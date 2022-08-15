Aksiyon kameraları günümüzün artık bir vazgeçilmezi oldu. Küçük ve hafif olması onları daha da cazip kılmakta. Özellikle 4K, 5K gibi çekimler yapan aksiyon kameraları, vlog, sinematik ve belgesel tarzında çekimlerde güzel işler başarabiliyor. Fotoğraf çekimi de yapabilen aksiyon kameraları su altı fotoğraf çekimi hariç pek tercih edilmez. Su altı fotoğraf ve video çekimi için oldukça başarı olan kameralar, büyük ve ağır kameraların yerini almaya başladı. Her ne kadar şu anda bunu başaramamış olsa da ilerleyen yıllarda aksiyon kameraları diğer makinalara kıyasla çok daha fazla talep görecek gibi duruyor. Peki ya en iyi aksiyon kameraları neler? Sizler için anlatıyoruz.

En İyi Aksiyon Kameraları

GoPro Hero 8

GoPro Hero 9

GoPro Hero 10

Dji Osmo Action 4K

Dji Action 2

Sjcam Sj8 Pro

GoPro Hero 8

GoPro 2005 yılında hayatımıza girmişti o günden bugüne birçok model çıkarmıştı. Günümüzde eski modelleri görüntü kalitesi olarak pek tatmin etmesede o günlerin efsanevi aksiyon kameralarıydı. GoPro Hero 8, 4K çekim yapabilen en iyi aksiyon kameraları arasında yer almaktadır. Wi-Fi özelliği bulunan kameranın dahili bir hafızası bulunmamakta. Önde bulunan ekrandan kendinizi malesef göremiyor sadece cihazın durumunu görmektesiniz.

GoPro Hero 9

Bir önceki modelden farklı olarak GoPro Hero 9'un öne çıkan özelliği ön tarafta ikinci bir ekran bulunmasıdır. Bu sayede çekim yaparken kendinizi görebilir ve kaliteli çekimler yapabilirsiniz. 10 Metreye kadar suya dayanıklı olan aksiyon kamerası aynı zamanda gece görüşü de sağlamakta.

GoPro Hero 10

GoPro'un son modeli olan Hero 10 5K/60 FPS videolar çekmekte ve 23 MP'lik bir kameraya sahiptir. 1720 mAh bataryaya sahip olan ürün, diğer GoPro modelleri gibi su geçirmemektedir.

Dji Osmo Action 4K

GoPro'nun en büyük rakibi olan Dji, oldukça başarılı ürünler üretmekte. Aynı zamanda drone üretimi de yapan Dji aksiyon kamerası denilince akla gelen markalar arasında yer alır. Osmo Action GoPro'dan farklı olarak ön tarafta bir ekran ile karşınıza gelmekte ve 4K çekimler yapabilmekte. Diğer marka modellere kıyasla biraz daha eski dursa da kaliteli video ve fotoğraflar çıkarabilmektedir.

Dji Action 2

Aksiyon kamera tarzına yeni bir model getiren Dji, yatay bir şekilde olan kamera tarzlarını dikey olarak değiştirmiş ve 4K çekimler yapabilmektedir. 10 Metreye kadar su geçirmez özelliği olan kamera 160 dakikaya kadar pil ömrü sunmaktadır.

Sjcam Sj8 Pro

Aksiyon kamerası denilince akla gelen markalardan biri de Sjcam'dir. Fiyat performans ürünleri ortaya koyan marka oldukça başarılı ürünler de çıkarabilmektedir. 12 MP'lik kameraya sahip olan aksiyon kamerasının ön tarafında küçük bir ekran bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde en iyi aksiyon kameraları hangileri cevaplamış olduk. Sizler bu listede hangi kameraların yer almasını isterdiniz, bu listedeki kameraların hangilerini beğeniyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.