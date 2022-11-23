Frame Time Nedir? Oyunlarda Neden Önemlidir?

Günümüzde artık oyunlar ve oyunculuk kadar oyun teknolojileri de epey konuşulur hale geldi. En az oyunlar kadar konuşulan bir konu da frame time (saniyelik görüntü sayısı) oluyor. Günümüzde artık pek çok oyuncu, oyunları akıcı bir şekilde oynamak istiyor . Oyuncular da bu durumda frame time ve FPS gibi terimlere maruz kalıyor. Peki frame time nedir? FPS ile frame time arasındaki fark nedir? Frame Time oyunlarda neden önemlidir? Gelin sizler için izah edelim.

Frame Time Nedir?

Frame Time, görüntüyü oluşturan her bir karenin ekranda kaldığı süreyi temsil etmek için kullanılan kavramdır. Örneğin bir saniyede ekranda 60 kare görüntüleniyorsa (demek oluyor ki görüntü 60 FPS) frame time yaklaşık olarak şu şekilde hesaplanabilir:

1 saniye = 1000 milisaniye (ms)

1000/60 = 16.6 ms

Yukarıda görüldüğü üzere 60 FPS olan bir görüntünün frame time’ı yaklaşık olarak 16.6 olmalıdır. Oyunlarda 16.6 ms ve altında değerde frame time alıyorsanız akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz. Frame time’da elde ettiğiniz değer ne kadar küçükse o kadar iyi.

FPS ile Frame Time Arasındaki Fark Nedir?

FPS nedir ne değildir detaylı bir şekilde anlattığımız yazımızı okumanız bu noktada size en doyurucu cevabı verecektir ancak küçük bir özet geçmekte fayda var. FPS (frame per second) bir saniyede ekranda oluşan görüntü sayısına verilen isimdir. Frame time ise tek bir görüntünün ekranda kalma süresini belirtmek için kullanılır. FPS ile frame time arasındaki ilişkiyi frekans ve periyot şeklinde de özetleyebiliriz.

Akıcı bir görüntü elde edebilmek için FPS değerinin yükselmesi, frame time değerinin düşmesi gerekiyor. Her zaman için FPS ile Frame time arasında ters orantı vardır. Frekans ve periyotta olduğu gibi.

Frame Time Oyunlarda Neden Önemlidir?

Genellikle bilindiği üzere FPS değerinin yüksek olması akıcı bir oyun deneyimi elde etmek için en önemli birim olduğu söylenir. Bu doğrudur da. Biz oyuncular her zaman için en yüksek FPS değerine sahip görüntü ile oyunlarımızı oynamak isteriz. Ancak oyun performansına etki eden tek şey FPS mi? FPS akıcı oyun deneyiminin tek parametresi midir?

Yukarıdaki grafik oldukça kötü performans gösteren bir oyunun stabil olmayan frame time değerlerinin zamana göre değişimini göstermektedir.

Akıcı bir oyun deneyimi için FPS kadar önemli bir olan bir diğer etken ise frame time’dir. FPS değeriniz yüksek olsa bile bazen akıcı görüntü elde edememeniz söz konusudur. Bunu şöyle izah edelim:

Bir oyunda 60 FPS aldığınızı farz edelim. Bu durumda da frame time’ınız 16.6 ms olacaktır. Fakat bu 60 tane görüntü içerisinde 17. ve 39. kareler ekranda 16.6 ms değil de 33.2 ms boyunca durdular diyelim. Bu bir saniye içerisinde FPS değeriniz 58-60 aralığında oynayacağı için bir sorun göremeyeceksiniz ancak oyunu bir süre oynadığınızda anlayacaksınız ki bu durum sürekli tekrarlanırsa oyun sayısal olarak 60 FPS değerini gösterse bile inanılmaz yavaş ve gecikmeli bir oyun deneyimi elde edeceksiniz. FPS’iniz çok yüksek olsa bile frame time değeriniz stabil değilse büyük bir sorun yaşayacaksınız demektir.

Yukarıdaki grafik oldukça iyiperformans gösteren bir oyunun stabil frame time değerlerinin zamana göre değişimini göstermektedir.

Frame time’a bağlı olarak yaşanan performans düşüklüğüne stutter denmektedir. FPS drop, lag, tear gibi terimlerden farklı olarak bu sorunun kaynağı frame time olma ihtimali yüksektir. Eğer nispeten tatmin edici FPS alıyorsanız ancak akıcı olmayan bir görüntüye maruz kalıyorsanız büyük ihtimalle frame time’ınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bir kontrol etmekte fayda var.

Oyunlarda Stutter Nasıl Önlenir?

Game DVR ’ı devre dışı bırakın.

’ı devre dışı bırakın. Dynamic ticks ve HPET ’i devre dışı bırakın.

ve ’i devre dışı bırakın. Arka plan programlarını devre dışı bırakın.

Görsel efektleri devre dışı bırakın.

Kullanmadığınız Windows özelliklerini devre dışı bırakın.

Tam ekran optimizasyonunu devre dışı bırakın.

Sanal belleği yükseltin.

Gereksiz programları silin.

İmkanlarınız doğrultusunda RAM’inizi yükseltin.

Isınma problemlerini çözün.

Darboğaz yapan bileşenleri tespit edin ve imkanlarınız doğrultusunda daha iyisiyle değiştirin.

Yukarıdaki adımları uygulayarak frame time’ınızı daha stabil bir hale getirebilirsiniz. Sizden kaynaklı olmayan bazı durumlarda da stutter yaşamanız olası. Örneğin optimizasyonu kötü olan yeni bir oyun, eski ve güncel olmayan oyunlarda stutter sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumlarda oyunun ya da sürücülerimizin güncelleme almasını beklemek ya da durumu kabullenmek en iyi iki seçenek olacaktır.

Frame time ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Siz oyunlarda frame time’ınızı ölçüyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.