The Mandalorian & Grogu Filmi Konusu, Oyuncuları ve Vizyon Tarihi

Star Wars’tan beklenen film geliyor. ‘The Mandalorian & Grogu’ çok yakında sinemalarda olacak. Lucasfilm tarafından yapılan duyuruya göre Jon Favreau’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film vizyona girmeye hazırlanıyor.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu Konusu

Filmin başrolünde tabi ki adından da anlayacağınız üzere ‘Bebek Yoda’ olarak bildiğimiz ‘Grogu’ ve onun bir numaralı koruyucusu Mandalorian yer alıyor.

3 sezonluk bir dizi olarak karşımıza çıkan yapımın 4. sezonu için de çalışmalara devam edildiği biliniyor. Bu süreçte bir filminin çıkması izleyenleri büyük ölçüde heyecanlandırıyor.

Disney Plus’da 2019 yılında amiral gemisi olarak tanıtılan bu dizide ‘The Mandalorian’ı Pedro Pascal canlandırmıştı. Bu dizide gördüğümüz Grogu ise ikonik bir karakter haline geldi ve geniş kitleler tarafından çokça sevildi.

Dünya çapında gişe rekorları kıran 9 filmlik Star Wars serisinin sonuncusu Star Wars: Rise of Skywalker olmuştu. 2019 yılında çıkan bu filmden sonra verilen uzun bir aranın ardından The Mandalorian & Grogu ile Star Wars beyazperdeye dönüş yapmış olacak.

Lucasfilm’in başkanı Kathleen Kennedy ile birlikte firmanın baş kreatif sorumlusu Dave Filoni’nin Favreau ile birlikte filmin yapımcılığını üstleneceği belirtildi.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu Çıkış Tarihi

Filmin kesin çıkış tarihine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Disney’in yaptığı açıklamalarda bir Star Wars filmi için 22 Mayıs 2026’ya işaret edildi.

Uzak bir galakside gerçekleşecek bir Star Wars yapımı için 18 Aralık 2026, macera dolu bir diğer film için ise 17 Aralık 2027 tarihleri verildi. Çıkış tarihleri ile ilgili bu açıklamaların yapıldığı filmlerin detayları henüz belirsiz.

The Mandalorian & Grogu bunlardan birisi mi? Öyleyse hangisi ve ne zaman vizyona girecek? Bu soruların cevabını daha sonra öğrenebileceğiz.

Film çekimlerinin başlangıcı için ise bu yılın sonları hedef gösterildi. Diziyi yakından takip eden izleyiciler beyazperdede sevimli karakter Grogu ve cesur koruyucusu The Mandalorian’ı görmek için son derece heyecanlı.

Siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Sinemada izlemeye gider misiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!