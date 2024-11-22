Oyuncuların canavarlarla etkileşime girdiği Homicipher, tıklama odaklı bir macera-korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnsan olmayan varlıklarla etkileşime girdiğiniz Homicipher, oyunculara atmosferik bir korku oyunu deneyimi sunuyor. Oyuna başlarken kendinizi karanlık bir dünyada kaybolmuş şekilde bulacaksınız. Bulunduğunuz karanlıktan kurtulmak için canavarlarla etkileşim içinde olun, dillerini öğrenmeye çalışın ve kaçmanın yollarını arayın!

Homicipher'da, herhangi bir birinci şahıs oynanış bulunmuyor. Tıklayarak ve nesneleri araştırarak tüm oyunu geçireceksiniz. Yaratıklarla konuştuğunuz bölüm haricinde bulunduğunuz alanı keşfetmeli ve nesnelere tıklayarak araştırmalısınız.

Homicipher İndir

Tüm hikaye tam olarak 5 saat sürmektedir. Eğer yaratıkların dilini sonradan anlamaya başlarsanız, oyun sizlere sahneleri tekrar izlemenize olanak tanımaktadır. Bu sayede hikayede ilerlerken, bir yandan da anlayacaksınız.

Ses tabanlı efektleri içerisinde barındıran Homicipher'ı oynarken, sesi açmalı ve oyun efektlerini dinlemelisiniz. Siz de farklı bir korku deneyimi yaşamak istiyorsanız, Homicipher indirin ve kaçmak için her yolu deneyin.

Homicipher Sistem Gereksinimleri