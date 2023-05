High On Life

Rick and Morty’nin yapımcılarının elinden çıkan bir FPS oyunu olan High On Life’ı indirin ve bu muzip oyunun tadını çıkarın.

Rick and Morty’yi izilemiş miydiniz? Tam onun kafasında bir oyun karşınızda. High On Life, kelimenin tam anlamıyla Rick and Morty’nin izinden giden bir FPS oyunudur.

Rick and Morty’nin en önemli isimlerinden biri olan Justin Roiland, bu oyunda da yer alıyor. Rick ve Morty karakterlerini seslendiren Justin Roiland, bu oyunda da konuşan silahlara hayat veriyor. Evet, oyunda konuşan silahlar var.

Eğer siz de eğlenceli ve sıra dışı bir FPS oyunu arıyorsanız High On Life’a muhakkak bir göz atmalısınız. Son dönemde çıkan en komik yapımlardan biri olan High On Life, özellikle de Rick and Morty hayranları tarafından muhakkak deneyimlenmeli diye düşünüyoruz.

High On Life konu olarak da son derece aykırı bir oyun. Dünya dışı varlıklar insanlığı bir uyuşturucu gibi kullanıp onları tüketmek istiyorlar. Biz de dünyayı kurtarmak için yola çıkıyoruz ve bir dizi maceraya atılıyoruz.

High On Life Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-4430K CPU 3.00GHz (4 CPU)

: Intel Core i5-4430K CPU 3.00GHz (4 CPU) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)/AMD Radeon R9 290x (4GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)/AMD Radeon R9 290x (4GB) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan