Liam O'Brien

Rhea Perlman,

7. Solo: A Star Wars Story

Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi, Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alıyor.

Han Solo Oyuncular

Alden Ehrenreich (Han Solo)

Emillia Clarke (Qi'ra)

Thandie Newton (Val)

Phoebe Waller-Bridge (L3-37)

Donald Glover (Lando Calrissian)

8. Obi-Wan Kenobi Konusu

Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan mini dizide Jedi ustası Obi-Wan Kenobi, Leia'yı kurtarmak zorundadır. 7,1 IMDb puanına sahip olan Obi-Wan Kenobi 2022 yılında yayımlandı.

Obi-Wan Kenobi Oyuncuları

Ewan McGregor

Moses Ingram

Vivien Lyra Blair

Hayden Christensen

Sung Kang

James Earl Jones

9. Star Wars Rebels

8,0 IMDb puanına sahip olan Star Wars Asiler (Star Wars: Rebels) isimli animasyon dizisinde Galaktik İmparatorluk, Galaksi'de yer alan tüm Jedi'ları yakalamaya çalışır. Simon Kinberg, Carrie Beck ve Dave Filoni tarafından yaratılan dizi 2014 ile 2018 yılları arasında yayımlandı.

Star Wars Asiler Seslendirme Kadrosu

Dave Filoni, Taylor Gray

Freddie Prinze Jr.

Vanessa Marshall

Steve Blum

Tiya Sircar

10. Rogue One: A Star Wars Story Konusu

Çatışma devam ederken bir grup kahraman, imparatorluğun yıkılmasına sebebiyet verecek güce sahip bir silah olarak görülen Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için bir arada toplanır.

Rogue One Oyuncular

Spencer Wilding (Darth Vader)

Diego Luna (Cassian Andor)

Felicity Jones (Jyn Erso)

Mads Mikkelsen (Galen Erso)

11. Star Wars Episode IV: A New Hope

Bir gezegeni yok edebilecek Ölüm Yıldızı'nın planları İsyan Güçleri tarafından ele geçirilir. Leia Organa, galaksinin tekrardan barışa kavuşmasını sağlayacak planlarla üsse dönmeye çalışır.

Star Wars: Yeni Bir Umut Oyuncular

Carrie Fisher (Leia Organa)

Harrison Ford (Han Solo)

Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi)

Kenny Baker (R2-D2)

Anthony Daniels (C-3PO)

Denis Lawson (Wedge Antilles)

12. Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back Konusu

Galaksi için büyük bir tehdit yaratan Ölüm Yıldızı'nın imha edilmesinin üzerinden uzun bir zaman geçer. Luke Skywalker, Prenses Leia ve ekibin geri kalanına bir tuzak hazırlanır. Kısa bir takibin ardından saldırı başlar.

Star Wars: İmparator'un Dönüşü Oyuncular

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi)

Harrison Ford (Han Solo)

Clive Revill (Palpatine)

Anthony Daniels (C-3PO)

Billy Dee Williams (Lando Calrissian)

Peter Mayhew (Chewbacca)

Oliver Maguire (Cabbel)

13. Star Wars Episode VI: Return of the Jedi Konusu

Luke Skywalker ve diğerleri, Tatoonie'ye doğru ilerler. İmparatorluk tarafında ise ikinci bir Ölüm Yıldızı'nı imha etmek için planlamalara devam edilir. Luke Skywalker, babasını aydınlığa geri çekmek için yoğun çaba sarf eder.

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü Oyuncular

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Harrison Ford (Han Solo)

Carrie Fisher (Leia Organa)

Ian McDiarmid (Palpatine)

Frank Oz (Yoda)

14. The Mandalorian Konusu

İlk olarak 2019 yılında yayımlanmaya başlayan The Mandalorian (Mandaloryalı), Yeni Galaktik Cumhuriyet'in otoritesinden uzak bir yerde Mandaloryalı ödül avcısının hikâyesini konu alıyor. 8,7 IMDb puanına sahip olan dizi, Jon Favreau tarafından yaratıldı.

The Mandalorian Oyuncuları

Pedro Pascal

Carl Weathers

Giancarlo Esposito

Barry Lowin

Gina Carano

Chris Bartlett

15. The Book of Boba Fett Konusu

Aksiyon, bilim kurgu ve macera ögelerini içeren The Book of Boba Fett isimli dizi, Boba Fett ve Fennec Shand'in maceralarını konu alıyor. Jon Favreau tarafından yaratılan dizi ilk olarak 2021 yılında yayımlanmaya başladı.

The Book of Boba Fett Oyuncuları

Temuera Morrison

Ming-Na Wen

Frank Trigg

Collin Hymes

Leilani Shiu

Matt Berry

David Pasquesi

16. Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Star Wars serisi izleme sırası listesinin on altıncı sırasında konumlanan Star Wars: Güç Uyanıyor filminde iç savaşın üzerinden on yıllar geçer. İlk Düzen, Yeni Cumhuriyet'in sonunu getirmeye çalışır. Leia Organa önderliğindeki Direniş, İlk Düzen'i amacına ulaşmak için ilerlediği yolda önünü kesmeye çalışır.

Star Wars: Güç Uyanıyor Oyuncular

Adam Driver (Kylo Ren)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Daisy Ridley (Rey)

Max von Sydow (Lor San Tekka)

Carrie Fisher (Leia Organa)

Andy Serkis (Yüce Lider Snoke)

Harrison Ford (Han Solo)

John Boyega (Finn)

17. Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Direniş yenilir. Galaksiyi ele geçirmek için kurulan İlk Düzen, Leila Organa önderliğindeki ekibi oldukça zor bir durumda bırakır. Kylo Rey ise İlk Düzen'e karşı mücadele veren Direniş'e geri dönmesi için Luke Skywalker'dan yardım ister. En nihayetinde asıl ölümcül darbe Rey'den gelir.

Star Wars: Son Jedi Oyuncular

Kelly Marie Tran (Rose Tico)

Daisy Ridley (Rey)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Adam Driver (Kylo Ren)

Oscar Isaac (Poe Dameron)

John Boyega (Finn)

Andy Serkis (Yüce Lider Snoke)

Billie Lourd (Kaydel Ko Connix)

Ngô Thanh Vân (Paige Tico)

Gwendoline Christie (Phasma)

Domhnall Gleeson (General Hux)

Hermione Corfield (Tallie Lintra)

18. Star Wars: Resistance Konusu

2018 ile 2020 yılları arasında yayımlanan Star Wars: Resistance isimli animasyon dizisinde Kazuda Xiono, First Order'ı araştırması için görevlendirilir. Carrie Bec, kDave Filoni ve Kiri Hart tarafından yaratılan dizi 5,1 IMDb puanına sahip.

Star Wars: Resistance Oyuncuları

Christopher Sean

Scott Lawrence

Josh Brener

Suzie McGrath

Jason Hightower

Myrna Velasco

19. Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker

Kylo Ren, attığı büyük ve geri dönülemez adımdan sonra İlk Düzen'in yeni lideri olur. Kontrolden çıkmış lider ile galaksi karanlığa gömülmeye başlar.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Oyuncular

Adam Driver (Kylo Ren)

Leia Organa (Carrie Fisher)

Mark Hamill (Luke Skywalker)

Keri Russell (Zorii Bliss)

Billy Dee Williams (Lando Calrissian)

John Boyega (Finn)

Star Wars serisi izleme sırası nedir sorusunu seride yer alan filmlerin konusuna ve oyuncularına da değinerek oldukça ayrıntılı bir şekilde yanıtlamış olduk.

Peki, sizin Yıldız Savaşları serisinden favori filminiz ve karakteriniz kim? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer okurlarımız ile söz konusu filmler hakkında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi bilim kurgu filmleri listemize de göz atabilirsiniz.