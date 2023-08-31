GoPro Hero 12 Black Özellikleri ve Fiyatı

Aksiyon kamerası kullananların dört gözle beklediği, GoPro’nun yeni aksiyon kamerası modeline ilişkin detaylar lansmandan önce sızdırıldı. Dış çekimlerde aksiyon kamerası olarak en çok tercih edilen markalardan biri olan GoPro’nun Hero serisine katılacak olan bu ürünün çıkış tarihi oldukça yakın.

Geliştirilmiş görüntü sabitleme özellikleri, şık tasarımı ve fiyatı gibi detaylarıyla birlikte markanın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni aksiyon kamerası GoPro Hero 12 Black’i bu yazımızda inceliyoruz. İşte, GoPro Hero 12 Black hakkında sızdırılan bilgiler!

GoPro Hero 12 Black Özellikleri

GoPro Hero 12 Black kendisinden bir önceki sürüm olan GoPro Hero 11 Black serisi ile bazı benzer özellikler taşıyor. Bu benzerliklerin başında cihazın tasarımı ve kamera çözünürlüğü geliyor.

60 fps HDR ayarında 70 dakikalık bir çekim süresi bulunurken, Full HD çekimlerde bu süre 2.5 saate kadar uzayabiliyor. GoPro Hero 12 Black hakkında sızdırılan diğer teknik bilgiler ise şu şekilde:

27 MP 1/1.9 inç kamera

24.7 MP Video çekim özelliği

HDR, Full HD ayarları

Ön tarafta 1.4 inç ekran ve bu ekranın alt kısmında GoPro logosu mevcut

Arka tarafta 2.27 inç dokunmatik ekran (Tüm işlemler bu ekran üzerinden yapılıyor.)

HyperView, HyperSmooth teknolojileri

HyperSmooth 6.0 stabilizasyonu

AutoBoost ve Horizon Lock özellikleri

1720 mAh batarya

GoPro Hero 12 Black Fiyatı

GoPro Hero 12 Black için belirlenen satış fiyatı hakkında şu an için sadece Euro bazında bir bilgiye ulaşılabiliyor. Yurt dışı çıkış fiyatının 449 Euro olacağı bildirilen Hero 12 Black’in Türkiye fiyatı güncel kura ve vergilere göre hesaplanacak.

Şu an için yurt dışı fiyatını TL’ye çevirdiğimizde 13.250 TL gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Bu fiyata tabii ki vergi dahil değil ve vergiler eklendiğinde cihazın belirtilen tutardan daha pahalı olacağının da altını çizmek gerekiyor.

GoPro Hero 12 Black modelinin bir önceki sürümü olan 11 Black şu an Türkiye’de 14.400 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışta. Yeni çıkacak aksiyon kamerasının Türkiye’deki net satış fiyatına ilişkin tahmin yaparken bu veriyi de göz önünde bulundurmak gerekebilir.

GoPro Hero 12 Black Çıkış Tarihi

GoPro Hero 12 Black hakkında çıkan sızıntılara göre Hero 12 Black için verilen çıkış tarihi belli oldu. Cihazın yurt dışında kısa bir süre içinde satışa çıkacağı belirtiliyor.

Sızıntı bilgilere göre verilen çıkış tarihi: 13 Eylül 2023. Yani önümüzdeki günlerde yurt dışında hızlı bir şekilde cihazın raflardaki yerini alması bekleniyor. Türkiye’ye geliş süresi ise henüz belli değil.