Far Cry serisi, FPS oyunları içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Hikayeli FPS oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk serilerden biri olan Far Cry, Ubisoft için son derece kıymetli bir marka. Piyasada Far Cry benzeri pek çok oyun bulunmakta.

Eğer bu serinin tüm oyunlarını bitirdiyseniz ve yeni bir şeyler arıyorsanız Far Cry Benzeri oyunlara bir şans vermek isteyebilirsiniz. Far Cry açlığınızı bastırmak için yeni bir oyun arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte Far Cry’a benzeyen oyunlar listemiz.

En İyi Far Cry Benzeri Oyunlar Listesi

Homefront: The Revolution

Tıpkı Far Cry gibi açık dünyaya sahip bir FPS oyunu olan Homefront: The Revolution Far Cry sevenlerin ilgisini çekebilecek bir yapım. Yine bazı Far Cry oyunlarında işlenen bir tema olan özgürlük mücadelesi konusu bu yapımda da işleniyor. 2016 yılında çıkan Homefront: The Revolution Far Cry’ı andıran bir yapım.

Borderlands Serisi

Gerçekçi grafikler yerine cel-shaded görselliğe sahip bir yapım arıyorsanız Borderlans serisine bir göz atabilirsiniz. Looter Shooter türünün en iyi örneklerinden biri olan Borderlands hem arkadaşlarla hem de tek başınıza oynayabileceğiniz muhteşem bir oyundur. Diğer hikayeli FPS oyunlarına kıyasla oynama süresi bakımından daha uzun olan Borderlands eğlenceli ve komik bir yapım.

Wolfenstein

FPS türünün en eski örneklerinden olan The Wolfenstein serisine 2014 yılında reboot atıldı. Wolfenstein: The New Order ile seriye yeni bir soluk geldi. En iyi hikayeli FPS oyunlarından biri olan Wolfenstein: The New Order epey beğenildi ve kendisinden sonra çıkan oyunlara öncülük etti. Nazi öldürmeli, hikayeli, Far Cry benzeri bir oyun arıyorsanız Wolfenstein serisinin oyunlarına göz atabilirsiniz.

The Outer Worlds

Eğer RPG soslu bir FPS ilginizi çekiyorsa The Outer Worlds’e bir göz atmak isteyebilirsiniz. Tıpkı diğer Far Cry benzeri oyunlar gibi The Outer Worlds de açık dünyaya sahip bir FPS oyunu. Bilim kurgu türündeki The Outer Worlds adından da anlaşılacağı üzere keşif güdüsü yüksek bir yapım.

Just Cause Serisi

Far Cry’ın TPS modu gibi olan Just Cause oyunları her Far Cry severin ilgisini çekecektir. Far Cry benzeri oyunlar listesi içerisindeki aksiyon dozu en yüksek olan Just Cause oyunlarının her biri ilginizi çekebilir. Özellikle bu serinin 2. ve 3. oyunları kullanıcılar tarafından epey sevilmiştir. Aksiyonun hiç bitmediği bu oyunu denemenizde yarar var.

Stalker Serisi

Nükleer kıyamet sonrası hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız Stalker serisinin oyunları ilginizi çekebilir. Far Cry’a göre çok daha sert tonu olan Stalker, karanlık bir atmosfere sahip. Açık dünyaya sahip olan bu FPS oyununda amacımız tabii ki de hayatta kalmak.

Crysis Serisi

Far Cry benzeri oyunlar arasında Far Cry’a en çok benzeyen oyun belki de Crysis’tir. Orijinal Far Cry’ı yapan Crytek’in bilim kurgu soslu FPS oyunu olan Crysis ülkemizde de epey popüler bir yapım. Zamanında grafikleriyle aklımızı alan Crysis serisi remastered sürümleriyle de bu ününü korumaya devam ediyor.

Metro Serisi

Tıpkı Stalker serisinde olduğu gibi Metro serisi de nükleer kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalıştığımız oyunlardan bir tanesi. Daha çizgisel bir ilerleyiş sunan Metro atmosfer bakımından en iddialı yapımlardan bir tanesi.

Rage Serisi

Bir diğer kıyamet sonrası oyunu da Rage. Açık dünyaya sahip bir FPS olan Rage, id Software tarafından geliştirildi ve Bethesda Softworks tarafından yayınlandı. Bu iki firmanın oyunlarını genel olarak seviyorsanız Rage’i de büyük olasılıkla sevebilirsiniz.

Far Cry benzeri oyunlar listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Far Cry oyunlarından hangilerini oynadınız? Listemizdeki favori Far Cry benzeri oyunununuz hangisi?