Homicipher
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Gamera Games
-
Oyuncuların canavarlarla etkileşime girdiği Homicipher, tıklama odaklı bir macera-korku oyunudur.
İnsan olmayan varlıklarla etkileşime girdiğiniz Homicipher, oyunculara atmosferik bir korku oyunu deneyimi sunuyor. Oyuna başlarken kendinizi karanlık bir dünyada kaybolmuş şekilde bulacaksınız. Bulunduğunuz karanlıktan kurtulmak için canavarlarla etkileşim içinde olun, dillerini öğrenmeye çalışın ve kaçmanın yollarını arayın!
Homicipher'da, herhangi bir birinci şahıs oynanış bulunmuyor. Tıklayarak ve nesneleri araştırarak tüm oyunu geçireceksiniz. Yaratıklarla konuştuğunuz bölüm haricinde bulunduğunuz alanı keşfetmeli ve nesnelere tıklayarak araştırmalısınız.
İçinizi Ürpertecek En Başarılı Netflix Korku Filmleri - 2024
En iyi Netflix korku filmleri hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. İşte korku filmi önerileri!
Homicipher İndir
Tüm hikaye tam olarak 5 saat sürmektedir. Eğer yaratıkların dilini sonradan anlamaya başlarsanız, oyun sizlere sahneleri tekrar izlemenize olanak tanımaktadır. Bu sayede hikayede ilerlerken, bir yandan da anlayacaksınız.
Ses tabanlı efektleri içerisinde barındıran Homicipher'ı oynarken, sesi açmalı ve oyun efektlerini dinlemelisiniz. Siz de farklı bir korku deneyimi yaşamak istiyorsanız, Homicipher indirin ve kaçmak için her yolu deneyin.
Homicipher Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri
- İşlemci: Intel i5 Dört Çekirdekli
- Bellek: 4GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan